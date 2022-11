In Pokémon GO freuen sich Trainer auf die nächste Jahreszeit, die wohl ein begehrtes Shiny bringt

Ein neuer Fund der Dataminer zeigt den Namen der nächsten Jahreszeit von Pokémon GO. Davon lässt sich gut ableiten, welches Shiny-Pokémon wohl spätestens zum Tour-Event erscheinen wird.

Was wurde gefunden? In Pokémon GO durchsuchen die Dataminer regelmäßig den Code des Spiels auf Veränderungen. Nun tauchte im jüngsten Fund der Name der nächsten Jahreszeit auf. Die aktuelle Jahreszeit des Lichts endet am 1. Dezember.

Es scheint, als würde sich Pokémon GO endlich für den Release des Pokémon bereitmachen, das direkt in Verbindung mit Geschenken steht.

Jirachi und Hoenn-Tour liegen jetzt nahe

So heißt die neue Jahreszeit: Wie die Pokeminers bekannt geben, wird der neue Abschnitt in Pokémon GO „Mythical Wishes“ heißen, also auf Deutsch etwa „Mysteriöse Wünsche“. Allein von diesem Namen und der Erfahrung in den letzten Jahren lassen sich Voraussagen treffen, die den Release eines besonderen Pokémon und einer neuen Tour angehen.

Das müsst ihr bedenken: Diese Funde des Dataminings sind keine offiziellen Informationen von Niantic. Die Pokeminers zeigten in den letzten Jahren immer wieder Funde, die dann später wirklich im Spiel auftauchten. Darum traut man ihren Funden.

Zum neusten Fund der „Mythical Wishes“-Jahreszeit schreiben sie: „Nun, es ist wohl eine sichere Annahme, dass es mit Jirachi und wahrscheinlich einer Hoenn-Tour zusammenhängt.“

Warum Jirachi? Jirachi ist ein Mysteriöses Pokémon aus der Kategorie der „Wünscher-Pokémon“. Allein dadurch könnte sich also schon der Name der Jahreszeit formen.

In der Geschichte rund um Jirachi heißt es, dass es die meiste Zeit seines Lebens schläft. Währenddessen sammelt es Wünsche auf den Blättern, die sich an seinem Kopf befinden. Etwa alle 1.000 Jahre wacht Jirachi dann auf, um die gesammelten Wünsche der Menschen zu erfüllen. Sind die Wünsche erfüllt, verfällt es wieder in seinen Schlaf

Jirachi konntet ihr bereits in Pokémon GO fangen, aber nur durch eine Spezialforschung und nicht als Shiny. Kommt also endlich der „volle“ Release?

Warum eine Hoenn-Tour? Jirachi stammt aus der dritten Spielgeneration von Pokémon. Dazu gehört die Hoenn-Region. In den vergangenen Jahren lief in Pokémon GO bereits die

Eine Fortsetzung mit der Hoenn-Tour wäre also durchaus denkbar. Hier hoffen Fans nun darauf, dass Niantic schillernde Jirachi zur Hoenn-Tour bringt (via Twitter). So ein Shiny-Release wäre naheliegend, da das Pokémon durch seine Forschung besonders selten und damit begehrt ist. So hätte Pokémon GO einen starken Anreiz für das kommende Tour-Event.

Wie das schillernde Jirachi aussieht, könnt ihr hier im Tweet sehen:

Nun warten Trainer gespannt auf die nächsten Tage und die Ankündigungen von Niantic. Lange läuft die aktuelle Saison des Lichts mit ihren Boni nicht mehr. Deshalb müsste bald offiziell bekanntgegeben werden, wie es in Pokémon GO weitergeht. Dass eine nächste Regions-Tour als großes Event ansteht, ist naheliegend.