Pokémon GO: Leute rufen Polizei, weil ein Trainer PokéStops im Park scannt

In Pokémon GO scannte ein Trainer kürzlich PokéStops in einem Park und löste damit einen Polizei-Einsatz aus. Wir von MeinMMO haben uns angesehen wie es zu der Situation kam und wie es für den Spieler ausging.

Was ist das überhaupt für eine Funktion? In Pokémon GO haben Trainer die Möglichkeit, PokeStops zu scannen und sie so auf eine andere Stufe hochzuleveln. Dadurch erhalten sie aus diesen Stops zusätzliche Gegenstände wie Bälle, Beeren oder Tränke, sowie mehr Spawns im Umkreis um den Stop.

Doch diese harmlose Funktion wurde einem Trainer von Pokémon GO kürzlich zum Verhängnis und endete in einer Begegnung mit der Polizei. Wir erklären euch, was passiert ist.

Hier zeigen wir euch, wie ihr selbst PokéStops scannen könnt, um Power-Ups vorzunehmen.

Darum sorgte das Scannen der Stops für einen Polizei-Einsatz

Der User p4755166 teilt in einem reddit-Beitrag eine Story zu einer Begegnung mit der Polizei, die ihm selbst kürzlich widerfahren ist. Dabei war er im Stadtpark unterwegs und wollte lediglich in Ruhe PokéStops scannen. Wir zeigen euch nachfolgend die ganze Geschichte (via reddit.com).

Was hat der Trainer gemacht? Wie der reddit-User p4755166 in seinem Beitrag erklärt, ist er kürzlich im Stadtpark seines Ortes unterwegs gewesen. Dort gibt es neben den typischen Grünflächen und Parkbänken aber auch ein Schwimmbad, Spielplätze und Fußballfelder.

Außerdem kommen Pokémon GO-Trainer dort ordentlich auf ihre Kosten, denn der Park verfügt über insgesamt 13 PokéStops und 4 Arenen. Ein Grund für p4755166 den Park zu erkunden und alles zu schnappen, was man kriegen kann.

Doch das war dem reddit-User noch nicht genug. Sein Freund machte ihn nämlich darauf aufmerksam, dass man in Pokémon GO auch PokéStops hochleveln kann, um somit höhere Drops zu erzielen. Das wollte p4755166 ausprobieren und scannte ganze 1,5 Stunden seine Umgebung, bis er schließlich eine Pause einlegte und plötzlich Ärger mit der Polizei bekam.

Hochgelevelte PokéStops bringen euch mehr Items

Warum kam die Polizei? Nachdem sich p4755166 auf einer Parkbank niedergelassen hatte, tauchten plötzlich zwei Polizei-Autos auf und die Polizisten sprachen ihn direkt an. Demnach haben andere Parkbesucher bemerkt, dass er mit dem Handy irgendwelche Video-Aufnahmen gemacht hatte und es bei der Polizei gemeldet. Diese wollten dem verdächtigen Verhalten nun nachgehen.

Wurde der Trainer festgenommen? Nach eigenen Angaben hat p4755166 den Polizisten seine Absichten sowie die Funktionsweise in Pokémon GO geschildert und so die Situation aufklären können. Die Polizisten haben ihn schließlich mit der Warnung gehen lassen, dass er in der Nähe von Schwimmbädern und Kindern zukünftig vorsichtiger sein solle, wenn er Bilder macht.

Was ist das Fazit von p4755166? Die ganze Situation rund um die Polizei empfand p4755166 als sehr beschämend, zumal ihn währenddessen andere Leute gesehen haben, die ihn zudem auch noch kannten. So hat unter anderem sein Nachbar ein Foto von ihm gemacht, was ihn mit den Polizisten zeigt.

Für p4755166 ist aus diesem Grund klar, dass er sich zukünftig nur noch auf das Laufen und Fangen fokussieren will. So zieht er folgendes Fazit (via reddit.com): „Tja, die 2 Bonus-Items und das Kumpelherz, oder was auch immer, sind es einfach nicht wert. Ich bin jetzt der Fiesling, der einen Zusammenstoß mit der Polizei hatte. Ich bleibe beim Laufen und Fangen, danke.“

Trainer empfehlen „Scanne einfach den Boden“

Von welchen Erfahrungen berichten andere Trainer? Der Beitrag von p4755166 hat in den sozialen Netzwerken aber bereits ordentlich Zuspruch bekommen. So hat er bisher (Stand 17.11.22 um 11:30 Uhr) bereits mehr als 3.500 Upvotes und 439 Kommentare.

Dabei wird schnell klar, dass auch schon andere Trainer unangenehme Situationen beim Scannen von PokéStops erlebt haben. So kann man auf reddit folgendes lesen:

dcchillin46: „Ich bin um die 30 und begann in diesem Sommer zu Fuß zu gehen, um einige Übung zu machen. Ich ging durch den örtlichen Park, der einige Arenen hat, und begann, eine zu scannen, die zufällig ein Baseballfeld der kleinen Liga war, auf dem gerade ein Spiel stattfand. 5 Minuten später fuhren Polizisten vorbei und starrten mich an. Gute Zeiten, du bist nicht allein. Ehrlich gesagt ist das Scannen unheimlich, aber ich will ein paar kostenlose Knursp.“

GrizDrummer25: „Das Scannen von PokéStops ist verdammt unangenehm. Ich habe zwei Postämter eingereicht und es sieht aus, als würde ich die Läden ausspionieren.“

Orange-Pete: „Ich wurde einmal von einer älteren Dame angesprochen und beschuldigt, auf einem Parkplatz verdächtig zu sein. Sie dachte, ich würde Fotos (von Autos?) machen, weil ich zwei Handys benutzte, um einen Raid zu machen (mein Kumpel war an diesem Tag krank und bat mich, ihm zu helfen), was ich irgendwie verstehen kann. Aber es tut immer noch weh, so beschuldigt zu werden, vor allem, weil ich große Angstzustände habe und Pokemon GO so ziemlich der einzige Grund ist, warum ich jeden Tag nach draußen gehe, um zu üben…“

Kann man dieses Problem umgehen? In den Kommentaren lassen sich aber nicht nur viele Gleichgesinnte finden, sondern auch eine Reihe von Hinweisen, wie man solche Situation umgehen kann. So erklären einige Spieler, dass sie gar nicht den PokéStop oder die Arena selbst scannen, sondern ihr Handy auf den Boden richten oder die Kamera verdecken (via reddit.com):

lockt-420: „Scanne einfach den Boden.“

IconJBG: „Bedecke den größten Teil deiner Kamera mit deinem Finger. Du musst dich nicht einmal bewegen, und die Dateigröße bleibt unter 20 MB, so dass du sie in Sekunden hochladen kannst. Außerdem wird man nicht beschuldigt, unheimlich zu sein.“

rage1026: „Glücklicherweise hat einer meiner regelmäßigen Anlaufpunkte einen Stop, der nahe genug an einem Parkplatz liegt. Ich setze mich einfach ins Auto und winke mit dem Telefon eine Weile.“

Wie ist eure Erfahrung zum Scannen von PokéStops und Arenen? Wurdet ihr auch schon verdächtigt etwas illegales zu tun? Oder hattet ihr wegen sowas sogar selbst schon Probleme mit der Polizei? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

