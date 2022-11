Pokémon GO: Was erwartet euch Ende November? Geheimnisvolle Teaser geben Trainern Rätsel auf

Die Partner von Pokémon GO posten derzeit geheimnisvolle Beiträge, die für Ende November eine besondere Überraschung im Spiel versprechen. Trainer rätseln deshalb fleißig, was sie wohl erwartet. Wir von MeinMMO zeigen euch ihre Vermutungen.

Was sind das für Partner? Niantic hat ein sogenanntes Partner-Programm zu Pokémon GO, bei dem sie mit bekannten Content Creatorn wie The Trainer Club, Trainer Tips oder Couple of Gaming, zusammenarbeiten.

Ein Teil dieser Partner von Pokémon GO postet nun auf Twitter geheimnisvolle Teaser, die für ordentlich Spekulationen in der Community sorgen. Wir zeigen euch, was dahinter vermutet wird.

Was sind das für geheimnisvolle Teaser?

Was wurde genau gepostet? Am Abend des 15. November 2022 haben einige namhafte Content Creator, wie Couple of Gaming und Pokémon GO Hub, einen geheimnisvollen Teaser verfasst. Zu sehen sind in all diesen Beiträgen lediglich zwei Termine: der 26. und 27. November. Außerdem sind diese Daten mit diversen Symbolen als wichtig gekennzeichnet und man soll sie sich demzufolge merken.

Neben den Terminen ist aber auch jeder dieser Beiträge mit einem kleinen Text versehen. Während man im Beitrag von Couple of Gaming „Fortsetzung folgt“ lesen kann, gibt Pokémon GO Hub bereits einen konkreteren Hinweis. Dort steht: „Bereitet euch vor“. Das könnte also für ein Event sprechen.

Doch auf was sollen sich die Trainer vorbereiten? Was erwartet die Community Ende November? Darauf gibt es bislang keine konkreten Antworten. Das hält die Fan-Gemeinde von Pokémon GO aber nicht davon ab, eigene Überlegungen anzustellen. Welche Ereignisse an diesem Tag denkbar sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese Ereignisse vermuten die Trainer hinter dem Teaser

Auch wenn die Teaser der Content Creator sehr geheimnisvoll sind und wenig Aufschluss über das bevorstehende Ereignis geben, haben viele Trainer in den sozialen Netzwerken bereits ihre eigenen Vermutungen, was da auf sie zukommen könnte.

Mini-Event zur Astralfinsternis

Release von Solgaleo & Lunala: Wirft man einen Blick in den Kalender, dann stellt man schnell fest, dass das angegebene Wochenende genau in das Astralfinsternis-Event fällt. Aus diesem Grund ist für viele direkt der Release von Solgaleo und Lunala eine Option.

Trainer vermuteten nämlich bereits zur Ankündigung des Astralfinsternis-Events sowie wegen der Fortführung der Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ einen Release der beiden fehlenden legendären Pokémon. Darüber hinaus wäre es auch denkbar, dass Spieler endlich weitere Cosmog erhalten könnten, die Niantic ihnen in der Vergangenheit versprochen hatte.

Hier zeigen wir euch wie stark Cosmog und seine Entwicklungen sind.

Raid- oder Forschungstag: Der 27. November ist zudem in der Event-Übersicht noch mit Fragezeichen versehen und soll sich über 6 Stunden erstrecken. Das könnte somit auf einen möglichen Raid- oder Forschungstag hindeuten.

Release von Necrozma: Auch der reddit-User NightfighterZ ist von der Theorie überzeugt, dass es etwas mit Solgaleo und Lunala zu tun haben könnt. Er vermutet dabei jedoch noch einen weiteren Pokémon-Release. NightfighterZ könnte sich nämlich vorstellen, dass das legendäre Psycho-Pokémon Necrozma seinen Weg ins Spiel findet.

So schreibt er (via reddit.com): „Astralfinsternis, was? Klingt für mich wie Necrozma. Sein Motiv ist es, eine Finsternis für Solgaleo und Lunala hervorzurufen, indem es ihr Licht auslöscht. Thematisch macht es Sinn, die Jahreszeit des Lichts mit seiner Veröffentlichung zu beenden, indem das Licht blockiert wird.“

Event zur Paldea-Region

Pokémon Karmesin & Purpur: Andere Trainer könnten sich hingegen vorstellen, dass das Wochenende etwas mit dem Release von Pokémon Karmesin und Purpur zu tun hat. Diese beiden Spiele feiern zwar am 18. November bereits ihr Debüt auf der Nintendo Switch, allerdings findet am Release-Wochenende in Pokémon GO die Safari-Zone in Singapur statt.

Es wäre also denkbar, dass Niantic dies einfach um ein paar Tage verschiebt und ein spezielles Mini-Event auf die Beine stellt. Einen Hinweis hierzu liefern die aktuellen Funde der Pokéminers, einer Gruppe von Dataminern, die im Spielcode Avatar-Artikel rund um Pokémon Karmesin und Purpur gefunden haben.

Release der Paldea-Region: Im Zusammenhang mit dem Release von Pokémon Karmesin und Purpur wäre es jedoch auch denkbar, wenn Niantic die Paldea-Region thematisiert. So vermutet jontslayer auf reddit: „Karmesin/Purpur als Bindeglied? Paldea-Forschungstag?“

Das ist nicht so weit hergeholt, denn zu dieser Region gab es bereits am 05. November einen ersten Vorgeschmack, in dem man überall im Spiel goldene PokéStops und geheimnisvolle Münzen finden konnte.

Darüber hinaus wurde man von Gierspenst einem Monster aus der 9. Generation verfolgt. Was das für ein Monster ist, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Hinweis auf die nächste Season: Da die aktuelle Season of Light im November endet und somit im Dezember eine neue Jahreszeit startet, könnte das zudem ein erster Hinweis auf das Thema der neuen Season sein.

Bereits in der Vergangenheit hat Niantic kurz vor dem Ende einer Season besondere Überraschung-Events gestartet, um die Trainer auf die neue Jahreszeit einzustimmen. So konnten Spieler nach dem Abschluss-Event zum GO Fest im August überall in der Wildnis auf Sonnfel und Lunastein treffen.

Weitere Ideen zum letzten November-Wochenende

Besondere Angebote im Shop: Wer einen genaueren Blick in den Kalender wirft, der stellt außerdem fest, dass es sich bei diesem Datum um das Black Friday-Wochenende handelt. In vielen Märkten und Online-Shops gibt es in dieser Zeit daher besondere Angebote und Rabatte.

Es wäre also auch möglich, dass Niantic sich ebenfalls passend zum Black-Friday ein paar Besonderheiten einfallen lassen hat. Da die Trainer in den letzten Wochen über die vielen heimlichen Änderungen sowie die schlechten Boxen schimpfen, würden sich sicher viele Spieler über starke Boxe freuen.

Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Wochen vermuten die reddit-User hierbei aber eher das Gegenteil. So schreibt Zaohod (via reddit.com): „Das ist das Black Friday-Wochenende!! Niantic wird uns eine große Überraschung bereiten und neue Boxen vorstellen, die unverschämt teurer sind als jetzt und mit noch mehr Müll gefüllt sind.“

Übrigens: Wir hatten Niantic zu den schlechten Boxen befragt. Hier lest ihr die Antwort.

Erfüllung von langersehnten Wünschen: Andere Spieler denken dabei aber besonders positiv und hoffen auf die Umsetzung von Wünschen der Community. Aber auch der Release eines langersehnten Pokémon ist für viele denkbar. So kann man unter anderem auch folgende Kommentare finden (via reddit.com):

Dengarsw: „Ich werde versuchen, super positiv zu sein und sage, dass der Ferntausch eingeschaltet wird oder Niantic mehrere Spezial-Tausch zulässt“

unicornsfearglitter: „Vielleicht ist es Kecleon!“

n00bzilla99: „Kecleon. Muss es sein“

Keruthol: „Diesmal ist es Kecleon, da bin ich mir sicher!“

Was euch Ende November tatsächlich in Pokémon GO erwartet, bleibt aber vorerst noch abzuwarten. Sollte es neue Informationen zu dem Ereignis geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Welche Vermutungen habt ihr, was am letzten November-Wochenende in Pokémon GO passieren wird? Hofft ihr auf ein neues Pokémon? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges los. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich lohnen.