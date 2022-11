Pokémon GO hat aktuell 8 verschiedene Generationen – Welche ist die beste?

In Pokémon GO gibt es inzwischen zahlreiche Monster aus den verschiedensten Spiele-Generationen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und wollen von euch wissen, welche davon die beste ist.

Was sind das für Generationen? Die Monster, die ihr in Pokémon GO finden könnt, lassen sich verschiedenen Generationen zuordnen. Diese hängen mit den unterschiedlichen Regionen zusammen, in denen die jeweiligen Pokémon ihrer Geschichte nach gefangen werden können.

So richtete sich die Vergabe der verschiedenen Generationen in den Spielen der Hauptreihe nach der Veröffentlichung von den jeweiligen Pokémon-Spielen, welche die entsprechenden Regionen erstmals thematisieren. Dadurch drehten sich beispielsweise die GameBoy-Spiele Pokémon Rot und Blau um die Kanto-Region und umfassten somit die 1. Spiele-Generation.

Welche Regionen zu welcher Generation gehören und welche Monster sich diesen zuordnen lassen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle 8 Spiele-Generation im Überblick

Wie viele Generationen gibt es? Während mit den Spielen Pokémon Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch in wenigen Tagen bald die 9. Generation erscheint, können Trainer in Pokémon GO bisher nur Monster bis zur 8. Generation finden.

Allerdings sind auch diese noch nicht vollständig im Spiel zu finden. So warten Trainer bereits seit einiger Zeit auf den Release von Kecleon und somit auf einen kompletten Pokédex der Hoenn-Region. Nachfolgend haben wir euch alle Regionen und dazugehörigen Generationen zusammengefasst.

1. Generation: Kanto-Region

In der ersten Spiele-Generation dreht sich alles um die Pokémon der Kanto-Region. Diese wird den meisten Spielern direkt bekannt sein, weil auch der Anime rund um Ash und seine Freunde hier seinen Anfang fand.

So könnt ihr dort auf die Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy treffen. Außerdem repräsentieren beliebte Monster wie Pikachu, Chaneira, Relaxo, Mew und Mewtu diese Region.

Wimmelbild mit den Pokémon der Kanto-Region

2. Generation: Johto-Region

Die zweite Spiele-Generation setzt sich mit den Monstern der Johto-Region auseinander. Dabei stehen neben den Starter-Pokémon Endivie, Feurigel und Karnimani vor allem Pokémon wie Psiana, Nachtara, Hundemon, das regionale Pokémon Skaraborn sowie die legendären Monster Lugia und Ho-Oh im Mittelpunkt.

Darüber hinaus kann man in dieser Generation auch zahlreiche Baby-Pokémon finden, wie Pichu, Pii, Togetic oder Fluffeluff.

Wimmelbild mit den Pokémon der Johto-Region

3. Generation: Hoenn-Region

In der 3. Generation tauchen Monster aus der Hoenn-Region auf. Diese beheimatet die Starter-Pokémon Geckarbor, Flemmli und Hydropi. Außerdem lassen sich dort auch Monster wie Letarking, Hariyama, Kyogre, Groudon oder Rayquaza finden.

Mit Ausnahme von Kecleon ist diese Region ansonsten vollständig im Spiel zu finden. Wann das verbleibende Monster endlich sein Debüt feiert, bleibt aber vorerst abzuwarten. Laut den Entwicklern soll Kecleon jedoch einen ganz besonderen Release bekommen.

Wimmelbild mit den Pokémon der Hoenn-Region

4. Generation: Sinnoh-Region

In der vierten Generation lassen sich hingegen besonders viele starke Pokémon finden. So kommen aus der Sinnoh-Region nicht nur die Starter-Pokémon Chelast, Panflam oder Plinfa sondern auch Monster wie Luxtra, Roserade, Rameidon, Knakrack, Rihornior oder Mamutel, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Darüber hinaus benötigt ihr für einige dieser Monster einen sogenannten Sinnoh-Stein, um es entwickeln zu können. Hier zeigen wir euch, welche Entwicklungen sich mit dem Sinnoh-Stein besonders lohnen.

Allerdings ist auch diese Region noch nicht ganz vollständig. So warten Trainer dort noch auf die Wasser-Pokémon Phione und Manaphy.

Wimmelbild mit den Pokémon der Sinnoh-Region

5. Generation: Einall-Region

Die 5. Spiele-Generation thematisiert die Pokémon der Einall-Region. Sie wird von den Starter-Pokémon Serpifeu, Floink und Ottaro repräsentiert und verfügt außerdem über eine Reihe von regionalen Pokémon wie Vegimak, Grillmak und Sodamak aber auch Jiutesto, Karadonis sowie Maracamba.

Neben legendären Monstern wie Terrakium oder Reshiram bietet es zudem auch den mysteriösen Pokémon Victini und Meloetta ein Zuhause. Allerdings fehlen auch hier noch eine Reihe von Monstern, die auf einen Release warten.

Wimmelbild mit den Pokémon der Einall-Region

6. Generation: Kalos-Region

In der 6. Generation könnt ihr auf die Pokémon der Kalos-Region treffen. So begegnen euch hier die Starter-Pokémon Igamaro, Fynx und Froxy. Weitere bekannte Gesichter dieser Region sind außerdem Feelinara, Dedenne, eF-eM, Yveltal und Hoopa. Aber auch hier warten Trainer bislang noch auf einige Neuerscheinungen, wie Volcanion oder Zygarde.

Wimmelbild mit den Pokémon der Kalos-Region

7. Generation: Alola-Region

Die 7. Generation setzt sich mit den Monstern der Alola-Region auseinander. So feierten die Starter-Pokémon Bauz, Flamiau, Peppeck sowie einige weitere Alola-Pokémon im März diesen Jahres in Debüt im Spiel.

Während der „Alola-Jahreszeit“ wurden die verschiedenen Inseln der Alola-Region genauestens thematisiert und ihr konntet auf die legendären Schutzpatrone Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro, Kapu-Kime treffen.

Wimmelbild mit den Pokémon & Ultrabestien der Alola-Region

Anlässlich des GO Fests wurden darüber hinaus auch geheimnisvolle Pokémon, sogenannte Ultrabestien, im Spiel eingeführt, die der blanke Horror sind. Dazu gehören unter anderem Anego, Schabelle, Masskito oder auch Schlingking.

Diese stammen zwar aus der Ultradimension, gelangen aber durch Ultrapforten in die Welt von Pokémon GO. Da sie im Anime die Welt der Alola-Region unsicher machen und gegen die Schutzpatrone kämpfen, lassen sie sich ebenfalls der 7. Generation zuordnen.

8. Generation: Galar- & Hisui-Region

Die neueste Generation, die in Pokémon GO eine Rolle spielt, sind die Monster der 8. Generation. Sie lassen sich der Galar-Region zuordnen sowie der Hisui-Region. So lassen sich hier Pokémon wie Raffel, Wolly, Zacian, Zamazenta oder Zarude finden sowie die Hisui-Pokémon Snieboss oder Myriador.

Da diese Regionen noch nicht so lange in Pokémon GO thematisiert werden, fehlen auch aus dieser Generation noch einige Monster im Spiel, wie beispielsweise Kleavor. Ursaluna, die letzte Weiterentwicklung von Teddiursa, gehört ebenfalls zur 8. Generation und feiert am 12. November sein Debüt. Hier verraten wir euch wie stark Ursaluna wird.

Wimmelbild mit den Pokémon der Galar- und Hisui-Region

Welche Generation findet ihr am besten?

Bei so vielen verschiedenen Pokémon und Regionen stellt sich natürlich die Frage, welche Generation die beste ist. Das möchten wir in der nachfolgenden Umfrage deshalb gern von euch wissen.

Stimmt also gern anonym für euren Favoriten ab und verratet uns doch in den Kommentaren, wieso ihr euch für diese Antwort entschieden habt.

Übrigens: In Pokémon GO haben viele Trainer gerade nostalgische Gefühle. Wir zeigen euch, warum Spieler einem 4 Jahre alten Aprilscherz hinterher trauern.