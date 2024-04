Pokémon GO: Avatar-Update ruiniert Kleidung – Trainer fordern Entschädigung

Das Pokémon GO Avatar-Update stößt in der Community auf großen Widerstand. Nun berichten Trainer zusätzlich von Problemen im Zusammenhang mit dem Update.

Was ist das für ein Update? In Pokémon GO wurden vor kurzem ein großes Grafik-Update mit 4 Features angekündigt, welches in mehreren Schritten ins Spiel kommen wird. Der erste Teil des Updates ist inzwischen erschienen.

Es trägt den Titel Entdeckt euch selbst aufs Neue und bringt große Änderungen an den Avataren mit sich. In der Community ist das Update so schlecht angekommen, dass viele Trainer sich wünschen, dass das Update rückgängig gemacht wird.

Nun gibt es Berichte aus der Community, dass das Update noch weitere Probleme mit sich bringt.

Kleidungsstücke unförmig, Outfits gelöscht

Was ist das Problem? Das erste Problem, welches von Trainern auf Reddit beschrieben wird, betrifft die Kleidungsstücke. Einige von ihnen können offenbar nicht mehr ausgerüstet oder von den Trainern in ihrem Inventar gefunden werden.

Zusätzlich gibt es Kleidungsstücke, die durch die neuen Avatare unförmig und nicht mehr schön aussehen, weshalb Trainer deshalb auf sie verzichten. Dies ist besonders ärgerlich, wenn Kleidungsstücke aus Events stammen oder mit PokéCoins erworben wurden.

Das zweite Problem betrifft die gespeicherten Outfits. Mit einem Outfit könnt ihr eine Kombination von Kleidungsstücken speichern und jederzeit schnell zwischen den verschiedenen Outfits wechseln.

Auch hierbei gibt es durch das Update Probleme. Trainer berichten auf Reddit, dass die Outfits, die vor dem Update gespeichert wurden, gelöscht wurden und somit neu erstellt werden müssen.

Was sagt Niantic dazu? Von Niantic gibt es bisher keine offiziellen Statements zu dem Update oder dem Feedback der Community. Der Seite pokemongohub.net gegenüber hat ein hochrangiger Niantic Mitarbeiter folgendes gesagt:

Wir senden all euer Feedback an das Produktteam und die Leute, die am Avatar-System gearbeitet haben. Wir nehmen das sehr ernst und wissen es wirklich zu schätzen, dass ihr eure offenen, persönlichen Meinungen / die Meinungen eurer Follower mitteilt.

Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass dies kein offizielles Statement von Niantic ist, welches sie selbst veröffentlicht haben, sondern lediglich ein kurzes Schreiben eines Mitarbeiters an eine Webseite, die sich mit dem Thema beschäftigt.

Was sagt die Community dazu? Die Kommentare der Community sind entsprechend der Probleme nicht gerade positiv. Einige Stimmen dazu lauten:

Einige Gegenstände wurden mit diesem Update entfernt […] Ich bin rauf und runter gegangen und kann sie nicht finden. Und ich habe echtes Geld dafür ausgegeben , schreibt ein Trainer auf Reddit.

, schreibt ein Trainer auf Reddit. Und einige Artikel, für die wir bezahlt haben, sind nicht mehr tragbar, weil sie jetzt alle verformt sind , merkt ein weiterer Trainer auf Reddit an.

, merkt ein weiterer Trainer auf Reddit an. Ich habe mir meinen Style-Shop angesehen, um zu sehen, worüber alle reden (fehlende Artikel, Neukauf anderer Artikel usw.), und habe festgestellt, dass alle meine gespeicherten Outfits ebenfalls verschwunden sind. Ohne Vorwarnung , ist auf Reddit ebenfalls zu lesen.

Was sagt ihr zu dem neuen Update? Habt ihr ebenfalls Probleme? Schreibt uns eure Meinung und eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern zu dem Thema aus.

