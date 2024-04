Pokémon GO: Trainer entdecken womöglich das Geheimnis hinter drei legendären Pokémon

In Pokémon GO ist es teilweise recht schwer, an bestimmte Pokémon zu gelangen. Vor allem drei legendäre Pokémon machen die Jagd zu einer langen Angelegenheit. Aber jetzt glauben einige Trainer, einen Trick gefunden zu haben.

Um welche Pokémon geht es hier? Die drei Galar-Vögel sind die Galar-Formen der drei legendären Pokémon Arktos, Lavados und Zapdos. Diese wurden Pokémon GO hinzugefügt, nachdem sie ihr Debüt in Pokémon Schwert und Schild hatten.

In Pokémon GO sind diese drei legendären Vögel tatsächlich relativ schwierig zu fangen. Diese können nur erscheinen, wenn ihr unterwegs seid und dabei den täglichen Abenteuerrauch aktiviert habt. Doch auch so bleibt die Chance sehr gering, einem der Galar-Vögel zu begegnen.

Neben einer sehr niedrigen Fangrate besitzen die Galar-Vögel dazu noch eine sehr hohe Fluchtchance. Deswegen nutzen einige Spieler sogar den Meisterball, wenn sie dann endlich einem Arktos,Lavados oder Zapdos begegnen. Denn befreit sich das Pokémon auch nur einmal aus dem Ball, ist die Chance sehr hoch, dass es flüchtet.

Gibt es einen geheimen Trick? Im Subreddit von Pokémon GO glaubt der User cutiepatatao jetzt einem Geheimnis auf der Spur zu sein. Er berichtet in seinem Post über seine Erfahrungen mit den legendären Vögeln und glaubt, dass die Orte, an denen sie auftauchen, gar nicht zufällig sind.

Er berichtet, dass er eines Tages, als er einen anderen Weg zur Schule ging, sowohl einem Galar-Zapdos als auch einem Galar-Arktos begegnete. Erst hielt er das wohl für großes Glück und postete dies auf Reddit. Die Anmerkung eines anderen Users überraschte ihn.

Dieser behauptete gehört zu haben, dass die drei Vögel feste Spawn-Punkte besitzen würden. Eine Theorie, die dem Trainer nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte und der er schließlich auf den Grund ging.

Daraufhin spazierte er mehrere Tage lang unterschiedliche Routen und Wege ab, ohne aber einem einzigen Galar-Vogel zu begegnen. Als er dann wieder den gleichen Schulweg, wie an dem glücklichen Tag nahm, soll er direkt wieder ein Galar-Zapdos getroffen haben.

„Entweder habe ich super viel Glück, was ich bezweifle, oder Galar-Vögel haben wirklich einen festen Spawn-Punkt“, schreibt der User selbst in seinem Post. Daraufhin fordert er weitere Trainer auf, dieser Theorie nachzugehen.

Was sagen andere Trainer? Einige User unterstützen diese Theorie mit der Behauptung, durch diesen Trick ebenfalls schon mehrfach einem Galar-Vogel begegnet zu sein.

Andere Spieler stellen in ihren Kommentaren nur die Frage: „Ihr findet Galar-Vögel?“. Denn viele Spieler scheinen den legendären Pokémon noch gar nicht über den Weg gelaufen zu sein. „Dafür müsste ich erst einmal meinem ersten Galar-Vogel begenen“, schreibt ein weiter Trainer in seinem Kommentar.

Ob es nun Zufall war, dass dieser Trainer den Vögeln an der gleichen Stelle begegnet oder nicht, wer eines der legendären Pokémon fangen und beim ersten Versuch kein Glück hatte, könnte vielleicht einfach einmal versuchen, an den Ort des ersten Treffens zurückzukehren.

Habt ihr schon einen der Galar-Vögel gefangen? Was ist eure Geschichte dahinter? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.

