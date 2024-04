Pokémon GO: Neuer Fund zeigt, wie das mächtige Necrozma funktionieren soll

Necrozma wird in Pokémon GO erscheinen. Nun scheint es laut einem Datamining, als würde auch seine Fusionsfähigkeit ins Spiel kommen.

Was ist Necrozma? Necrozma ist ein mächtiges Pokémon vom Typen Psycho aus der siebten Generation. Das Pokémon wurde für das GO Fest 2024 angekündigt und wird da als Raidboss debütieren.

Necrozma ist eng mit den Ultrabestien verbunden, aber auch mit Solgaleo und Lunala. In den Hauptspielen ist Necrozma auch dazu fähig, diese beiden Monster zu übernehmen, beziehungsweise mit ihnen zu „fusionieren“.

Und nach einem aktuellen Datamining scheint es, als würde diese Funktion auch in Pokémon GO eingeführt werden.

Dataminings weisen auf Fusion für Necrozma in Pokémon GO hin

Das müsst ihr beachten: Das Portal „Pokémon GO Hub“ berichtete über Dataminings von Gruppen wie den Pokeminers. Diese durchsuchen den Code des Spiels und finden dort Hinweise in den Daten, welche Features in Zukunft kommen könnten.

Wichtig: Nur, weil diese Daten im Code zu finden sind, heißt das nicht, dass sie auch aktiv werden. Auch die genaue Form, wie sie in diesem Fall genutzt werden, ist noch offen. Behaltet also im Hinterkopf: Es ist möglich, dass die folgenden Features erst zu einem merklich späteren Zeitpunkt, gar nicht, oder in anderer Form erscheinen.

Nach aktuellem Stand weisen Dataminings laut „Pokémon GO HUB“ auf folgende Funktionen hin.

Zum Thema „Fusion“:

Man kann offenbar zwei Monster zu einem fusionieren. So ergeben etwa Necrozma und Solgaleo die neue Form „Abendmähne“. Necrozma und Lunala wiederum ergeben „Morgenschwinge“. Dieses System könnte auch bei anderen Monstern zum Einsatz kommen, wie Kyurem oder Coronospa, das es aktuell allerdings noch nicht in Pokémon GO gibt. Die Sonderformen von Kyurem erschienen sogar schonmal aus Versehen in Pokémon GO.

Man kann Fusionen möglicherweise selbst wieder auflösen, sobald man möchte (via Pokémon GO Hub).

Zudem wird voraussichtlich eine neue Ressource zum fusionieren benötigt werden. Das dürfte vermutlich vergleichbar mit Mega-Energien oder Proto-Energien sein.

Zu Necrozma an sich: Auch wurden mögliche neue Informationen rund um Necrozma gefunden. Offenbar könnten sowohl die Abendmähne-, als auch die Morgenschwingen-Form eigene Spezialattacken bekommen, möglicherweise in Form eines neuen Abenteuereffekts (via Pokémon GO Hub).

Weitere Punkte rund um Necrozma:

Voraussichtlich wird Necrozma starke Werte, allerdings kein ganz ideales Moveset bekommen. Nach aktuellem Stand fehlt ihm wohl eine Lade-Attacke seines Typen, wodurch kein STAB-Schaden möglich ist.

Die Fusions-Versionen könnten stärker werden, da sie voraussichtlich auf ihre Spezialattacken zurückgreifen können.

Auch die Ultra-Form von Necrozma könnte als sehr mächtiges Monster ins Spiel kommen (via Pokémon GO Hub). Die entsteht in den Hauptspielen, wenn Necrozma eine große Menge Licht absorbiert.

Abzuwarten bleibt, wie das Monster am Ende tatsächlich in Pokémon GO umgesetzt wird. Angesichts dessen, dass es eine der größten Attraktionen des diesjährigen GO Fests 2024 sein wird, ist es aber gut denkbar, dass es die ein oder andere spezielle Funktion erhält.

Bis zum GO Fest 2024 ist es aber noch einige Monate hin. Unmittelbar stehen nun erstmal die kommenden Termine des April 2024 bevor – alle Events gibt’s hier.