Das sagt Niantic: Über den Niantic-Support-Kanal vermeldeten die Entwickler, dass die beiden Monster wieder entfernt werden, da es sich um einen Fehler handelte. Dazu sagte Niantic: „Wir werden uns mit den Trainern in Verbindung setzen, die kürzlich davon betroffen waren, und als Zeichen unserer Entschuldigung eine Entschädigung im Spiel anbieten“ ( via X.com ).

Was war das Problem? Zuletzt kam es zu einem versehentlichen Release in Pokémon GO.

In Pokémon GO gab es ein großes Problem mit dem schwarzen und weißen Kyurem. Nun sagt Entwickler Niantic, wie damit verfahren wird.

