Ups! Pokémon GO verteilte kurz zwei neue legendäre Pokémon, die jeder haben will

Durch einen Fehler verteilte Pokémon GO für kurze Zeit zwei begehrte legendäre Pokémon: das schwarze und das weiße Kyurem.

Das berichten Trainer: Wie Spieler aus der Community zu Pokémon GO unter anderem auf reddit und Twitter berichten, konnte man für kurze Zeit das schwarze und das weiße Kyurem in Pokémon GO bekommen.

Sie wurden als Belohnung in der PvP-Kampfliga verteilt – und das, obwohl die beiden mächtigen Formen eigentlich noch gar nicht im Spiel sind. Bislang gibt es nur die normale, aber schwächere Form von Kyurem in Pokémon GO.

Solche Beispiele zeigen aktuell verschiedene Posts bei reddit oder anderen sozialen Medien, wie etwa hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Trainer zeigen ihre neuen Kyurem auf reddit

Natürlich waren Trainer extrem überrascht, als ihnen plötzlich die neuen Kyurem-Formen als Belohnung begegneten. Doch schnell war leider auch klar: Das war so nicht geplant.

Niantic korrigiert Fehler – Das sagen die Entwickler von Pokémon GO zu Kyurem

So reagiert Niantic: In einem Post auf X.com (vormals Twitter) reagierte der Niantic Support. Dort heißt es, diese beiden Pokémon seien unbeabsichtigt gewesen und der Fehler nun behoben. Dementsprechend sind sie in der Kampfliga und auch sonst nirgendwo im Spiel gerade anzutreffen.

Zudem schreibt Niantic, man wolle sich den Ursprung des Fehlers anschauen, weitere Schritte überprüfen und entschuldigt sich für die „Verwirrung und die Umstände“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das sagen die Spieler: In den Kommentaren melden einige Spieler, dass sie sich wünschen, dass die Monster jetzt einfach veröffentlicht werden – denn sie wollen sie auch fangen. Andere schreiben, das wäre für sie sogar eine große Motivation gewesen, in der PvP-Kampliga anzutreten.

Das überrascht aber auch nicht, denn die beiden Formen von Kyurem sind zwei sehr lang erwartete Pokémon. In den Hauptspielen entstehen sie, wenn Kyurem mit den anderen legendären Pokémon Zekrom oder Reshiram fusioniert. Kyurem gehört in diesen Formen zu den Pokémon mit den höchsten Angriffswerten überhaupt.

Wie es mit den beiden Pokémon nun weitergeht, bleibt erstmal abzuwarten. Auch, was mit den Exemplaren geschieht, die Trainer schon gefangen haben, ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es weitere Neuigkeiten gibt.

Aktuell am Wochenende steht außerdem der große Community Day im Dezember 2023 auf dem Plan – alles dazu hier.