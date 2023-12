Pokémon GO: Guide zum Community Day im Dezember 2023 – So nutzt ihr das Event

Pokémon GO bringt an diesem Wochenende den doppelten Community Day zum Abschluss des Jahres 2023. Am 16. und 17. Dezember begegnet ihr jeder Menge Pokémon. Alle Infos und Tipps.

Das ist das Event: Normalerweise stellt der Community Day jeden Monat ein besonderes Pokémon in den Fokus. Im Dezember gibt es aber eine spezielle Version des Events: Ihr trefft erneut auf alle Pokémon der Community Days aus dem Jahr 2023 und habt auch eine Chance auf die aus dem Jahr 2022.

Da sind einige richtig starke Pokémon dabei, und darüber hinaus gibt es jede Menge Boni. Damit ihr ideal auf das Event vorbereitet seid, findet ihr hier unseren Guide zum Community Day.

Wir zeigen euch alle Spawns, Boni und fassen zusammen, was ihr zum Event wissen müsst.

Community Day Dezember 2023 – Start, Uhrzeit und Boni

Was? Abschluss-Community-Day im Dezember 2023

Wann? Am 16. und 17. Dezember 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Pokémon des Tages: Die Monster der Community Days 2023 und 2022



Boni von 14:00 bis 17:00 Uhr:

– Erhöhte Shiny-Chance für die Event-Pokémon

– Doppelte Fang-EP

– Doppelter Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Halbe Schlüpfdistanz bei Eiern, wenn ihr sie im Event aktiviert

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

– Lockmodule & Rauch halten drei Stunden (nicht der Abenteuerrauch)



Von 09:00 bis 21:00 Uhr an beiden Tagen:

– 50 % weniger Sternenstaubkosten für Tausch

– Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag (also insgesamt 2 am Tag)

Abgesehen von diesen Boni werdet ihr im Shop voraussichtlich auch eine optionale Forschung finden, die ihr mit einem Ticket kaufen könnt. Die bringt dann weitere Belohnungen. Sobald die Inhalte bekannt sind, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Welche Pokémon erscheinen am Samstag und Sonntag beim Community Day?

Wann erscheinen welche Pokémon? Ihr könnt den Event-Monstern tatsächlich von 09:00 bis 21:00 Uhr an beiden Event-Tagen begegnen. Allerdings gibt es dann zwischen 14:00 und 17:00 Uhr an den beiden Tagen jeweils unterschiedlich verstärkte Spawns.

Dabei müsst ihr außerdem unterscheiden:

Die 2023er-Monster erscheinen in der Wildnis und in einer befristeten Forschung

Die 2022er-Monster gibt es in Raids und Eiern sowie ebenfalls einer befristeten Forschung

Spawns in der Wildnis am Samstag & Sonntag

Samstag, 16. Dezember, 14:00-17:00 Uhr Sonntag, 17. Dezember, 14:00-17:00 Uhr Flegmon Quapsel Galar-Flegmon Felino Togetic Paldea-Felino Igamaro Praktibalk Fynx Milza eF-eM Froxy Glumanda (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Mabula Schiggy (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Glumanda (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Voltilamm (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Schiggy (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Quiekel (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Voltilamm (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Larvitar (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Quiekel (letzte 10 Minuten jeder Stunde) Larvitar (letzte 10 Minuten jeder Stunde)

Spawns in Raids & Eiern an beiden Tagen

An beiden Tagen erscheinen in den Stufe-1-Raids und in 2-km-Eiern:

Sandan

Alola-Sandan

Alola-Kleinstein

Hoppspross

Teddiursa

Galar-Zigzachs

Seemops

Staralili

Kiesling

Lichtel

Kapuno

Velursi

Besondere Attacken zum Community Day im Dezember 2023

Das solltet ihr beachten: Ihr könnt am Community Day auch die C-Day-Spezialattacken bekommen, die ihr den Entwicklungen der Event-Monster beibringen könnt.

Diese erhaltet ihr, wenn ihr die Event-Monster zwischen 09:00 und 21:00 Uhr an beiden Tagen in ihre jeweils letzte Form entwickelt.

Vorsicht: Entwickelt eure Monster also nicht am Samstag zwischen 21:00 Uhr und dem folgenden Sonntag um 09:00 Uhr, auch wenn das zwischen den beiden Event-Tagen liegt.

Achtung bei Cryptos: Wenn ihr eine Crypto-Variante der Event-Monster habt und sie entwickeln wollt, um eine der Spezialattacken zu kriegen, müssen sie Frustration bereits verlernt haben. Beherrschen sie immer noch Frustration, bekommt ihr auch durch die Entwicklung keine Spezialattacke.

Welche Attacken sollte man sich sichern? Eine umfassende Übersicht der besten Pokémon und Attacken am Community Day im Dezember 2023 haben wir hier für euch:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Pokémon GO: Diese Pokémon und Attacken solltet ihr beim C-Day im Dezember 2023 nicht verpassen von Paul Kutzner

So nutzt ihr den Community Day 2023 richtig

Bereitet euch vor: Bei diesem Community Day findet ihr jede Menge Monster, die ihr eventuell schon habt. Solltet ihr bestimmte Community Days verpasst haben, solltet ihr euren Fokus auf die Monster legen, die euch noch fehlen oder von denen ihr noch das Shiny braucht.

Ansonsten sind aber auch einfach einige starke Angreifer dabei, die sich immer lohnen. Dazu gehören etwa Kapuno, Lichtel, Praktibalk, Togetic oder Milza. Setzt euch also Ziele, die ihr schnappen wollt. Eine Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Damit ihr störungsfrei fangen könnt, gilt:

Habt genug Pokébälle dabei

Schafft Platz in der Aufbewahrung

Nutzt schon vor dem Event die Filter-Funktion in Pokémon GO und sortiert damit aus, welche Monster ihr nicht mehr benötigt. Übrigens wurde zuletzt der Maximalplatz in der Aufbewahrung erhöht.

Welche Items brauche ich? Die Bälle sind das Wichtigste, doch mit weiteren Items könnt ihr die Boni noch stärker ausnutzen.

Rauch & Lockmodule: Sind 3 Stunden lang aktiv, wenn ihr sie im Event zündet. Tipp: Das könnt ihr auch kurz vor Ende nochmal machen, um etwa Rauch über 17 Uhr hinweg laufen zu lassen.

Sind 3 Stunden lang aktiv, wenn ihr sie im Event zündet. Tipp: Das könnt ihr auch kurz vor Ende nochmal machen, um etwa Rauch über 17 Uhr hinweg laufen zu lassen. Brutmaschinen: Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine zu Event-Start leer ist, damit ihr die halbierte Distanz nutzen könnt.

Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine zu Event-Start leer ist, damit ihr die halbierte Distanz nutzen könnt. Mit Sternenstück und Glücks-Ei könnt ihr jeweils die Sternenstaub- oder EP-Boni nochmal erhöhen.

und könnt ihr jeweils die Sternenstaub- oder EP-Boni nochmal erhöhen. Mit Sananabeeren bekommt ihr nochmal verdoppelte Bonbons

Ihr wollt wissen, was sonst noch im Spiel los ist? Dann seht ihr hier alle Events im Dezember 2023 in Pokémon GO.