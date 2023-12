Pokémon GO: Diese Pokémon und Attacken solltet ihr beim C-Day im Dezember 2023 nicht verpassen

In Pokémon GO wartet am 16. und 17. Dezember 2023 wieder der große Community Day auf euch. Welche Pokémon ihr euch hiervon nicht entgehen lassen solltet, erfahrt ihr hier.

Was gibt es beim Community Day im Dezember? Der Community Day im Dezember wird wie auch im Jahr zuvor alle Pokémon der Community Days des aktuellen Jahres und des letzten Jahres erneut in den Fokus rücken.

Hierbei gibt es Pokémon, denen ihr in der Wildnis begegnen könnt, die als Feldforschungs-Belohnungen auf euch warten, die aus Eiern schlüpfen sowie Pokémon, denen ihr in Raids begegnen könnt.

Können am Community Day wieder CD-exklusive Attacken erlernt werden? Bei diesem Community Day habt ihr außerdem die Möglichkeit, durch Entwicklungen exklusive Community Day Attacken für eure Pokémon zu erhalten. Welche Pokémon und Attacken sich besonders lohnen, listen wir hier für euch auf.

Um die exklusiven Attacken zu erhalten, müsst ihr die Pokémon während des Community Days entwickeln. Ausschließlich die letzten Entwicklungsstufen der Pokémon können die Attacken erlernen. Diese Auflistung behandelt eben diese letzten Entwicklungsstufen, auch wenn ihr während des Community Days ausschließlich die Vorstufen finden werdet.

Dies sind die besten Pokémon des Community Days im Dezember

Togekiss

Togekiss ist eines der besten Fee-Angreifer im Spiel und sollte definitiv in eurem Team sein, wenn ihr es noch nicht besitzt. Es kann auch nicht schaden, wenn ihr mehr als nur ein Exemplar in eurem Team habt. Während des Community Days könnt ihr die Vorstufe Togetic fangen.

Attacke: Aurasphäre, Lade-Attacke vom Typ Kampf

Wo findet man Togetic? In der Wildnis, in Feldforschungen

Maxax

Bei Maxax handelt es sich um einen Top-Angreifer des Typen Drache. Mit seiner Community-Day-Attacke Breitseite könnt ihr euch über die beste Lade-Attacke freuen, mit der ihr Maxax spielen könnt.

Attacke: Breitseite, Lade-Attacke vom Typ Drachen

Wo findet man Milza? In der Wildnis, in Feldforschungen

Meistagrif

Ihr benötigt noch gute Kampf-Angreifer für euer Team? Dann werdet ihr mit Meistagrif eure Freude haben. Es ist eines der besten Kampf-Pokémon, die es im Spiel gibt und teilt ordentlich Schaden aus.

Attacke: Wirbler, Lade-Attacke vom Typ Unlicht

Wo findet man Praktibalk? In der Wildnis, in Feldforschungen

Despotar

Despotar ist eines der stärksten Pokémon überhaupt. Es ist ein starker Unlicht-Angreifer und kann mit der Sofort-Attacke Katapult, welches es im Community Day erlernen kann, auch als solider Gesteins-Angreifer gespielt werden.

Attacke: Katapult, Sofort-Attacke

Wo findet man Larvitar? Jeweils in den letzten 10 Minuten der vollen Stunde in der Wildnis

Mamutel

Mamutel ist ein hervorragender Angreifer in Pokémon GO. Es kann sowohl als Eis-Angreifer, als auch als Boden-Angreifer überzeugen. Wenn ihr in diesen Bereichen noch Bedarf habt, könnt ihr die Gelegenheit am Community Day nutzen.

Attacke: Antik-Kraft, Lade-Attacke vom Typ Gestein

Wo findet man Quiekel? Jeweils in den letzten 10 Minuten der vollen Stunde in der Wildnis

Skelabra

Auch Skelabra ist ein Pokémon, welches gleich zwei Typen abdecken kann. Es ist sowohl als Geist-Angreifer stark, als auch als Feuer-Angreifer. Obwohl es nicht viel aushält, teilt es einen ordentlichen Schaden aus.

Attacke: Poltergeist, Lade-Attacke vom Typ Geist

Wo findet man Lichtel? In 1*-Raids und in 2km-Eiern

Trikephalo

Natürlich darf Trikephalo in dieser Auflistung nicht fehlen. Trikephalo ist eines der absoluten Top-Angreifer vom Typ Unlicht. Mit der Attacke Wirbler, welche es an den Community Days lernen kann, dominiert es nach wie vor die Spitze der Unlicht-Angreifer.

Attacke: Wirbler, Lade-Attacke vom Typ Unlicht

Wo findet man Kapuno? In 1*-Raids und 2km-Eiern

Hier seht ihr den Trailer zur aktuellen Season in Pokémon GO

Gute Pokémon des kommenden Community Days

Morlord / Suelord

Morlord und Suelord spielen zwar in Raids keine große Rolle, sind aber im Kampf gegen andere Spieler beide eine gute Wahl. Sie können euer Team in diesem Bereich gut verstärken und sind es daher wert, in eurem Team vorhanden zu sein, wenn ihr regelmäßig gegen andere Spieler kämpft.

Attacke: Morlord lernt Nassschweif, Lade-Attacke vom Typ Wasser und Suelord lernt Vielender, Lade-Attacke vom Typ Käfer

Wo findet man Felino? In der Wildnis, in Feldforschungen

Quajutsu

Auch Quajutsu wird euch in Raids nicht von großem Vorteil sein. Jedoch spielt auch dieses Pokémon in der Kampfliga eine große Rolle und kann dafür sorgen, dass ihr den einen oder anderen Kampf mehr gewinnt. Hierfür solltet ihr unbedingt die Lade-Attacke mitnehmen, die ihr am Community Day erhalten könnt.

Attacke: Aquahaubitze, Lade-Attacke vom Typ Wasser

Wo findet man Froxy? In der Wildnis, in Feldforschungen

Barrikadax

Barrikadax fühlt sich vor allem im Kampf gegen andere Spieler wohl. Es hat einen starken Angriff, mit welchem ihr so manchen Pokémon der konkurrierenden Trainer gefährlich werden könnt. Es ist eine absolute Empfehlung für eure Kampfliga-Teams im Bereich des Supercups.

Attacke: Abblocker, Lade-Attacke vom Typ Unlicht

Wo findet man Galar-Zigzachs? 1*-Raids, 2km-Eier

Walraisa

Mit einem starken Walraisa habt ihr vor allem in der Hyperliga ein solides Pokémon an eurer Seite. Sowohl seine Sofort-Attacke, als auch die Lade-Attacke, die es während des Community Days lernen kann, sind hierfür jedoch eine Voraussetzung.

Attacke: Pulverschnee, Sofort-Attacke vom Typ Eis und Eisspeer, Lade-Attacke vom Typ Eis

Wo findet man Seemops? In 1*-Raids und in 2km-Eiern

Brockoloss

Brockoloss ist nach wie vor eine gute Wahl, wenn ihr auf der Suche nach Pokémon für euer Team seid und es an Gesteins-Angreifern scheitert. Mit seiner Community Day-Attacke Meteorstrahl ist es bis heute in den Top 20 der Gesteins-Angreifer vertreten.

Attacke: Meteorstrahl, Lade-Attacke vom Typ Gestein

Wo findet man Kiesling? In 1*-Raids und in 2km-Eiern

Glurak

Glurak ist bis heute nicht nur eines der ikonischsten Pokémon, sondern auch ein starker Angreifer vom Typ Feuer. In seiner normalen Form könnt ihr euch über ein gutes Pokémon für euer Hyperliga-Team freuen. Mit seinen Mega-Entwicklungen könnt ihr es entweder als einen DER Feuer-Angreifer spielen, oder als soliden Drachen-Angreifer.

Attacke: Feuerodem, Sofort-Attacke vom Typ Drache und Lohekanonade, Lade-Attacke vom Typ Feuer

Wo findet man Glumanda? Jeweils in den letzten 10 Minuten der vollen Stunde in der Wildnis

Turtok

Turtok dominiert nach wie vor in seiner Mega-Entwicklung die Liste der Wasser-Angreifer. Hierfür sollte es unbedingt die Lade-Attacke Aquahaubitze können, welches es im Community Day erlernen kann.

Attacke: Aquahaubitze, Lade-Attacke vom Typ Wasser

Wo findet man Schiggy? Jeweils in den letzten 10 Minuten der vollen Stunde in der Wildnis

Weitere Pokémon, die eher für Sammler sind

Quappo kann euch in der Hyperliga ein starker Begleiter und hier von Nutzen sein, wenn es die Community Day-Attacke Konter beherrscht.

kann euch in der Hyperliga ein starker Begleiter und hier von Nutzen sein, wenn es die Community Day-Attacke Konter beherrscht. Quaxo hingegen kann weniger punkten, ist jedoch auch nicht gänzlich für die Hyperliga zu verachten.

hingegen kann weniger punkten, ist jedoch auch nicht gänzlich für die Hyperliga zu verachten. (Galar-)Lahmus und (Galar-)Laschoking spielen keine große Rolle in Raids oder in der Kampfliga. Auch nicht mit der Community Day-Attacke Surfer.

und spielen keine große Rolle in Raids oder in der Kampfliga. Auch nicht mit der Community Day-Attacke Surfer. Brigaron kann mit der Attacke Flora-Statue einen Platz in euren Superliga- und Hyperliga-Teams finden, ist jedoch keines der Top-Pokémon.

kann mit der Attacke Flora-Statue einen Platz in euren Superliga- und Hyperliga-Teams finden, ist jedoch keines der Top-Pokémon. Fennexis lernt im Community Day Lohekanonade, ist jedoch eher für Sammler bestimmt, als für eure Raid- und Kampfliga-Teams.

lernt im Community Day Lohekanonade, ist jedoch eher für Sammler bestimmt, als für eure Raid- und Kampfliga-Teams. UHaFnir ist auch eher ein Pokémon, welches euch vielleicht noch fehlt und lediglich eine untergeordnete Rolle als Kämpfer einnimmt.

ist auch eher ein Pokémon, welches euch vielleicht noch fehlt und lediglich eine untergeordnete Rolle als Kämpfer einnimmt. Donarion und auch seine Vorentwicklung Akkup können während des Community Days Voltwechsel lernen, spielen jedoch weder in Raids noch in der Kampfliga eine größere Rolle.

und auch seine Vorentwicklung Akkup können während des Community Days Voltwechsel lernen, spielen jedoch weder in Raids noch in der Kampfliga eine größere Rolle. Ampharos stellt in seiner Mega-Entwicklung einen guten Elektro-Angreifer dar, aber leider nur in dieser Form. Von seiner Community Day-Attacke Drachenpuls kann es hierfür aber leider nicht profitieren.

stellt in seiner Mega-Entwicklung einen guten Elektro-Angreifer dar, aber leider nur in dieser Form. Von seiner Community Day-Attacke Drachenpuls kann es hierfür aber leider nicht profitieren. Sandamer ist weder für Raids, noch in der Kampfliga eine große Hilfe.

ist weder für Raids, noch in der Kampfliga eine große Hilfe. Alola-Sandamer ist mit seiner Community Day-Attacke Dunkelklaue eine, wenn auch nicht die beste, Option für die Superliga und die Hyperliga.

ist mit seiner Community Day-Attacke Dunkelklaue eine, wenn auch nicht die beste, Option für die Superliga und die Hyperliga. Alola-Geowaz wird von anderen Pokémon sowohl im Bereich der Kampfliga, als auch in Raids überholt und spielt nicht die größte Rolle in beiden Bereichen. Auch nicht mit der Community Day-Attacke Walzer.

wird von anderen Pokémon sowohl im Bereich der Kampfliga, als auch in Raids überholt und spielt nicht die größte Rolle in beiden Bereichen. Auch nicht mit der Community Day-Attacke Walzer. Papungha ist ein Pokémon, welches eher für den Pokédex, als für andere Bereiche gedacht ist.

ist ein Pokémon, welches eher für den Pokédex, als für andere Bereiche gedacht ist. Ursaring könnt ihr während des Community Days entwickeln, es spielt jedoch ebenfalls keine große Rolle in anderen Bereichen.

könnt ihr während des Community Days entwickeln, es spielt jedoch ebenfalls keine große Rolle in anderen Bereichen. Staraptor ist für die Hyperliga zu gebrauchen, profitiert jedoch nicht von seiner Community Day-Attacke Windstoß.

ist für die Hyperliga zu gebrauchen, profitiert jedoch nicht von seiner Community Day-Attacke Windstoß. Kosturso solltet ihr auch lieber im Pokédex, als in euren Teams für Raids und die Kampfliga aufbewahren.

Welche Pokémon vom anstehenden Community Day interessieren euch? Gibt es Pokémon und Attacken, auf die ihr vielleicht schon lange wartet? Werft auch einen Blick auf die Events in Pokémon GO im Dezember 2023.