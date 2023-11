Pokémon GO: Community Day im Dezember 2023 enthüllt – Wird wieder riesig

Besondere Attacken: Ein Highlight der Community Days ist, dass das Pokémon durch Weiterentwickeln eine besondere Attacke lernen kann. Das ist auch bei diesem Event der Fall. Entwickelt ihr die Event-Pokémon zwischen 09:00 Uhr am 16. Dezember und 21:00 Uhr am 17. Dezember, lernen sie folgende Attacken:

Welche Pokémon erscheinen? Alle Event-Pokémon erscheinen an beiden Tagen zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr häufiger in der Wildnis. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind die Chancen auf Shinys erhöht. Die Chancen sind dann genauso hoch wie zu den ursprünglichen C-Days der Pokémon.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was euch beim C-Day zum Jahresabschluss erwartet.

Was wurde enthüllt? Niantic gab jetzt Details für den Community Day im Dezember 2023. Wie ihr das von den letzten C-Days im Jahr schon kennt, werden dabei nochmal alle Pokémon in den Fokus gerückt, die das Jahr über bei diesen Events erschienen sind. Auch die besonderen Attacken können wieder gelernt werden.

Im Dezember 2023 läuft der Community Day bei Pokémon GO an 2 Tagen. Wir zeigen euch alle Pokémon, Attacken, Boni und Zeiten des großen Events.

