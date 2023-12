Pokémon GO gibt euch endlich mehr Platz für Pokémon und Items

In Pokémon GO gibt es eine maximale Lagerkapazität für Pokémon und Items. Diese wird nun endlich erhöht.

Wie hoch war die Lagerkapazität bisher? Die Lagerkapazität für Pokémon und Items in Pokémon GO ist begrenzt. Bisher lag diese bei maximal 6800 Pokémon sowie 5800 Items, wenn ihr diese bis hierhin erhöht habt. Diese wurde jetzt angehoben.

Wie hoch ist die neue Lagerkapazität für Pokémon und Items? Mit der Erhöhung, die heute ihren Weg ins Spiel gefunden hat, könnt ihr inzwischen mehr Pokémon und Items lagern. Die Kapazitäten wurden hierbei jeweils um 500 erhöht und liegen für Pokémon bei 7300 und für Items bei 6300.

Damit das Update bei euch in Kraft tritt, müsst ihr lediglich das Spiel schließen und erneut öffnen, wenn das Update bei euch noch nicht aktiv ist.

51.800 Münzen für neuen Account benötigt, um maximale Lagerkapazität zu erreichen

Wie kann ich die Lagerkapazität erhöhen? Um die Kapazitäten für Pokémon und Items in Pokémon GO zu erhöhen, benötigt ihr jeweils ein bestimmtes Item, welches ihr im Ingame-Shop erwerben könnt. Hierbei handelt es sich um die Pokémon-Aufbewahrung, wenn ihr eure Pokémon Kapazität erhöhen wollt und um den Item-Beutel, wenn ihr das Ganze mit Items machen wollt.

Diese Items kosten im Ingame-Shop jeweils 200 Pokémünzen. Neben der Möglichkeit, jeden Tag 50 Pokémünzen in Pokémon GO zu verdienen, könnt ihr diese auch gegen Echtgeld erwerben.

Wie teuer ist es, die Kapazität mit einem neuen Account zu maximieren? Zum Maximieren der Kapazitäten mit einem neuen Account benötigt ihr 51.800 Pokémünzen. Wenn ihr diese sammeln wollt, benötigt ihr entweder einen dicken Geldbeutel, oder müsst sehr geduldig sein. Der Kauf der Pokémünzen gegen Echtgeld würde euch hierbei knapp unter 380 € kosten.

Wenn ihr die Pokémünzen durch die Arenen sammeln wollt, würdet ihr bei dem aktuellen Maximum von 50 Pokémünzen pro Tag ganze 1036 Tage benötigen. Dies entspricht 148 Wochen.

Natürlich könnt ihr, wenn ihr eure Lagerkapazitäten erhöhen wollt, dies auch Stück für Stück tun und müsst dies nicht in einem Rutsch machen.

Wer benötigt so viel Lagerkapazität? Auch wenn bisherigen Lagerkapazitäten für die meisten Trainer vollkommen ausreichen, so gibt es dennoch einige, die sich über die Erhöhung freuen. Vor allem für Trainer, die Pokémon in allen Varianten und Formen sammeln und sowohl für Raids, als auch für die GO-Kampfliga diverse Teams aufstellen, könnte die Erhöhung zur Freude führen.

Wie sieht es bei euch aus? Wie hoch sind eure Kapazitäten für Pokémon und Items? Wenn ihr noch mehr Informationen zu Pokémon GO sucht, guckt euch die Events von Pokémon GO im Dezember 2023 an.