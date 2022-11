Pokémon GO: „Astral Eclipse“-Event macht Trainern Hoffnung auf den langersehnten Release von 2 legendären Monstern

In Pokémon GO stehen im November wieder jede Menge Events an. Eines davon könnte für euch besonders wichtig sein, denn Trainer vermuten dahinter den Release von zwei neuen legendären Pokémon. Wir von MeinMMO zeigen euch, was es mit den Spekulationen auf sich hat.

Um welches Event geht es? Wie in jedem Monat hat Niantic auch für den November wieder jede Menge Events geplant. Neben zahlreichen Rampenlicht- und Raid-Stunden sowie zwei Community Days könnt ihr euch besonders auf das „Astral Eclipse“-Event freuen. Trainer vermuten hinter diesem Event nämlich den Release von zwei legendären Pokémon.

Um welche Pokémon es sich dabei handelt und warum ein Release denkbar wäre, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das „Astral Eclipse“-Event? Das „Astral Eclipse“-Event startet am 23. November 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 28. November 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im November und welche sich besonders lohnen.

Auf diese beiden legendären Pokémon hoffen die Trainer

Welche Monster vermuten die Trainer? Bereits vor dem Start der Season of Light hofften die Trainer von Pokémon GO auf einen Release der legendären Pokémon Solgaleo und Lunala. Bei diesen handelt es sich um die letzten Weiterentwicklungen von Cosmog und Cosmovum, die selbst bereits im Spiel zu finden sind.

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala (via pokemon.com)

Dabei symbolisieren die beiden legendären Monster die Himmelskörper Sonne und Mond. Auch wenn Solgaleo zunächst an einen großen weißen Löwen erinnert, soll seine orange-gelbe Mähne eine Sonne darstellen.

Lunala ähnelt optisch eher einer großen Fledermaus. Sein blau- bis lilafarbener Körper erinnert dabei jedoch an einen Sternenhimmel und mit seinen goldenen Sicheln, die es an seinen Flügelenden trägt, bildet es schließlich die Umrisse eines Mondes.

Wie stark Cosmog und seine Weiterentwicklungen sind, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: So stark sind Cosmog und seine Weiterentwicklungen, die zur Season of Light kommen

Was spricht für ein Debüt von Solgaleo und Lunala?

Der Name des Events: Einen ersten Hinweis zu einem möglichen Release rund um die beiden legendären Pokémon gibt bereits der Event-Name „Astral Eclipse“, zu Deutsch „Astrale Finsternis“. Es deutet also alles darauf hin, dass sich das Event rund um das Universum, Sterne und Sternbilder drehen könnte.

Bereits zum Start der Season of Light hatte Niantic hierzu entsprechende Hinweise in Form von Sternbildern gegeben. Obendrein konnten die Spieler im Anschluss an das große Finale des GO Fests 2022 jede Menge Lunastein und Sonnfel fangen, die ebenfalls auf die Himmelskörper Sonne und Mond hindeuten sollten.

Und auch durch die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, wurden immer wieder Hinweise in den Spieldaten zu einem möglichen Release von Solagleo und Lunala gefunden. So auch Anfang September, als sie dort erste Grafiken zu Lunala entdeckten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ geht weiter

Cosmog & Cosmovum: Ein weiterer möglicher Grund für ein Pokémon-Debüt zu diesem Event bietet die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“. Diese ist gemeinsam mit der neuen Jahreszeit am 1. September 2022 veröffentlicht wurden und brachte euch zunächst ein Cosmog.

Am 5. Oktober 2022 ging die Forschung schließlich in die zweite Runde und forderte euch auf, euer Cosmog zu Cosmovum weiterzuentwickeln. Eine Entwicklung zu Solagleo oder Lunala ist bisher jedoch noch nicht möglich.

Das Entwickeln zu Cosmovum sorgte jedoch in der Community für viele Unsicherheiten. Viele Spieler wollten ihr einziges Exemplar nämlich nicht hergeben. Um die Spieler zu beruhigen, teilte Niantic über ihren Blog mit, dass es in naher Zukunft weitere Cosmog geben wird. Ein konkretes Datum gaben sie dazu jedoch nicht bekannt.

Start vom 3. Teil der Spezialforschung: Am 23. November könnte es nun aber eventuell so weit sein. An diesem Tag startet nämlich nicht nur das „Astral Eclipse“-Event, sondern auch der letzte Story-Abschnitt der Spezialforschung wird freigeschaltet. Da bereits Cosmog und Cosmovum ihren Release im Rahmen der Forschung gefeiert haben, wäre dies auch für Solgaleo und Lunala denkbar.

Hinzu kommt, dass sich Cosmovum nämlich entweder in Solgaleo oder in Lunala entwickeln kann. Somit benötigt es entsprechend auch zwei Exemplare. Für viele Trainer ist daher klar, dass die Zeit von weiteren Cosmog gekommen ist und sie sich auch endlich Solgaleo sowie Lunala entwickeln können.

So schreibt g47onik auf reddit: „Das haben sie nie gesagt. Aber da wir Cosmog und Cosmovum haben, sind Lunala und Solgaleo naheliegend. Vor allem, da wir das „Astral Eclipse“-Event bekommen, das am selben Tag beginnt und den letzten Teil der Geschichte freischaltet.“

Und auch BravoDelta23 würde sich über einen Release der beiden legendären Monster im Rahmen des „Astral Eclipse“-Events freuen (via reddit.com). So schreibt er: „Astral Eclipse ist vermutlich Solgaleo/Lunala, was toll sein wird.“

Weitere Vermutung zum Release von Solgaleo und Lunala

Während die meisten davon überzeugt sind, dass anlässlich des „Astral Eclipse“-Event der langersehnte Release der beiden legendären Monster aus der 7. Spiele-Generation ansteht, vermutet sie der reddit-User kingstX2 eher im Zusammenhang mit den neuen Top-Raids.

So schreibt er (via reddit.com): „Ich nehme an, dass der Top-Raid unsere Chance sein wird, mehr Cosmog zu bekommen, um Lunala und Solgaleo zu bekommen.“

Was sind Top-Raids? Dabei handelt es sich um besondere Raids, die noch mal etwas schwerer sind, als die „normalen“ Raids und nur vor Ort gespielt werden können. So konntet ihr am 16. Oktober 2022 erstmals daran teilnehmen und euch ein entfesseltes Hoopa sichern. Auch für den November sind diese Art von Raids angekündigt.

Ist hier ein Release denkbar? Am 13. November ist es das nächste Mal soweit und ihr könnt euch auf einen neuen Raid-Boss in den Top-Raids freuen. Welcher das sein wird, ist aber durch Niantic noch nicht bekannt gegeben worden.

Allerdings fällt dieser Termin nicht in das „Astral Eclipse“-Event, sondern in die Rocket-Übernahme, die in den Tagen zuvor ansteht. Es wäre daher denkbar, dass sich auch der Raid-Boss eher an Team GO Rocket orientiert.

Wie ihr Team GO Rocket in Pokémon GO finden könnt und wie ihr an das Rocket-Radar kommt, seht ihr im nachfolgenden Video:

Am 27. November 2022 findet jedoch noch ein weiterer Event-Tag statt, der wiederum in das Astral-Event fällt und somit besser passen würde. Zu diesem ist bislang allerdings noch nichts bekannt. Möglicherweise könnte es sich hierbei ebenfalls um einen besonderen Raid-Tag handeln.

Was sich tatsächlich hinter diesem Termin verbirgt und ob ihr euch Solgaleo und Lunala bald im Spiel sichern könnt, bleibt für den Moment aber noch abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Vermutung zum „Astral Eclipse“-Event? Hofft ihr auch auf einen Release von Solgaleo und Lunala? Und glaubt ihr, dass ihr zu diesem Anlass Gelegenheit haben werdet, weitere Cosmog zu fangen? Oder denkt ihr, dass hinter dem Event etwas ganz anderes steckt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt endlich wieder das GO Plus nutzen, aber es funktioniert nicht richtig. Wir haben uns angesehen, von welchen Einschränkungen Trainer derzeit berichten.