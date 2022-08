Pokémon GO startet Donnerstag die Season of Light – zeigt erstes Video mit 4 Hinweisen

Die nächste Jahreszeit in Pokémon GO ist die Season of Light. Ein erstes offizielles Video dazu zeigt nun, auf was sich die Trainer freuen können. Welche neuen Pokémon werden gezeigt?

Was ist neu? Am Sonntagmorgen, dem 28. August, veröffentlichte das Team von Pokémon GO in den sozialen Netzwerken ein kurzes Video, das die Trainer auf die nächste Jahreszeit einstimmen soll. Die nennt sich Season of Light, also Saison des Lichts, und beginnt am 1. September.

In dem Video lassen sich schon ein paar der kommenden Inhalte erkennen. Wir zeigen euch das Video und die Details hier.

Season of Light ab 1. September

Das ist das Video: Das Video geht nur knapp 21 Sekunden. Auf Twitter beschreibt man es mit „Licht oder Schatten, Sonne oder Mond. Im Universum gibt es noch vieles zu entdecken. Holt die Taschenlampen raus, Trainer. Die #SeasonOfLight beginnt schon bald“. Im eingebetteten Tweet könnt ihr das Video sehen:

Das passierte bisher: Nachdem am Samstag, den 27. August, das große Finale des GO Fests lief, startete in Pokémon GO ein Überraschungsevent mit Sonnfel und Lunastein. Die beiden Pokémon ähneln optisch einer Sonne und einem Mond. Schon dabei vermuteten Trainer, dass Niantic damit die nächste Saison andeuten will. Ähnlich lief das schon bei der Alola-Saison, wo vorher plötzlich überall Alola-Kokowei die Map besiedelten.

Das sieht man im Video: Im Video werden gleich vier Pokémon angedeutet, die in der neuen Jahreszeit offenbar eine Rolle spielen.

Cosmog

Cosmovum

Solgaleo

Lunala

In der Galerie zeigen wir euch erst die Standbilder aus dem Video und dann die dazugehörigen Pokémon:

Der Teaser für Cosmog Cosmog im Vergleich Der Teaser für Cosmovum Cosmovum im Vergleich Der Teaser für Solgaleo Solgaleo im Vergleich Der Teaser für Lunala Lunala im Vergleich

In den letzten Tagen wurden von den Dataminern schon Funde der nächsten Pokémon bekannt gegeben. Im Leak wurden genau diese vier Pokémon schon benannt. Zusammen mit Texten von Professor Willow, der im Ultra Space von einer schützenden Präsenz umgeben war.

Erfahrt hier mehr zu den vier neuen Pokémon für Pokémon GO.

Wie gefällt euch der Blick auf die neue Jahreszeit des Lichts? Findet ihr das Thema gut und freut euch auf weitere Pokémon dieses Genres, die zu Events wie Halloween erscheinen könnten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

