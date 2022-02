Pokémon GO bringt Generation 7, nun gibt es überall Alola-Kokowei

In Pokémon GO steht die Veröffentlichung von Gen 7 aus der Alola-Region bevor. Das bestätigte das Team von Niantic jetzt ganz offiziell. Wir zeigen euch die Infos.

Was ist neu? Am 27. Februar kündigte Niantic mit einem kleinen Video den Einzug der Alola-Pokémon an. Kurz zuvor fanden Dataminer bereits Hinweise darauf, dass der Release der neuen Pokémon aus Generation 7 bevorsteht.

Wann kommt Generation 7? Niantic schreibt dazu offiziell: „Weitere Pokémon aus der aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond bekannten Alola-Region erscheinen bald in Pokémon GO! In der Alola-Jahreszeit erwartet euch drei Monate lang eine Fülle an Events zu den verschiedenen Pokémon, die in dieser Zeit ihr Debüt in Pokémon GO geben!“

Die neue Jahreszeit wird am 1. März starten. Spätestens dann sollten wir genauere Informationen darüber erhalten, wann die neuen Pokémon kommen und welche es sind.

Im neuen Video versprüht Niantic schon etwas Alola-Feeling:

Warum sind jetzt überall Alola-Kokowei?

Das ist der Grund: Das Team von Pokémon GO feiert die Ankunft neuer Pokémon aus der Alola-Region. Dazu veröffentlichen sie in der Wildnis viele Alola-Kokowei.

Screensot vom 27. Februar um 16:15 Uhr in Pokémon GO

Bedenkt, dass ihr Alola-Kokowei auch in der schillernden Form fangen könnt. Nutzt die Chance jetzt also aus, solange sie noch so häufig spawnen. Vielleicht könnt ihr euch ja ein oder mehrere Exemplare sichern.

Was wissen wir zu Generation 7?

Das wurde gefunden: Vor einigen Tagen berichteten Dataminer bereits davon, dass es Änderungen im Code gab. An den Monstern der 7. Generation wurde etwas verändert, das auf deren Release hinwies.

Wie sehen die Pokémon aus? Auf reddit zeigte Nutzer neko_13 vor ein paar Jahren zum Release der 7. Generation eine Übersicht der Pokémon mit deren englischen Namen. Wir beiden euch die Galerie hier ein:

Habt ihr schon Favoriten aus der 7. Generation, die ihr unbedingt in eurer Sammlung haben wollt? Und was wünscht ihr euch für den Release von Generation 7? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus der Community darüber aus.