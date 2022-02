In Pokémon GO fand am 26. Februar 2022, die Johto-Tour statt. MeinMMO-Autorin Franzi Korittke durfte dieses Event auf keinen Fall verpassen und verrät euch, wie sie es fand und welche Sache richtig doof war.

Um was für ein Event geht es? Die Trainer von Pokémon GO begaben sich am Samstag auf die Johto-Tour. Dabei standen die Pokémon der Johto-Region im Mittelpunkt.

Trainer mit und ohne Ticket konnten sich auf zahlreiche Spawns freuen, die innerhalb von 12 Stunden in 5 verschiedenen Habitaten im Spiel auftauchten. Das Besondere: alle Pokémon der Johto-Region konnten mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form gefangen werden.

So feierte unter anderem das regionale Pokémon Corasonn, aber auch andere Monster wie Kapoera, Remoraid oder Phanpy ihr schillerndes Debüt. Obendrein erhielten Trainer den einen oder anderen coolen Bonus, wie doppelte Bonbons beim Fangen oder eine verkürzte Brut-Distanz der Eier.

Wer schreibt hier? Ich bin Franzi Korittke, freie Autorin bei MeinMMO und spiele seit mehr als 3 Jahren täglich Pokémon GO. Selbstverständlich konnte ich mir die Johto-Tour nicht entgehen lassen und habe zumindest stundenweise gespielt.

Wie ich das Event rund um die Johto-Tour fand und was aus meiner Sicht richtig doof war, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

Wenig Bugs und coole Shinys zur Johto-Tour

Insgesamt bin ich von der Umsetzung der Johto-Tour positiv überrascht. Bei vergangenen Events war es häufig der Fall, dass Pokémon GO mit der Vielzahl an Zugriffen im Spiel zu kämpfen hatte. So waren die Freundeslisten dann nicht erreichbar oder das Spiel hat anderweitig Fehler ausgespuckt. Doch bei der Pokémon GO-Tour: Johto konnte keine größeren Probleme beobachten.

Da ich am Vormittag noch für MeinMMO geschrieben habe, konnte ich zwar erst etwas später mit dem Spielen beginnen, allerdings sind in der Zeit, in der ich aktiv war, keinerlei größere Probleme aufgetreten. Es waren eher die üblichen Wehwehchen, die Pokémon GO auch außerhalb von Events hat, wie eine fehlerhafte Raid-Lobby.

Das hat mich weniger gestört und ich war begeistert, nahezu problemlos spielen und fangen zu können. Vor allem auf die vielen Spawns habe ich mich schon im Vorfeld gefreut, was besonders daran lag, dass es nun erstmals alle Johto-Pokémon als Shinys geben sollte.

Johto-Tour bringt mir ein cooles, langersehntes Shiny

Dass es somit zur Johto-Tour neue Shinys geben wird, wurde bereits vorab angekündigt und war deshalb eher weniger eine Überraschung. Und auch wenn sich meine Ausbeute an Shinys leider in Maßen hält, bin ich damit dennoch zufrieden.

Besonders freut mich der Fang eines ganz besonderen Pokémon, auf welches ich schon seit Ewigkeiten gewartet habe: Shiny-Ho-Oh. Wie oft habe ich versucht, dieses Monster in der Vergangenheit in seiner schillernderen Form zu bekommen? Und endlich ist es da. Allein deshalb hat sich das Event für mich gelohnt.

Shiny Ho-Oh

Neben Shinys, wie Snubbull und Garados, welche ich auch zuvor schon mehrfach gefangen hatte, konnte ich aber auch noch weitere schillernde Exemplare ergattern, die ich bislang noch nicht in meinem Pokédex registrieren konnte. Zu der Auswahl gehören Sonnkern, Griffel und Teddiursa. Im Großen und Ganzen bin ich also auch hier mit meiner Ausbeute zufrieden.

Sonnkern, Griffel und Teddiursa als Shiny

Besondere Überraschung zur Johto-Tour

Eine echte Überraschung waren außerdem die legendären Monster Raikou, Entei und Suicune, die Niantic kurzerhand in der Wildnis spawnen ließ. Diese waren zwar nicht so einfach zu fangen, dennoch war ich von dieser Möglichkeit begeistert und habe die doppelten Bonbons dankend mitgenommen.

Vor allem für mein Raikou wird jeder Bonbon benötigt, um es entsprechend hochzuleveln. Immerhin gehört das Elektro-Pokémon zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Natürlich durften da auch die entsprechenden legendären Raids rund um Raikou, Entei, Suicune, Ho-Oh und Lugia nicht fehlen.

Ein wildes Raikou

Aufgrund der verkürzten Raid-Zeiten konnte ich zahlreiche davon machen, so dass meine kostenlosen Pässe gar nicht ausgereicht haben. Neben den legendären Exemplaren, hätte ich mich vor allem über ein Shiny-Corasonn gefreut, was ich aber leider nicht bekommen habe.

Dennoch war das Event aus meiner Sicht ein Erfolg. Nach den vielen kleineren Events, die es in den letzten Wochen in Hülle und Fülle gab, gefielen mir vor allem die zahlreichen verschiedenen Spawns und die vielen Raids. Und auch den Wechsel der Habitate fand ich super. Eine Sache war aus meiner Sicht jedoch richtig doof: die GO-Arenatrainer.

Darum fand ich die GO-Arenatrainer richtig doof

Grundsätzlich finde ich die Idee von Niantic super, dass sich Trainer aktiv an der Gestaltung solcher Events beteiligen können. Bereits zu anderen Veranstaltungen, die es in Pokémon GO in der Vergangenheit gab, wurde auf ein solches Prinzip zurückgegriffen.

Während in der Vergangenheit häufig kritisiert wurde, dass die Trainer, gegen die man am PokéStop ähnlich wie gegen Team GO Rocket kämpfen kann, zu stark spawnen, waren sie bei der Johto-Tour eher rar.

Das hätte mich weniger gestört, denn ich hätte mich persönlich während dieses Events eh viel lieber auf das Fangen und das Spielen von Raids konzentriert. Doch um eine der befristeten Forschungen zu lösen, war es notwendig, alle GO-Arenatrainer zu besiegen. Das Problem: Sie waren gefühlt nirgendwo zu finden.

GO-Arenatrainer zur Johto-Tour

GO-Arenatrainer waren kaum zu finden

So wie es vielen Trainern ging, erging es auch mir. Ich habe mich auf die Suche nach den GO-Arenatrainern gemacht, doch auch nach einer Stunde war an den umliegenden PokéStops keiner zu finden. Nach einer Weile habe ich dann endlich einen flackernden PokéStop entdeckt und tatsächlich, da stand er. Als ich diesen dann erreicht habe und den Arenatrainer anklicken wollte, verschwand er direkt wieder.

Auch wenn ich den Trainer schließlich an einem anderen PokéStop bekämpfen konnte, ging die Suche nach dem nächsten nun weiter. Das empfand ich als mega nervig und es hat mir überhaupt keinen Spaß bereitet. Aus diesem Grund habe ich kapituliert und mich entschieden, mich doch lieber den schönen Dingen des Events zu widmen.

Niete des Events, vor allem für Dorf-Spieler

Dennoch empfand ich die Spawn-Rate der GO-Arenatrainer im Zusammenhang mit einer solchen umfangreichen Forschung als viel zu gering und daher war das meine persönliche Niete des Events.

Sollte Niantic ein solches Konzept auch in Zukunft einbeziehen wollen, dann würde ich mir wünschen, dass die Trainer wieder etwas häufiger zu finden sind. Vor allem für Spieler, die in ländlichen Gegenden wohnen, kann eine so geringe Spawn-Rate dazu führen, dass Aufgaben nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft werden.

Das liegt daran, dass es gerade in kleineren Dörfern nur vereinzelte PokéStops gibt und der nächste unter Umständen einige Kilometer entfernt liegt. Somit sind diese Spieler auf eine gewisse Mobilität angewiesen. Trotz allem hat mir die Pokémon GO-Tour: Johto sehr gut gefallen und ich freue mich auf weitere dieser Events.

Wie ist es mit euch? Was hat euch zur Johto-Tour besonders gefallen? Und was fandet ihr richtig daneben? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Niantic hat sich übrigens über die Pläne der kommenden Wochen in Pokémon GO geäußert. Wir haben euch die wichtigsten Infos zusammengefasst.