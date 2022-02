Pokémon GO: Neuer Fund von Gen 7 – Veröffentlichung steht wohl bevor

In Pokémon GO wird wohl schon bald die 7. Generation veröffentlicht. Dataminer fanden jetzt wichtige Änderungen. Möglicherweise folgt die Ankündigung schon am Wochenende.

Um was geht es? Gespannt warten Trainer in Pokémon GO auf die Veröffentlichung der 7. Spielgeneration. Sie umfasst 88 Pokémon im PokéDex der Alola-Region und würde Trainern die Möglichkeit bieten, wieder viele neue Monster für ihre Sammlung zu suchen und zu fangen.

Der Release könnte schon näher sein, als man bisher dachte. Denn Dataminer machten jetzt einen wichtigen Fund.

Release von 7. Generation schon bald? Das ist neu

Das wurde gefunden: Auf reddit teilte Nutzer martycochrane eine Auflistung der PokeMiners. Das sind Dataminer, die sich regelmäßig den Code des Spiels ansehen und auf Veränderungen prüfen.

Im Posting heißt es, dass „alle Pokémon der 7. Generation“ vorangetrieben wurden – inklusive der Ultrabestien.

Hinweis: Die Ultrabestien sind die geheimnisvollen Pokémon Anego, Masskito, Schabelle, Voltriant, Kaguron, Katagami, Schlingking, Venicro, Agoyon, Muramura und Kopplosio.

Dazu schreiben die Dataminer, dass alle Pokémon bisher die Attacke Verzweifler beherrschen, was offenbar ein Platzhalter für die richtigen Attacken ist.

Wie sehen die Pokémon aus? Auf reddit zeigte Nutzer neko_13 vor ein paar Jahren zum Release der 7. Generation eine Übersicht der Pokémon mit deren englischen Namen. Wir beiden euch die Galerie hier ein:

Das fällt auf:

Das Pokémon Lusardin (Wishiwashi) hat verschiedene Formen für „Alleine“ und als Schwarm

Alle Formen von Meteno (Minior) wurden berücksichtigt. Dazu zählt die Meteorform sowie die Formen Roter Kern, Oranger Kern, Gelber Kern, Grüner Kern, Hellblauer Kern, Blauer Kern und Violetter Kern

Mimigma (Mimikyu) hat drei Formen: Normal, verkleidet und entlarvt

Necrozma hat eine normale Form, eine Ultra-Form, die Abendmähne-Form und die Morgenschwingen-Form

Magearna hat eine normale Form und Formen für die ursprünglichen Farben.

Wann kommt Generation 7 zu Pokémon GO?

Das ist die große Frage, die jetzt im Raum steht. Wann kriegen wir offizielle Informationen von Niantic zur 7. Generation? Schaut man sich die jüngsten Ereignisse an, dann könnte die Ankündigung bereits in den Startlöchern stehen.

Am 27. Februar ist Pokémon Day. Der offizielle Twitter-Account von Pokémon Japan twitterte ein Bild, das zeigt, dass es am 26. Februar offenbar Neuigkeiten zu Pokémon GO gibt. Bisher ging man davon aus, dass sich die Neuigkeiten um die Johto-Tour drehen würden, doch nun vermuten Trainer, dass man an dem Tag den Release von Generation 7 in Pokémon GO ankündigen wird.

Wie stehen die Chancen? Es ist möglich, dass Niantic sich die Ankündigung kurz vor dem Pokémon Day schnappt, um die neuen Pokémon anzukündigen. Während der Johto-Tour wäre es ein Fest für die Spieler, die dann sowieso schon im Jagdfieber sind und die Neuigkeiten würden in der Community schnell die Runde machen.

Dass die Dataminer nun diese Funde machten, bedeutet ganz klar, dass Niantic an einem Release arbeitet. Ob er dann wirklich so „bald“ stattfindet, wie gerade alle Hinweise zeigen, lässt sich schwer sagen. Ihr solltet also eine gewisse Skepsis bewahren.

