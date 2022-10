Pokémon GO bringt Update für die Sticker-Sammlung – Spieler wünschen es auch für Items

In Pokémon GO wird die Sticker-Sammlung so überarbeitet, dass es für euch leichter wird, zu sortieren. Von der Idee sind viele Trainer angetan und wünschen sich etwas in dieser Art auch für die Item-Sammlung.

Was ist das für ein Update? In einem Blogpostkündigte Niantic an, dass das Sticker-Feature in Pokémon GO aufgewertet wird. Die Sticker bekommt ihr zum Beispiel für das Drehen von PokéStops. Wenn ihr Geschenke an Freunde sendet, könnt ihr an die Geschenke einen der Sticker kleben, der niedliche Pokémon oder Texte wie „Hi“ darstellt.

Mit dem Update will Niantic diese Sammlung übersichtlicher gestalten. Denn zu vielen Anlässen kommen immer wieder neue Sticker dazu.

Das bringt das Update – Screenshots von der Änderung

Das steckt konkret drin: Niantic ordnet die Sticker verschiedenen Kategorien zu. So könnt ihr beim Durchsuchen der Sticker einfach eine der Kategorien wie „Neu“ oder „Botschaften“ wählen und findet dort die Aufkleber, die zu diesen Gruppen passen.

Die neuen Kategorien sind: „Vorgestellt“, „Neu“, „Botschaften“, „Pokémon“, „Charaktere“ und „Verschiedenes“.

Wählt also beim Versenden eine der Kategorien und wischt dann nach oben, um mehr passende Inhalte dazu zu finden. Bei „Botschaften“ findet ihr Aufkleber mit Texten. Eine Besonderheit bei „Pokémon“ ist, dass es dort Unterkategorien gibt, um die Suche noch weiter einzugrenzen. Diese richten sich nach Regionen wie Kanto oder Sinnoh.

Wie das neue Feature aussieht, seht ihr in folgenden zwei Screenshots:

Das neue Sticker-Feature – Die Sortierfunktion

Besonderes Sticker-Angebot: Die meisten Sticker, die bisher in Pokémon GO verfügbar waren, gibt es zu einem Sonderpreis im Shop. Das Angebot läuft von Montag, dem 31. Oktober, um 21:00 Uhr bis Mittwoch, den 2. November, um 21 Uhr.

„Macht es jetzt auch für die Item-Sammlung“ – Trainer reagieren

Das sagen Trainer: Auf reddit wird das Thema der Sticker-Überarbeitung diskutiert. Viele Trainer zeigen sich glücklich darüber und stimmen der Meinung zu: Es ist zwar ein kleines Update, aber wir freuen uns, dass etwas passiert.

Andere äußern konkrete Wünsche, wie Nutzer DivineCapybara: „Jetzt macht das für die Item-Sammlung“. Darauf antwortet ein anderer Trainer, dass Niantic das vermutlich schon plant und die Sortierfunktion bei den Stickern nun ein erster Test in diese Richtung sein könnte.

Trainer tearable_puns_to_go meint: „Es ist nicht das wichtigste Feature, aber gut für wen auch immer bei Niantic, der das entschieden hat. Ein kleines Quality-of-Life-Update zu entwickeln und fast alle Sticker ins Angebot zu nehmen, sind beides gute Entscheidungen.“

