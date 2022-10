Pokémon GO feiert einen Tag lang Día de Muertos mit Bonbon-Bonus und Kostümen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Welche Pokémon findet man? Die Chancen auf die Spawns der Pokémon sind in Lateinamerika und der Karibik nochmal erhöht. In der Wildnis trefft ihr auf

In Pokémon GO feiert man das in diesem Jahr mit kostümierten Geist-Pokémon, Bonbon-Boni, einer Sammler-Herausforderung, Avatar-Artikeln und veränderten Spawns.

Was ist das für ein Event? Der Día de Muertos ist ein Feiertag, der vor allem in Mexiko und anderen Teilen Amerikas gefeiert wird, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken.

Im November läuft der Día de Muertos in Pokémon GO . Für etwa einen Tag gibt es Boni auf Bonbons und Rauch, besondere Kostüm-Pokémon und weitere Event-Inhalte für euch. Wir zeigen euch hier die Übersicht.

