Pokémon GO: Trainer zeigt „kaputtes” Blitza – Spieler verlieben sich

Ein Halloween-Blitza? Der Fund eines Trainers von Pokémon GO zeigt ein Blitza, das von einem Grafik-Fehler optisch verändert wurde. Doch in den Kommentaren wünschen sich nun viele, dass diese Variante der Evoli-Entwicklung echt wird.

Wie ist das kaputte Blitza entstanden? Hin und wieder gibt es in Pokémon GO Grafik-Fehler. Dann vermischen sich manche Animationen oder Bilder miteinander, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind. So entstehen besondere Optiken bei Pokémon oder Attacken. Manche können stören, andere sind nett anzuschauen.

Der Fund eines Glitch-Blitza, das gut zur Halloween-Zeit passt, bekam schon sehr viel Aufmerksamkeit in der Community.

Blitza zu Halloween – Glitch zeigt, was viele Trainer wünschen

Das ist der Fund: Auf reddit zeigt Trainer Koruteni einen besonderen Fang. Er schreibt zu dem Screenshot, dass er sich so sehr wünsche, dass dieses Pokémon „echt“ sei und nicht nur ein Fehler. Die beiden Bilder aus dem reddit-Post binden wir hier für euch ein:

Eigentlich sollte das Blitza eine weiße „Mähne“ haben und der Rest des Körpers sollte Gelb/Orange aussehen. Durch den Glitch erscheint ein großer Teil des Körpers grau, dazu eine dunkle Maske im Gesicht. Die Augenpartien sind gelb umrandet.

Das sagen Trainer dazu: In den Kommentaren werden die Bilder des Blitza fleißig diskutiert. Während manche scherzen, dass es sich dabei um ein Kürbisgewürz-Blitza handeln müsse, erklären andere, wie gern sie es haben wollen.

„Eines der schönsten Pokémon überhaupt. Leider ist es, wie du sagst, nur ein Glitch“, schreibt LongjumpingWin2684

„Wäre cool für einen Gestein- oder Boden-Typen. Wir haben noch keine Evoli-Entwicklung dafür“, erklärt RA12220

„Eine weitere schmerzhafte Erinnerung daran, wie viel Potenzial bei den Shinys verschenkt wird“, meint mouthsmasher

Wie gefällt euch das Blitza mit dem Grafikfehler? Findet ihr es besser als das Original und wäre das eine Form, die ihr euch so für immer im Spiel wünschen würdet? Oder spricht euch das gar nicht an und ihr bleibt lieber bei der „echten“ Form? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.