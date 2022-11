Pokémon GO: Frustration verlernen – Nutzt diese 2 Tipps, um ordentlich Zeit zu sparen

In Pokémon GO könnt ihr im Moment wieder die Lade-Attacke Frustration bei den Crypto-Pokémon verlernen. Wir von MeinMMO zeigen euch dazu 2 Tipps, mit denen ihr in Kombination richtig viel Zeit sparen könnt.

Um welche Attacke geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, gegen die Bösewichte von Team GO Rocket anzutreten und euch im Anschluss an den Kampf ein Crypto-Pokémon zu sichern. Diese Pokémon unterscheiden sich aber nicht nur optisch von den normalen Versionen, sondern besitzen auch eine spezielle Lade-Attacke: Frustration.

Bei dieser handelt es sich um einen Angriff vom Typen Normal, der nicht sonderlich stark ist. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Lade-Attacke zu verändern. Das ist in Pokémon GO aber nur in bestimmten Zeiträumen möglich. Während der Rocket-Übernahme ist es wieder so weit und ihr könnt den Crypto-Pokémon Frustration verlernen. Wir zeigen euch 2 Tipps, mit denen das besonders schnell geht.

Wie lange läuft die Rocket-Übernahme? Die Rocket-Übernahme ist am 14. November 2022 gestartet und läuft noch bis zum 17. November 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit. In diesem Zeitraum haben eure Pokémon auch die Möglichkeit Frustration zu verlernen.

So spart ihr richtig Zeit beim Verlernen von Frustration

Wie kann man Frustration verlernen? Damit ihr eurem Crypto-Pokémon Frustration verlernen könnt, benötigt ihr Lade-TMs. Setzt ihr diese ein, dann erhält das jeweilige Monster eine zufällige Attacke aus seinem Angriffs-Pool. Mit Hilfe einer Top-Lade-TM könnt ihr alternativ auch direkt die gewünschte Attacke wählen.

Während man für gewöhnlich Pokémon für Pokémon durchgeht und bei den entsprechenden Monstern mit Frustrations-Attacke dann eine Lade-TM nutzt, teilen Trainer auf reddit nun verschiedene Tipps, die ihr in Kombination anwenden solltet. Mit diesen geht das Verlernen der Attacke nun noch schneller. Wir erklären euch, wie.

So funktionieren die Tipps: Um Frustration bei euren gewünschten Pokémon möglichst schnell zu verlernen, solltet ihr am besten nicht erst jedes einzelne Monster öffnen. Das kostet euch nämlich richtig viel Zeit. Macht euch dafür lieber die Item- und Filter-Funktion im Spiel zu nutzen und geht folgendermaßen vor:

Klickt auf euren Item-Beutel und wählt die Lade-TM bzw. Top-Lade-TM aus. Nun öffnet sich ein Pokémon-Menü. Gebt oben in die Suchleiste und gebt den Suchbegriff „@Frustration“ oder „@Fru“ ein. Dadurch werden euch nur noch die Pokémon angezeigt, denen ihr Frustration verlernen könnt. Möchtet ihr die Auswahl noch etwas verfeinern, dann könnt ihr die Suche um weitere Filter ergänzen, wie beispielsweise „3*,4*“ oder „Mewtu“. Im Anschluss braucht ihr das jeweilige Monster, bei dem ihr die Attacke ändern wollt, nur noch anklicken und die Änderung bestätigen.

Wer eine Top-Lade-TM nutzt kann an dieser Stelle dann seine gewünschte Attacke entsprechend wählen. Wie das aussieht, könnt ihr dem nachfolgenden Bild entnehmen.

So könnt ihr Frustration schneller verlernen

Was muss man bei den Tipps beachten? Die beiden Tipps sind in Kombination vor allem dann eine richtig gute Option, wenn ihr Top-Lade-TMs verwendet und euch eure Attacke somit direkt selbst auswählen könnt oder wenn euch die Lade-Attacke, die das Monster zufällig bekommt, nicht so wichtig ist.

Wollt ihr aber einem Crypto-Pokémon eine bestimmte Lade-Attacke beibringen, dazu aber dennoch die normalen Lade-TMs verwenden, dann solltet ihr lieber einen anderen Suchfilter verwenden. Nachdem ihr Frustration nämlich verlernt habt, taucht es sonst nicht mehr in eurer Liste auf.

Um im Anschluss diese Pokémon nicht erneut suchen zu müssen, bietet es sich also an, wenn ihr direkt nach dem entsprechenden Monster sucht, beispielsweise mit der Eingabe „Mewtu“. Nun könnt ihr mit Hilfe der Lade-TMs beliebig oft die Attacke ändern, bis ihr eure gewünschte erhaltet.

Übrigens: Wer lieber Tags im Spiel nutzt, der kann sich auch einen entsprechenden Tag anlegen, beispielsweise „TM“. Mit Eingabe des jeweiligen Namens könnt ihr dann in der Suchleiste des Items ebenfalls ganz gezielt suchen und so schneller die Attacke der hinterlegten Monster ändern.

Bei welchen Monstern sich das Verlernen von Frustration besonders lohnt, verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

Pokémon GO: Frustration verlernen – 15 Monster, bei denen es sich lohnt

Kann man Crypto-Pokémon erlösen? Ja, grundsätzlich kann man die Crypto-Pokémon auch erlösen. Das müsst ihr zum Lösen der Spezialforschung „Feldnotizen“, die es während der Rocket-Übernahme gibt, auch tun.

Grundsätzlich solltet ihr das aber lieber nicht machen, denn die Monster bringen euch im Kampf einen besonderen Vorteil. Hier erklären wir euch, warum ihr eure Crypto-Pokémon nicht erlösen solltet.

Wie gefallen euch die Tipps aus der reddit-Community zum Verlernen von Frustration? Werdet ihr sie in den kommenden Tagen ausprobieren? Oder macht ihr das sogar schon länger auf diese Weise? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Mit dem Start der Rocket-Übernahme könnt ihr in Pokémon GO auf neue Crypto-Pokémon treffen. Trainer zeigen, welche Shinys ihr euch bei Arlo, Sierra und Cliff jetzt holen könnt.