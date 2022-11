Pokémon GO: Spezialforschung zur Rocket-Übernahme „Ultrabestie“

Die Spezialforschung zum neuen Rocket-Event in Pokémon GO ist bekannt. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen zur Ultrabestie-Forschung.

Was ist das für eine Spezialforschung? In der Nacht auf den 14. November startet in Pokémon GO die große Rocket-Übernahme. Darin wechseln die Crypto-Pokémon der Team-Mitglieder und ihr erhaltet erneut die Chance, Crypto-Mewtu zu fangen.

Um Crypto-Mewtu zu fangen, braucht ihr eine Begegnung mit Giovanni. Und die verdient ihr euch in der Spezialforschung „Ultra Beast Protection Efforts“. Ihr erhaltet die Forschung ab 00:00 Uhr am 14. November. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen.

Rocket-Forschung 1/4

Aufgabe Belohnung Besiegt 6 Rocket-Rüpel 10 Hypertränke Fangt 4 Crypto-Pokémon 10 Pokébälle Erlöst 2 Crypto-Pokémon 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 EP, 15 Superbälle und 1 Rocket-Radar.

Rocket-Forschung 2/4

Aufgabe Belohnung Besiegt Rocket-Anführer Arlo 1.500 EP Besiegt Rocket-Anführer Cliff 1.500 EP Besiegt Rocket-Anführerin Sierra 1.500 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub und 1 Super-Rocket-Radar.

Rocket-Forschung 3/4

Aufgabe Belohnung Findet den Boss von Team GO Rocket 5 Top-Tränke Kämpft gegen den Boss von Team GO Rocket 20 Hyperbälle Besiege den Boss von Team GO Rocket 5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 EP, 1 Glücks-Ei und 2 Goldene Himmihbeeren.

Rocket-Forschung 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub und 2 Silberne Sananabeeren.

Im Video zeigen wir euch, wie das Aufspüren von Team GO Rocket abläuft:

Mit diesem Event habt ihr erneut die Chance, euch ein starkes Crypto-Mewtu zu sichern. Das Pokémon ist bei den Trainern überaus beliebt, da es sehr starke Kampfwerte mit sich bringt. Ihr solltet euch diese Chance nicht entgehen lassen, sondern eure Sammlung um ein starkes Exemplar erweitern.

Die Kämpfe gegen Giovanni können etwas knackig sein. Mit unseren Konter-Guides solltet ihr dabei aber keine Probleme haben.