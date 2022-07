Pokémon GO: Spezialforschung „Feldnotizen Team GO Rocket“ – Alle Aufgaben & Belohnungen

Zum Start des Kampf-Wochenendes in Pokémon GO findet ihr die neue Spezialforschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“. Diese bringt euch ein Super-Rocket-Radar, was ihr für einen Kampf gegen Giovanni braucht. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch außerdem erwarten.

Um was für eine Forschung geht es? Am 09. und 10. Juli 2022 läuft in Pokémon GO das Kampf-Wochenende. Bei diesem erhaltet ihr zahlreiche Boni rund um Team GO Rocket und die GO Kampfliga. Außerdem wird euch mit Start des Mini-Events die neue Spezialforschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ zur Verfügung gestellt.

Eine der Belohnungen wird ein Super-Rocket-Radar sein, mit dem ihr Giovanni und sein neues Crypto-Latios aufspüren könnt. Wie ihr das von anderen solcher Forschungen kennt, müsst ihr zuvor aber erst alle anderen Aufgaben lösen. Wir haben euch nachfolgend alle Quests und Belohnungen zusammengefasst.

Ab wann ist die Forschung verfügbar? Ihr findet die Spezialforschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ ab dem 09. Juli 2022 um 00:00 Uhr Ortszeit in der Ansicht „Spezial“ in eurem Spiel. Dort steht sie euch bis zum 01. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit, also dem Ende der Season of GO, zur Verfügung.

„Feldnotizen: Team GO Rocket“ – Alle Inhalte

Woher stammen die Informationen? Das Kampf-Wochenende beginnt am 09. Juli um 00:00 Uhr Ortszeit. Durch die Zeitverschiebung hat das Event also in anderen Teilen der Welt bereits begonnen und die Trainer dort können die Aufgaben der Spezialforschung schon einsehen.

Die Informationen teilen sie nun mit anderen Trainern in den sozialen Netzwerken. Wir haben euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck alle Inhalte der neuen Spezialforschung zusammengefasst.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 1/6

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid Begegnung mit

Flampion Besiege 3 Rüpel

von Team GO Rocket 3 Hypertränke Fange ein

Crypto-Pokémon Begegnung mit

Galar-Flampion

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr außerdem 1.000 EP, 15 Pokébälle und 3 Sonderbonbons.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 2/6

Aufgabe Belohnung Fange 5

Crypto-Pokémon 10 Sananabeeren Lande 3 gute

Curveball-Würfe

hintereinander 10 Himmihbeeren Besiege 5 Rüpel

von Team GO Rocket 10 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr obendrein 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub und 10 Superbälle.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 3/6

Aufgabe Belohnung Erlöse 5

Crypto-Pokémon 1.000 EP Besiege 5 Rüpel

von Team GO Rocket 1.000 EP Verdiene 3 Bonbons

durch Spazierengehen

mit deinem Kumpel 1.000 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr zudem 2.000 EP, 15 Superbälle und ein Rocket-Radar.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 4/6

Aufgabe Belohnung Besiege den Rocket-

Boss Arlo 1.500 EP Besiege den Rocket-

Boss Cliff 1.500 EP Besiege den Rocket-

Boss Sierra 1.500 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub und ein Super-Rocket-Radar.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 5/6

Aufgabe Belohnung Finde den Anführer

von Team GO Rocket 5 Top-Tränke Kämpfe gegen den

Anführer von Team

GO Rocket 20 Hyperbälle Besiege den Anführer

von Team GO Rocket 5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr außerdem 3.000 EP, ein Glücks-Ei und eine goldene Himmihbeere.

Forschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“ 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2.500 EP Bereits erledigt! 2.500 EP Bereits erledigt! 2.500 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und euch die jeweiligen Belohnungen gesichert habt, dann erhaltet ihr obendrein eine Sofort-TM, eine Lade-TM und zwei silberne Sananabeeren.

Wie findet ihr die neue Spezialforschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“? Freut ihr euch schon darauf, Giovanni mit Latios zu begegnen? Oder interessiert euch die neue Forschung überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Übrigens habt ihr am Wochenende die Möglichkeit, euch durch das Entwickeln von bestimmten Startern die eine oder andere Event-Attacke zu sichern. Wir zeigen euch 5 Monster, die ihr zum Kampf-Wochenende unbedingt entwickeln solltet.