Pokémon GO: Morgen startet Kampf-Wochenende mit Team GO Rocket – Alle Boni & neuen Crypto

In Pokémon GO findet am 09. und 10. Juli 2022 ein besonderes Kampf-Wochenende statt. Bei diesem könnt ihr euch auf zahlreiche Begegnungen mit Team GO Rocket, neue Crypto-Pokémon aber auch coole Boni in der GO Kampfliga freuen. Wir von MeinMMO haben euch alle Inhalte des Mini-Events zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Derzeit feiert Pokémon GO seinen 6. Geburtstag und schmeißt deshalb ein Jubiläums-Event. Teil dieses Events ist das sogenannte Kampf-Wochenende.

Dieses dreht sich vor allem um Team GO Rocket und die GO Kampfliga. Aber auch bei Raids könnt ihr von dem einen oder anderen Bonus profitieren. Wir haben euch nachfolgend alle Besonderheiten des Kampf-Wochenendes zusammengefasst.

Wann läuft das Kampf-Wochenende? Das Kampf-Wochenende startet am 09. Juli 2022 um 00:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 10. Juli 2022 um 23:59 Uhr. Ihr habt also zwei volle Tage, um die Event-Inhalte nutzen zu können.

Alle Boni zum Kampf-Wochenende rund um Team GO Rocket

Das Highlight des Events wird die Rückkehr des Rocket-Anführers Giovanni sein. Auf diesen haben nämlich zahlreiche Spieler schon eine Weile gewartet. Durch das Erreichen des Hyperbonus während des GO Fests in Berlin, konntet ihr euch hierbei zusätzliche Boni erspielen bzw. die geplanten nochmal verbessern.

Freut euch während des Kampf-Wochenendes auf folgende Rocket-Boni:

Spezialforschung zu Giovanni Belohnung: Super-Rocket-Radar

Rocket-Ballons kommen alle 2 Stunden

2 mysteriöse Teile, wenn ihr gegen Rocket-Rüpel gewinnt

doppelter Sternenstaub, wenn ihr gegen Rocket-Rüpel gewinnt

Frustration verlernen mit einer Lade-TM

Neue Crypto-Pokémon

Vor allem die Chance, euren Crypto-Pokémon die Attacke Frustration zu verlernen, wird für viele Spieler sehr interessant sein. Diese Gelegenheit erhaltet ihr nur ein paar Mal im Jahr, weshalb ihr diese nutzen solltet. Welche Pokémon sich besonders eignen, um ihnen Frustration zu verlernen und wie ihr das machen müsst, erfahrt ihr in unserem dazugehörigen Artikel:

Alle neuen Crypto-Pokémon

Pünktlich zum Start des Kampf-Wochenendes ändern sich auch ein paar der Crypto-Pokémon, welche im Kampf von den Rüpel sowie den Rocket-Bossen Arlo, Sierra und Cliff verwendet werden. Und auch Giovanni hat sich mit Crypto-Latios wider legendäre Verstärkung in sein Team geholt.

Folgende neuen Crypto-Pokémon könnt ihr ab dem Kampf-Wochenende treffen:

Crypto-Latios (im Team von Giovanni)

Crypto-Kleinstein

Crypto-Sheinux

Crypto-Felilou

Sollte Niantic hierzu weitere Crypto-Pokémon bekannt geben, werden wir diese entsprechend im Artikel ergänzen.

Alle Boni zum Kampf-Wochenende in der GO Kampfliga

Wer lieber in der GO Kampfliga unterwegs ist, kann sich dort am Wochenende ebenfalls auf den einen oder anderen Bonus freuen. Folgende Besonderheiten erwarten euch:

20 Kampfsets (100 Kämpfe) pro Tag

5-facher Sternenstaub, wenn ihr Kämpfe gewinnt

Ab Rang 16 erhaltet ihr die Chance auf eine Begegnung mit legendären Pokémon

In welchen Ligen kann gespielt werden? Während des Kampf-Wochenendes könnt ihr in der GO Kampfliga in folgenden Ligen gegen andere Trainer antreten:

Superliga

Hyperliga

Meisterliga

Das müsst ihr wissen: Beachtet bei der Auswahl eurer Teams, dass die Monster je nach Liga nur eine maximale WP-Zahl haben dürfen. So sind in der Superliga nur Pokémon bis 1.500 WP erlaubt und in der Hyperliga bis 2.500 WP. In der Meisterliga ist nach oben wiederum keine Grenze gesetzt.

Weitere Boni zum Kampf-Wochenende

Neben den Boni rund um Team GO Rocket sowie in der GO Kampfliga, hält das Kampf-Wochenende für euch aber noch weitere Besonderheiten bereit:

einen weiteren kostenlosen Raid-Pass pro Tag

doppelte EP, wenn ihr einen Raid gewinnt

Event-Attacken beim Entwicklen bestimmter Monster

Welche Monster erhalten beim Entwickeln eine Event-Attacke? Wenn ihr die Starter-Pokémon der ersten 5 Spiele-Generationen entwickelt, erhalten sie eine Event-Attacke. Diese konnten sie in der Vergangenheit bereits bei anderen Events, wie zum Community Day, lernen.

Event-Attacke Entwicklung Flora-Statue

(Lade-Attacke) Bisasam zu Bisaflor

Endivie zu Meganie

Geckarbor zu Gewaldro

Chelast zu Chelterrar

Serpifeu zu Serpiroyal Lohekanonade

(Lade-Attacke) Glumanda zu Glurak

Feurigel zu Tornupto

Flemmli zu Lohgock

Panflam zu Panferno

Floink zu Flambirex Aquahaubitze

(Lade-Attacke) Schiggy zu Turtok

Karnimani zu Impergator

Hydropi zu Sumpex

Plinfa zu Impoleon

Ottaro zu Admurai Feuerodem

(Sofort-Attacke) Glumanda zu Glurak

Wie gefallen euch die Boni zum Kampf-Wochenende? Welche werdet ihr nutzen? Oder haltet ihr die Inhalte alle für eher uninteressant und lasst das Mini-Event lieber ausfallen?

