Pokémon GO: Befristet Forschung zum Kampf-Wochenende – Alle Inhalte

Am 09. und 10. Juli läuft in Pokémon GO ein großes Kampf-Wochenende und bringt euch eine befristet Forschung. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter der Forschung verbergen.

Um was für eine Forschung geht es? Am 09. Juli um 00:00 Uhr Ortszeit startet das große Kampf-Wochenende in Pokémon GO. Da darf natürlich auch eine befristete Forschung nicht fehlen.

Diese wird euch mit Start des Events in der „Heute“-Ansicht freigeschaltet und läuft während des gesamten Kampf-Wochenendes. Bedenkt also, dass ihr die Aufgaben somit nur bis zum 10. Juli um 23:59 Uhr lösen könnt und bis dahin auch alle Belohnungen abholt, bevor sie euch verfallen.

Welche Aufgaben und Belohnungen es geben wird, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Quests der Befristeten Forschung zum Kampf-Wochenende

Woher stammen die Informationen? Während wir uns in Deutschland aktuell noch bis zum Start des Kampf-Wochenendes gedulden müssen, haben andere Regionen bereits mit dem Event begonnen.

Nach den Informationen, die diese Trainer in den sozialen Netzwerken teilen, wird es eine befristet Forschung zum Thema GO Kampfliga, Raids, Rüpel und Arenen geben. Dabei sollt ihr wieder zwischen verschiedenen Schwerpunkten wählen können.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung zusammengefasst.

Befristete Forschung zum Kampf-Wochenende 1/3

Aufgabe Belohnung Mache 15 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Machollo Nutze eine Lade-TM 1x Sofort-TM Entwickle 3 Pokémon 1x Lade-TM

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, einen Premium-Kampf-Pass sowie weitere 2.500 Sternenstaub.

Bevor ihr auf die 2. Tafel wechseln könnt, müsst ihr euch für einen Schwerpunkt entscheiden, mit dem es im 2. Teil in der Forschung weitergeht. Zur Auswahl stehen „GO Kampfliga“ und „Raids, Rüpel und Arenen“.

Die letzte Tafel ist dann wieder identisch, egal welchen Schwerpunkt ihr zuvor gewählt habt.

Befristete Forschung zum Kampf-Wochenende – GO Kampfliga 2/3

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal gegen einen anderen Trainer in der Superliga 5 Sonderbonbons Gewinne einen Kampf gegen einen anderen Trainer in der Superliga Begegnung mit Galar-Flunschlik Kämpfe 10 Mal in der GO Kampfliga 2.500 EP Gewinne 2 Trainer-Kämpfe in der GO Kampfliga Begegnung mit Quiekel Kämpfe 20 Mal in der GO Kampfliga 2.500 Sternenstaub Erreiche Rang 5 in der GO Kampfliga Begegnung mit Tanhel

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Chaneira, ein Glücks-Ei sowie ein Sternenstück.

Befristete Forschung zum Kampf-Wochenende – Raids, Rüpel und Arenen 2/3

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in einer Arena 5 Sonderbonbons Nutze 10 Mal eine sehr effektive Lade-Attacke im Arena-Kampf Begegnung mit Galar-Flunschlik Kämpfe in 2 Raids 2.500 EP Gewinne 2 Raids Begegnung mit Quiekel Besiege 3 Rüpel von Team GO Rocket 2.500 Sternenstaub Besiege 3 Bosse von Team GO Rocket Begegnung mit Tanhel

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Chaneira, ein Glücks-Ei sowie ein Sternenstück.

Befristete Forschung zum Kampf-Wochenende 3/3

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 25 Pokébälle Bereits erledigt! 15 Superbälle Bereits erledigt! 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Glurak mit Partyhut.

Wie gefallen euch die Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung zum Kampf-Wochenende? Kämpft ihr lieber in der GO-Kampfliga? Oder liegen euch Raids, Rüpel und Arena-Kämpfe mehr? Für welche Richtung werdet ihr euch entscheiden? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Übrigens: Neben der befristeten Forschung könnt ihr euch auch eine Begegnung mit Giovanni sichern. Einen Super-Rocket-Radar erhaltet ihr in der neuen Spezialforschung „Feldnotizen: Team GO Rocket“.