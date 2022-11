Trainer in Pokémon GO findet endlich seltenen Galar-Vogel, muss ihn in der Wildnis zurücklassen

In Pokémon GO sind vor allem legendäre Monster bei den Trainern besonders beliebt. Umso ärgerlicher ist es, wenn man es dann in der Wildnis zurücklassen muss. Doch genau das musste ein Spieler kürzlich erleben. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was passiert ist.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO gibt es neben den gewöhnlichen Pokémon, wie Bisasam oder Pikachu, auch sogenannte legendäre Pokémon. Diese sind bei den Spielern besonders begehrt, da sie häufig etwas stärker sind und somit gute Kandidaten für Raids oder die GO-Kampfliga.

Normalerweise kann man diese legendären Pokémon, zu denen beispielsweise Mewtu gehört, nur gelegentlich in Level-5-Raids treffen oder ab Rang 20 durch die Belohnungen der GO-Kampfliga erhalten. Aber auch der Rocket-Boss Giovanni hat sich vor wenigen Tagen erst ein starkes legendäres Crypto-Pokémon in sein Team geholt.

Seit der Einführung des täglichen Abenteuer-Rauchs, haben Trainer nun aber auch die Chance, in der Wildnis bestimmten Exemplaren zu begegnen. Doch so eine Begegnung sorgte bei einem Spieler jetzt für ordentlich Enttäuschung. Wir zeigen euch, warum.

Darum muss ein Trainer Galar-Arktos zurücklassen

Was ist der Abenteuer-Rauch? Beim Abenteuer-Rauch haben Trainer einmal täglich die Möglichkeit, für 15 Minuten besondere Spawns zu erhalten, wenn sie sich bewegen. Neben verschiedenen Monstern, die alltäglich spawnen, trifft man so mit etwas Glück auch auf seltenere Exemplare oder legendäre Pokémon, wie die Galar-Vögel Arktos, Zapdos und Lavados.

Doch diese Begegnungen sind entsprechend selten und die Chancen, es sich tatsächlich zu sichern, gering. Deshalb freuen sich Trainer besonders, wenn sie einem solchen Exemplar begegnen und wollen die Gelegenheit, es zu fangen, auf keinen Fall verpassen. Doch nun berichtet ein Trainer, dass er einen Galar-Vogel in der Wildnis zurücklassen musste.

Darum konnte er den Vogel nicht fangen: Wie der reddit-User daddy1973 in seinem Beitrag erklärt, war er mit dem Abenteuer-Rauch unterwegs, als plötzlich ein Galar-Arktos spawnte. Es war das erste Mal, dass er diesem Vogel begegnete, weshalb er ihn natürlich fangen wollte. Doch das war einfach nicht möglich.

Wie man in seinem Bild sehen kann, ist das legendäre Pokémon nämlich direkt in einem PokéStop gespawnt. Somit war das Anklicken auch durch Drehen und Zoomen nicht möglich, weshalb daddy1973 schließlich nichts anderes übrig blieb, als das seltene Galar-Pokémon zurückzulassen.

So schreibt er enttäuscht auf reddit: „Ich habe heute mein erstes Galar-Arktos gesehen. Es ist direkt in diesem PokéStop gespawnt. Ich konnte es weder durch Zoomen noch durch Drehen anklicken.“

Ist das auch schon anderen Spielern passiert?

Der Beitrag von daddy1973 hat auf reddit für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. So hat er inzwischen (Stand 16.11.22 um 10:00 Uhr) bereits mehr als 1.200 Upvotes. Aus den Kommentaren geht außerdem hervor, dass bereits andere Trainer dieses oder ähnliche Probleme mit ihren Spawns hatten (via reddit.com):

slipperyp: „Es gibt eine Reihe von Beiträgen, die vor diesem Problem warnen. Ich weiß nicht, ob man das in der Praxis verhindern kann, aber du bist nicht die erste Person, die diesen Spawn an einer Stelle hat, die mit einer Arena/einem Stop überlagert ist, die/der scheinbar nicht zu erreichen ist.“

jedispyder: „Ich hatte es, dass es in einem anderen Pokémon spawnte, und als ich dieses Pokémon gefangen hatte, war es despawned (ich habe mehrmals versucht, um das andere Pokémon herumzuklicken, bevor ich versucht habe, es schnell zu fangen, ich Dummkopf).“

nmrnmrnmr: „Ich hasse das. Ist mir nicht mit diesen im Besonderen passiert, aber definitiv mit einem anderen. Wenn es etwas ist, das du wirklich willst, ist es super frustrierend.“

Andere Trainer versuchen stattdessen, daddy1973 aufzumuntern, indem sie ihn daran erinnern, wie schlecht die Fang-Quoten der Galar-Vögel sind. Whosdaman schreibt beispielsweise (via reddit.com): „Wenn du dich dadurch besser fühlst, es wäre sowieso weggelaufen.“

Weitere Probleme mit den Galar-Vögeln: Ein weiteres Problem, was in den Kommentaren angesprochen wird, sind spezielle Lade-Probleme. So weist der User OobeBanoobe darauf hin, dass man auf jeden Fall die Assets herunterladen sollte, damit die Galar-Vögel unterwegs richtig geladen werden.

Ihm ist es nämlich selbst passiert, dass er nur einen leuchtenden Ball gesehen hat und der Spawn schließlich wieder verschwand, weil das Pokémon nicht rechtzeitig vollständig geladen werden konnte. So schreibt er:

Ein weiteres Problem, vor dem man gewarnt werden sollte und an das mich dein Posting erinnert hat, ist das Herunterladen aller Assets im Bereich der erweiterten Einstellungen.

Ich habe vor kurzem einen täglichen Rauch aktiviert und war mir zu 99% sicher, dass einer der Vögel als leuchtendes Licht spawnen würde, während das Spiel versuchte, das Asset herunterzuladen. Das Licht de-spawnte, bevor das Asset geladen wurde, und ich konnte nicht auf das Licht tippen, um den Fangbildschirm aufzurufen. Sobald ich zu Hause war, wurden alle Objekte heruntergeladen. OobeBanoobe via reddit.com

Wie ihr die Assets im Spiel herunterladen könnt und damit gleichzeitig Datenvolumen spart, erklären wir euch hier.

Ob Niantic bei diesen Problemen in Zukunft nochmal nachbessern wird, damit es nicht mehr zu solchen ungünstigen Spawns kommt, bleibt aber abzuwarten. Sollte es dazu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Hattet ihr auch schon solche Spawns, die ihr nicht anklicken konntet, weil sie durch einen PokéStop verdeckt waren? Und habt ihr eine Möglichkeit gefunden sie doch noch zu fangen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

