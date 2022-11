Pokémon GO: Die neuen Top-Raids sind toll, aber Trainer fordern: „Niantic sollte sie entfernen“

In Pokémon GO fanden am Sonntag, den 13. November 2022, wieder besondere Top-Raids statt, die Spielern eine neue Herausforderung bieten. Doch einige Trainer sind davon überzeugt, dass Niantic die Raids lieber erstmal wieder entfernen sollte. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was passiert ist.

Um welche Raids geht es? Seit Oktober gibt es in Pokémon GO eine neue Art von Raids: die Top-Raids. Diese lassen sich nur vor Ort spielen und sind nochmal etwas schwerer zu schaffen, als ihr das von anderen Raids gewohnt seid.

Sie bieten den Spielern somit seit langem wieder eine neue Herausforderung, auf die sie schon ewig gewartet haben. Doch trotz vieler positiver Reaktionen geraten die Top-Raids derzeit auch ordentlich in die Kritik. Wir haben uns angesehen, was passiert ist und was die Trainer nun fordern.

Darum schimpfen Trainer über die neuen Top-Raids

Warum gibt es Kritik an den Top-Raids? Neben einer Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Hoopa (Entfesselt), sollen die Spieler im Anschluss an die Raids für 15 Minuten auch mit besonderen Spawns belohnt werden, die euch sogar Begegnungen mit legendäre Monstern wie Arktos, Zapdos oder Lavados ermöglichen sollen.

Am Sonntag, den 13. November 2022, war es schließlich wieder soweit und ihr hattet um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit jeweils die Möglichkeit, gegen Hoopa zu kämpfen. Doch die anschließenden Bonus-Spawns tauchten bei einigen Trainern einfach nicht auf, was zu ordentlich Frust in der Community führte.

Was ist nach den Top-Raids passiert? Wie der reddit-User Pokecrafter320 in seinem Beitrag erklärt, hatte er gemeinsam mit 12 anderen Trainern um 14:00 Uhr an seiner lokalen Arena einen der Top-Raids gemacht. Nachdem sie den Raid-Boss besiegt und gefangen haben, war allerdings weit und breit nichts von den Bonus-Spawns zu sehen.

Doch gerade auf diese hatten der Trainer und seine Freunde so sehr gehofft. So schreibt er:

Ich weiß, dass ich damit definitiv nicht allein bin. Man geht in seine örtliche Arena, weil Fern-Raid-Pässe nicht erlaubt sind, man hofft, dass man genug Leute hat, um den Raid zu besiegen, man besiegt ihn, man fängt ihn hoffentlich und dann nichts. Das habe ich gerade heute mit 12 anderen Leuten erlebt. Wir haben um 2 Uhr nachmittags einen Top-Raid gemacht, in der Hoffnung, dass es danach ein paar seltenere Spawns gibt, und wir haben absolut nichts bekommen. Kein Konfetti, keine seltenen Spawns, nur einen Timer. Pokecrafter320 via reddit.com

Wie sind die Erfahrungen anderer Trainer? Mit dem Blick in die Kommentare und in andere reddit-Beiträge stellt man schnell fest, dass Pokecrafter320 dieses Schicksal mit einigen anderen Trainern teilt. Denn auch sie haben diese Spawns nicht bekommen. Das Problem wird immer wieder geschildert. So berichtet auch der Trainer BonLee64 in seinem reddit-Beitrag folgendes:

Keine speziellen Spawns nach dem Hoopa-Raid? Habe es geschafft, um 14 Uhr in eine Raid-Gruppe zu kommen, Hoopa zu schlagen und zu fangen, und …. Nichts passierte. Ich bin in der Gegend herumgelaufen, habe das Telefon und die App neu gestartet, um zu sehen, ob etwas passieren würde. No bueno. Das seltenste Pokémon, das ich sah, war Wailmer und mein Spielbildschirm blinkte zwischen dem Rocket-Radar-Farbschema und dem normalen. Hatte sonst noch jemand ähnliche Probleme? BonLee64 via reddit.com

Das schlimme aus Sicht von Pokecrafter320 ist jedoch, dass dieses Problem nicht erst seit diesem Wochenende besteht. Bereits nach dem ersten Top-Raid-Event am 16. Oktober 2022 beschwerten sich viele Spieler, dass sie die anschließenden Spawns nicht erhalten hatten. Hinzu kommt Kritik am Schwierigkeitsgrad der Raids, denn man benötigt viele Trainer, um ihn zu schaffen.

Hierbei sehen sich vor allem Spieler in ländlichen Gegenden im Nachteil, weil es dort in vielen Fällen weniger Spieler gibt und sie zudem auch erst zu entsprechenden Arenen fahren müssen. Umso unverständlicher ist es für Pokecrafter320, dass hier bislang noch keine Verbesserungen vorgenommen wurden und stellt seine Überlegungen im reddit-Beitrag vor.

„Niantic sollte Top-Raids entfernen, bis der Bug behoben ist“

Welche Forderung stellt Pokecrafter320? Wie Pokecrafter320 in seinem Beitrag erklärt, ist es für ihn nicht nachvollziehbar, dass nach einem Monat immer noch keine Änderungen in Bezug auf die Bonus-Spawns erfolgt ist. So fordert er in erster Linie (via reddit.com): „Niantic sollte Top-Raids entfernen, bis der Spawn-Bug behoben ist“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Doch das ist nicht genug. Pokecrafter320 hat nämlich noch weitere Ideen, wie Niantic mit diesem Problem umgehen und die Trainer somit wieder etwas ruhiger stimmen könnte. Dabei fordert er auch andere reddit-User auf, ihre Ideen in den Kommentaren einzubringen. In seinem Beitrag richtet er die folgenden Worte direkt an Niantic:

Wenn ihr schon nicht die Spawns repariert, dann macht wenigstens die Raid-Belohnungen besser. Ich werde keinen 6-Sterne-Raid machen, nur um einen Bruchteil der 5-Sterne-Belohnungen und ein Knursp zu bekommen. Fügt ein paar XL-Sonderbonbons oder eine Top-Lade/Sofort-TM hinzu, oder wenn ihr keine seltenen Items geben wollt, erhöht die Menge der normalen Items auf mindestens das 1,5-fache der Menge in 5-Sterne-Raids. Schafft die Top-Raids vorerst ab und repariert die Spawns. Im Moment gibt es so gut wie keinen Anreiz, diese zu machen, und dass die Spawns tatsächlich funktionieren, ist ein guter Weg, um das zu beheben. Als ich herausfand, dass Lin-Fu, Libelldra, Dragoran und die Kanto-Vögel danach spawnen, war das ein Anreiz, ihn zu machen. Ohne das ist es nur ein weiterer langweiliger Raid-Boss. Hier ist eine weitere mögliche Alternative, um die Spawns zu reparieren oder sogar die Belohnungen zu erhöhen: Macht den Boss schillernd. Ich würde viel lieber einen shiny-fähigen Raid-Boss machen als einen nicht shiny-fähigen. Denn wenn es zumindest eine Chance auf ein Shiny gibt, hat man die Chance, etwas zu bekommen, das es wert ist. Wenn jemand andere Ideen hat, zögert nicht, einen Kommentar zu eurer eigenen Idee zu hinterlassen. Ich hoffe, dass Niantic das sieht, aber da sie es beim letzten Mal nicht getan haben, habe ich dieses Mal nicht allzu viel Hoffnung… Pokecrafter320 via reddit.com

Weitere Ideen: Und auch andere Spieler sind davon überzeugt, dass sich in Bezug auf die neuen Top-Raids einiges ändern muss. Dabei wären ihnen die Bonus-Spawns teilweise sogar weniger wichtig, wenn dafür die Raids selbst einfacher zu schaffen sind. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

NarutoSakura1: „Ich möchte nur, dass sie einfacher sind. Auf dem Land zu leben und keine örtliche Gruppe zu haben, die mir helfen kann, ist beschissen.“

steameruption: „Aber im Ernst, Niantic muss lernen, ihre Features richtig einzuführen, bevor sie uns Sündenböcke mit allen möglichen inakzeptablen Bugs überhäufen. Zorua war eine grauenhafte Erfahrung und ist immer noch nicht behoben, dies auch nicht!“

Gaindolf: „Ich denke, das Top-Raid-Konzept ist sauberer, wenn man nur eine Zeitspanne zur Verfügung hat. Dafür sollten sie die Belohnungen und die Spawns besser machen.“

Gegenstimmen: Andere Trainer können die harten Forderungen von Pokecrafter320 hingegen nicht nachvollziehen. Sie machen die Top-Raids nicht wegen der anschließenden Spawns, sondern wegen des mysteriösen Pokémon. So schreibt GatekeeperTDS (via reddit.com): „Warum sollte man den Leuten die Möglichkeit nehmen, ein mysteriöses Pokémon zu fangen, nur weil die Spawns ohnehin nicht so toll sind?“

Und auch der User thehatteryone sieht das ähnlich (via reddit.com). Auch er ist der Meinung, dass man den Raid wegen dem Boss macht und nicht wegen den anschließenden Spawns. Aus diesem Grund wäre es für ihn die einfachste Möglichkeit, wenn Niantic die Bonus-Spawns entfernt, bis da Problem behoben ist. Somit hätten Trainer aus seiner Sicht auch mehr Zeit sich den Raids zu widmen anstatt den Belohnungen hinterher zu jagen.

Ob sich Niantic der Problematik mit den Bonus-Spawns annehmen wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu den neuen Top-Raids? Habt ihr die Spawns im Anschluss an den Raid erhalten? Oder habt ihr euch Hoopa gar nicht gesichert? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

Übrigens: Pokémon GO hat inzwischen Monster aus 8 verschiedenen Generationen. Nehmt an unserer Umfrage teil und verratet uns, welche die beste Generation ist.