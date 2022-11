Pokémon GO: Top-Raids mit Hoopa kehren am Sonntag zurück

Am 13. November laufen wieder Top-Raids mit Hoopa in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zu dem Mini-Event wissen müsst.

Was sind Top-Raids? Die Top-Raids sind noch relativ neu in Pokémon GO und stellen eine besondere Herausforderung für euch dar.

Sie sind schwieriger als normale Raids, man braucht viele Trainer.

Die Eier „brüten“ 24 Stunden lang aus – und dann kann der Boss für 30 Minuten herausgefordert werden.

Sie starten um 11:00, 14:00 und 17:00 Uhr.

Man kann nur vor Ort und nicht mit Fern-Raid-Pässen teilnehmen.

Wir zeigen euch hier, was ihr zum nächsten Event dieser Art wissen müsst, das schon am Wochenende startet.

Top-Raids mit Hoopa am 13. November – Was passiert da?

Wann geht es los? Die Top-Raids laufen am 13. November in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. In der Zeit könnt ihr auf Arenen die besonderen Eier sehen und mit vielen anderen Trainern an den Kämpfen teilnehmen.

Was ist bekannt? Zum Anfang des Monats war zunächst nur bekannt, dass es Top-Raids am 13. November geben wird. Am 7. November bestätigte der japanische Account von Pokémon GO auf Twitter, dass das Event mit Hoopa in der entfesselten Form stattfinden wird. Den Tweet binden wir euch hier ein:

Diese Art von Raids startete Pokémon GO zum ersten Mal am 16. Oktober 2022. Da stürzten sich die Spieler auf diese Kämpfe, um zu schauen, wie stark sie wirklich sind.

In unserem Raid-Guide zeigen wir euch die besten Konter gegen Entfesselte Hoopa in Top-Raids.

So reagieren die Trainer: Auf reddit werden die Top-Raids heiß diskutiert. Einige Spieler sind froh, dass ein zweites Event mit Entfesselten Hoopa stattfindet und man erneut die Chancen hat, sie zu fangen.

Auf der anderen Seite freuen sich Trainer aber auch schon darauf, bald ein neues Pokémon in den Kämpfen dieser hohen Schwierigkeit zu sehen.

Es bleibt spannend, zu sehen, wie Niantic in Zukunft mit dieser Art der Raids umgehen wird und welche Pokémon euch in Zukunft dabei erwarten.

