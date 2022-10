Pokémon GO: Neue Top-Raids erfordern sehr viele Spieler – Das sorgt für Probleme

Das entfesselte Hoopa ist durch Top-Raids in Pokémon GO gelandet. Viele Trainer jagen dem neuen Monster nach – doch die Raids sorgen für Diskussionen.

Was sind das für Raids? Die Top-Raids wurden überraschend in Pokémon GO eingeführt und bringen das neue „entfesselte Hoopa“ als Raid-Boss. Doch sie sind etwas anders, als die gewohnten Raids.

Der Boss ist viel stärker und es braucht deutlich mehr Trainer, um ihn zu schlagen

Nur Trainer vor Ort können teilnehmen, keine Fern-Raids

Die Raid-Eier brüten 24 Stunden, bevor sie aufgehen

Ist der Raid eröffnet, bleibt Hoopa 30 Minuten lang da, um herausgefordert zu werden

Nach dem Raid gibt es einen Timer, der seltene Spawns in der Nähe bringen kann

Das neue System sorgt für Spannung und verspricht mit dem starken Hoopa ein spannendes Pokémon. Doch die Hürden sind hoch – was aktuell zu Diskussionen unter den Trainern führt.

Was sind die Probleme? In den Subreddits „PokemonGO“ und „TheSilphRoad“ sind die Top-Raids aktuell das bestimmende Thema. Viele Trainer äußern sich zu den Raids und erzählen von ihren Erfahrungen.

Eines der wichtigsten Themen ist dabei die Schwierigkeit: So sei es sehr kompliziert, die nötigen Trainer für einen Raid gegen Hoopa zusammen zu bekommen.

So berichten einige Trainer, dass ihre gewohnten Gruppen an Trainern teilweise nicht ausreichen würden, um Hoopa zu schlagen – vor allem auf niedrigen Leveln und mit nicht idealen Kontern.

„Wir waren eine 7-köpfige Gruppe, wir mussten 3 Mal zurück in die Lobby und haben es mit 30 Sekunden Restzeit geschafft. Definitiv schwieriger als jeder normale Tier 5 Raid. Der Typ hat auch nicht geholfen, da es nicht viele gute Pokémons vom Typ Käfer gibt“, schreibt ein User (via reddit).

„Meine 5-köpfige Gruppe ist gescheitert und hatte Glück, dass danach noch 4 Leute aufgetaucht sind, um auszuhelfen. Wir hatten etwa 5 Minuten, bevor der Raid ablief. Wir hatten keine seltenen Spawns in der Nähe oder so. Ziemlich enttäuschend, ehrlich gesagt“, kritisiert ein anderer (via reddit).

„Fünf Personen reichen aus, wenn man die richtigen Konter auf ausreichend hohen Leveln hat“, schreibt hingegen ein anderer (via reddit).

Mit den 24 Stunden hat man einiges an Zeit, um sich auf den Raid vorzubereiten und ein paar Freunde zusammenzutrommeln. Das gestaltet sich allerdings trotzdem schwierig, denn nicht an allen Orten gibt es große Pokémon-GO-Communities, wo man auf genug Spieler zugreifen oder zumindest hoffen kann, dass zufällig jemand auftaucht.

„Das Feature ist nur für bereits etablierte Gruppen oder große Städte geeignet“, findet ein User (via reddit).

„Eines der Probleme ist, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, andere Spieler oder Community-Gruppen zu finden. Alte lokale/engagierte Spieler haben bereits ihren kleinen Kreis, um Raids zu machen (oder mehrere Accounts) und sie spüren dieses Problem nicht wirklich“, schreibt ein anderer (via reddit)

„Nicht ein einziger meiner Nachbarn ist bei dem einzigen Raid, den wir hatten, aufgetaucht, aber sie bekämpfen die Arenen rund um die Uhr wie die Verrückten“ (via reddit).

Allerdings zeigt ein Trainer auf reddit auch, dass es funktionieren kann. In seinem Post beschreibt der User, dass bei einem Hoopa-Raid über 40 Trainer auftauchten, die sich dann in Gruppen aufteilten, die das Monster schlagen konnten.

In diesem Fall ging das System auf und genug Spieler tauchten auf, um den Raid zu packen. Allerdings gibt es nicht mehr so viele Orte, an denen so zahlreich aktive Spieler unterwegs sind.

Besonders in ländlichen Gegenden mit kleinen Communities ist es schwer, genug Leute für den Raid zu bekommen – zumal keine Fern-Raid-Pässe genutzt werden können. Das Spielen auf dem Dorf bringt immer mal wieder Probleme, weil es weniger Arenen, Stops und Spieler gibt, als in der Stadt.

