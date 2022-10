Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Oktober 2022 – Morgen Yeltal

Im Oktober trefft ihr in Level-5-Raids von Pokémon GO die legendären Bosse Yveltal, Xerneas und Giratina. Dazu Mega-Bosse wie Mega-Schlapor und Mega-Voltenso sowie einen bisher unbekannten Gegner. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und welche Mega-Pokémon euch in den kommenden Wochen erwarten.

Um welche Pokémon geht es? Im Oktober 2022 trefft ihr eine neue Auswahl an Raidbossen in 5er-Raids und in den Raid-Stunden. Dazu rotieren auch die Mega-Bosse in den Mega-Raids. Bisher sind noch nicht alle Bosse bekannt.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Bosse, die für Oktober 2022 bestätigt wurden. Sobald Niantic neue Bosse ankündigt, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten und diesen Artikel updaten.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Oktober 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im Oktober 2022 in Pokémon GO an:

Datum Raid-Boss 5. Oktober Yveltal 12. Oktober Xerneas 19. Oktober Xerneas 26. Oktober Giratina (Wandelform)

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im Oktober 2022 erwarten.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse Bis 8. Oktober Yveltal in 5er-Raids Die besten Konter gegen Yveltal im Raid Bis 8. Oktober Mega-Schlapor in Mega-Raids Die besten Konter gegen Mega-Schlapor im Raid 8. Oktober

bis 20 Oktober Xerneas in 5er-Raids 8. Oktober

bis 20. Oktober Mega-Voltenso in Mega-Raids 20. Oktober

bis 27. Oktober Giratina (Wandelform) in 5er-Raids 20. Oktober

bis 8. November Bisher unbekanntes Pokémon in

Mega-Raids 27. Oktober

bis 8. November Giratina (Urform) in 5er-Raids

Das ist noch unbekannt: Ab dem 20. Oktober soll ein neuer Mega-Raid starten. Das Pokémon dafür wurde von Niantic noch nicht angekündigt. Am 20. Oktober startet auch das Halloween-Event. Gut möglich, dass ein gruseliges Mega-Pokémon zu diesem Termin sein Debüt in Pokémon GO feiert.

Auf welche der Raids freut ihr euch besonders? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

