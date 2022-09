Pokémon GO: Yveltal besiegen – die 20 besten Konter im Raid-Guide

Erfahrt hier die besten Konter gegen Yveltal in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Yveltal für ein Pokémon? Yveltal ist ein Legendäres Pokémon und gehört zu den Typen Unlicht und Flug. Passend zur Fashion Week 2022 zieht es wieder in die Raids ein und ist erstmals als Shiny zu haben.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Yveltal und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Yveltal Konter im Raid – Mit diesen Angreifern

Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Voltriant mit Donnerschock und Ladungsstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Rihornior mit Katapult und Felswerfer Crypto-Luxtra mit Funkensprung und Stromstoß Rameidon mit Katapult und Steinhagel Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Simsala mit Konter und Zauberschein

Schwächen von Yveltal: Das Pokémon gehört zu den Typen Unlicht und Flug und ist damit besonders anfällig gegen Gestein, Elektro, Eis und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Yveltal zu besiegen.

Gibt es Shiny Yveltal? Ja, mit Glück könnt ihr schillernde Yveltal in Pokémon GO nach dem Raid finden und fangen.

Yveltal und Shiny Yveltal im Vergleich

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.