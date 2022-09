Neue KI macht Trainer-Träume wahr und zeigt euch, wie ihr als Pokémon aussehen würdet

Für Trainer bei Pokémon GO dreht sich alles um die kleinen Taschenmonster. Doch wie würde man eigentlich selbst als Pokémon aussehen? Eine neue KI macht das jetzt möglich. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi hat die KI für euch ausprobiert und zeigt euch die Ergebnisse.

Um welches Programm geht es? Wer in die Welt der Pokémon abtauchen will, konnte das bisher vor allem durch den Anime oder durch die Spiele der Hauptreihe, die Sammelkarten sowie mit Hilfe von Pokémon GO tun.

Eine neue künstliche Intelligenz (KI) macht es Trainern nun aber möglich, die Trainer selbst in die Rolle des Pokémon träumen zu lassen und erstellt eine dazu passende Grafik. Wie das funktioniert und welche Grafiken ich erstellt habe, zeigen wir euch.

So werdet ihr selbst zum Pokémon

Die kreativen Köpfe von Replicate haben ein Tool namens „Text-to-Pokemon“ entwickelt, was die Fähigkeit besitzt, aus Texten Grafiken zu erstellen. Um genau zu sein, sind das nicht irgendwelche Grafiken, sondern urkomische Bilder, die direkt an Pokémon erinnern. Und das Beste daran ist: jeder kann Teil davon sein.

Wie funktioniert die KI? Die Erstellung einer solchen Grafik ist unfassbar einfach. Wenn ihr euch also selbst einmal als Pokémon sehen wollt, dann müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet die Website zu Text-to-Pokemon.

Dort könnt ihr euch zunächst ansehen, wie das Tool aufgebaut ist und erste Grafiken entdecken.

Dort könnt ihr euch zunächst ansehen, wie das Tool aufgebaut ist und erste Grafiken entdecken. Scrollt nun auf der Seite bis unter die Eingabemaske und klickt auf „Sign in with GitHub“.

Jetzt habt ihr die Möglichkeit euch kostenlos zu registrieren oder anzumelden, falls ihr dort schon ein Konto habt

Hier könnt ihr euch anmelden (via replicate.com)

Habt ihr das erledigt, werdet ihr zurück in die Eingabemaske geleitet, die zuvor noch ausgegraut war.

Dort könnt ihr nun eure beliebigen Texte eingeben und verschiedene Parameter bestimmen.

Anschließend bestätigt ihr eure Eingabe mit dem Button „Submit“.

Im Anschluss seht ihr auf der rechten Seite, den Forschritt zu eurem Bild. Ist dieser zu 100 % geladen, wird euch die Grafik angezeigt.

Nun könnt ihr diese über den „Download“-Button herunterladen

So könnt ihr eure Grafik generieren (via replicate.com)

Wie sehen unsere Pokémon-Grafiken aus?

Ich musste dieses Tool natürlich stellvertretend für alle Pokémon-Fans direkt ausprobieren und habe die wichtigsten Begriffe rund um Pokémon GO als Grafik generieren lassen. Selbstverständlich durfte auch unser Team von MeinMMO dabei nicht fehlen. Das sind die Ergebnisse:

Niantic Ash Ketchum Professor Willow Team GO Rocket Giovanni Blanche Candela Spark PokeMiners TheSilphRoad Spieletrend MeinMMO Franzi Korittke Max Handwerk Patrick Freese

Vor allem die Grafiken von Giovanni, Blanche und Candela sind aus meiner Sicht sehr treffend dargestellt. Auch ohne eine nähere Beschreibung könnte man hierbei vermuten, um wen es sich handelt.

Und auch die rote und blaue Farbe des Körpers von Pokémon-Ash erinnert tatsächlich an seine Kleidung im Anime. Professor Willow guckt hingegen etwas wütend, was wir von ihm in dieser Form eigentlich gar nicht gewöhnt sind.

Bei der einen oder anderen Grafik muss man also wissen, was eingegeben wurde, da es sich auf den ersten Blick nicht direkt erkennen lässt. Aber die Bilder sind auf jeden Fall schon Mal startklar für die Pokémon-Welt. Jetzt fehlen nur noch die passenden Namen.

Persönliches Fazit: Die KI ist aus meiner Sicht wirklich großartig. Die Bilder sind lustig und bieten einen coolen Zeitvertreib. Ich hätte stundenlang neue Pokémon-Grafiken erstellen können. Wer also schon immer einmal wissen wollte, wie er oder seine Freunde als Pokémon aussehen würden, dann solltet ihr das Tool auf jeden Fall einmal selbst ausprobieren.

Wie gefallen euch die erstellten Grafiken? Werdet ihr euch selbst eine kreieren lassen? Oder findet ihr das einfach nur total unsinnig? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Alle Events im September und welche sich davon besonders lohnen, haben wir für euch zusammengefasst.