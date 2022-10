Begehrte Ultrabestie wohl bald in Deutschland – Pokémon GO macht Hoffnung

Die Ultrabestie Kaguron war in Pokémon GO bisher nur auf der südlichen Welthalbkugel unterwegs. Kommt das Monster bald nach Deutschland?

Um welches Monster geht es? Im September 2022 erschienen die Ultrabestien Kaguron und Katagami erstmals in Pokémon GO.

Allerdings tauchten beide nur auf jeweils einer Seite der Erde auf: Katagami landete auf der Nordhalbkugel, also auch in Deutschland, während Kaguron auf der Südhalbkugel sein Unwesen trieb.

Bislang war Kaguron in Deutschland höchstens über Fernraids zu bekommen, das war aber gar nicht so einfach. Aufgrund der regionalen Verfügbarkeit gab es einen großen Run auf die Fernraids mit Kaguron, es kam zu langen Warteschlangen.

Nun gibt es aber erste Hinweise, dass es bald einfacher werden könnte, sich ein Kaguron zu schnappen.

Pokémon GO zeigt Kaguron in Frankfurt – Kommt es nach Deutschland?

Das ist neu: Der offizielle deutsche Twitter-Account zu Pokémon GO teilte ein kurzes Video, in dem die Ultrabestie in Frankfurt (Main) zu sehen ist.

Dazu kommt der Text, dass Kaguron in Deutschland gesichtet wurde – wobei es nach aktuellem Stand aber keine Kaguron-Raids in Deutschland gibt.

Überhaupt sind aktuell weder Kaguron, noch Katagami in Raids zu bekommen. Dort ist aktuell Xerneas als 5-Sterne-Boss unterwegs.

Denkbar ist hingegen, dass dies ein Teaser für ein kommendes Auftauchen der Ultrabestie in Deutschland ist. Schließlich wurden die Ultrabestien auch schon zuvor mit kurzen Videos vor ihrem ersten Erscheinen in Pokémon GO angekündigt.

Ebenfalls interessant: Auch auf den offiziellen Pokémon-GO-Accounts Italiens, Frankreichs und Polens wurde Kaguron gezeigt – und zwar immer in der Nähe von Brücken.

Nähere Informationen, was hinter dem scheinbaren Auftauchen der Bestie steckt, wurden bislang aber noch nicht bekannt gegeben.

Möglich wäre allerdings, dass in Zukunft ein Tausch der Hemisphären von Kaguron und Katagami anstehen könnte.

Was haltet ihr von den Teasern? Würdet ihr euch über ein Kaguron freuen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Während das Auftauchen der Ultrabestie noch unklar ist, sind andere Events bereits eindeutig geplant: Hier findet ihr die Übersicht aller Pokémon-GO-Events im Oktober 2022.