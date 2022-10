Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Welche Theorie wurde widerlegt? In Pokémon GO liefen bereits zwei „classic“ Community Days. Einer mit Bisasam und einer mit Hydropi . Nun gingen Trainer davon aus, dass das dritte Event dieser Reihe eins mit einem Feuer-Starterpokémon sein muss. Schließlich wurden die Elemente Pflanze und Wasser auch beide von Starterpokémon gefüllt.

Das sagen Trainer: Auf Twitter und reddit kommt das Event richtig gut an. Auch hier auf MeinMMO in den Kommentaren freut man sich. So schreibt Walez : „Sehr schön! Nach Lichtel CD und Apollo Rampenlicht den 3. Termin im Kalender gemarkert. Dem Shiny jage ich schon lange hinterher. Läuft!“

Dass Niantic ausgerechnet Dratini wählt, widerlegt nun nicht nur Spekulationen der Trainer. Es bringt richtig Freude zu den Spielern. In sozialen Netzwerken erzählen sie, warum sie den Termin so feiern.

Was wurde angekündigt? Dass zwei Community Days im November 2022 laufen, wussten wir bereits seit mehreren Wochen. Niantic kündigte im August die Termine für die C-Days im September, Oktober und November an. Einer im November ist eine „Classic“-Variante dieser Events. Der Unterschied zu den „normalen“ Ausführungen ist, dass ein Pokémon im Fokus steht, das schon mal einen Community Day hatte.

