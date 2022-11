Pokémon GO schenkt euch jetzt eine Box und nerft zu starke Zorua

In Pokémon GO gab es Probleme mit dem Formwandler Zorua. Nun meldeten sich die Entwickler dazu – und verteilen noch ein paar Items.

Über Twitter meldete sich der offizielle Pokémon-GO-Account am 15. November 2022 und gab bekannt, dass ein paar Änderungen bei Zorua anstehen (via Twitter).

Das Pokémon erschien am 25. Oktober, brachte aber zu seinem Debüt direkt ein paar Probleme mit. Mehr dazu lest ihr unten. Nun passiert Folgendes:

Fehlerhafte Statistiken und Attacken bei Zorua werden aktualisiert

Nicht verwandelte Zorua, aus Gadgets wie dem GO Plus, werden nun in ihre eigentliche Gestalt versetzt

Man soll Zorua nun in der GO-Kampfliga einsetzen, tauschen und an Pokémon Home übertragen können

Zudem wird eine kostenlose Box im Shop veröffentlicht, als Wiedergutmachung. Darin findet ihr insgesamt 22 Items:

20 Pokébälle

1 Sternenstück

1 Lockmodul

Scrollt im Shop unter die Outfits dorthin, wo ihr normalerweise auch die tägliche kostenlose Box abholen könnt. An der Stelle findet ihr jetzt die neue kostenlose Box.

Diese Box findet ihr im Shop

Hinweis: Die Box scheint schrittweise ausgerollt zu werden und könnte bei manchen Trainern früher ankommen als bei anderen. Wundert euch also nicht, wenn sie noch nicht direkt da ist und startet im Zweifel einmal das Spiel neu.

Was war bei Zorua in Pokémon GO los?

Das ist passiert: Für den Release des Formwandler-Pokémon Zorua hatte sich Niantic ein spezielles Überraschungs-Event ausgedacht.

Der Plan: Während der Rampenlichtstunde mit Shuppet sollte man seinen Kumpel mitbringen, um dann für einige Minuten ganz plötzlich viele Spawns dieses Monsters vorzufinden. Hatte man etwa ein Pikachu als Kumpel, sollte sich die Wildnis mit Pikachu füllen, die sich dann beim Fang als Zorua herausstellen sollten.

So war das Event jedenfalls gedacht. Doch in frühen Zeitzonen wie etwa in Neuseeland ergab sich der Fehler, dass Zorua die Werte wie Größe, WP und Attacken der nachgeahmten Pokémon übernahm.

So konnten Trainer Zorua mit irre hohen Werten und zu starken Attacken bekommen – das wird nun korrigiert.

Aufgrund dieses Fehlers fand das Event hierzulande gar nicht erst statt und der Release wurde verschoben – auf den 28. Oktober. Nun konnte Zorua einfach in der Wildnis auftauchen und dort einen Kumpel nachahmen.

Doch da kam es direkt zum zweiten Fehler: Wenn Trainer Zorua mit Gadgets wie dem GO Plus fingen, blieb es einfach in der nachgeahmten Form und verwandelte sich nicht in seine eigentliche Gestalt. Das war natürlich besonders lustig, wenn man legendäre Monster als Kumpel dabei hatte und plötzlich super-seltene Monster vervielfältigen konnte.

Aufgrund dieses Fehlers wurden das GO Plus und andere Bluetooth-Fang-Gadgets deaktiviert und später wieder aktiviert.

Auch diese „verwandelten“ Zorua sollen nun laut Niantic aber in ihre eigentliche Form versetzt werden.

Was haltet ihr von der Wiedergutmachung? Und konntet ihr ein Zorua fangen? Erzählt es uns in den Kommentaren!