37-Jähriger wird von Teenager-Gang angegriffen, als er Pokémon GO im Park spielt: „Oi! Da sitzen wir“

So ging das aus : Die Polizei hat den Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er einen CT-Scan erhielt und die Wunde getackert wurde. Er erholt sich nun, glaubt aber kaum, dass die Polizei die Täter behelligen kann.

Das sagt das Opfer: Der 37-jährige Mark Fernyhouse wollte mit seiner Freundin den Park in Sturry besuchen, um Pokémon GO zu spielen. Sie nahmen auf einer Bank Platz. Das war offenbar ein Fehler.

Woher stammt die Geschichte? Die Geschichte kommt von der Seite „Kent Online“ . Die Lokalzeitung berichtet über einen Vorfall in einem Park in Sturry, einem Dorf im Norden von Canterburry im Kreis Kent. Kent liegt ganz im Südosten von England.

In England wollte ein 37-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Freundin eigentlich nur Pokémon GO in einem öffentlichen Park spielen, aber eine Gruppe von Teenagern hatte ein Problem damit, auf welche Bank im Park er sich setzte, wie britische Medien berichten.

