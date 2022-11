Mit Karmesin und Purpur ist Pokémon nur noch einen Schritt vom MMO entfernt

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski ist sich sicher: Nach Pokémon Karmesin/Purpur werden wir den nächsten Hauptableger der Reihe ein MMO nennen. Denn mit dem neuen Multiplayer und Systemen, die aus Pokémon GO übernommen wurden, sind wir so gut wie da.

Schon lange träume ich von einem MMO angelegt im Pokémon-Universum. Ich bin 1990 geboren. Damit ist Pokémon das Spiel meiner Kindheit und begleitet mich jetzt seit 25 Jahren. Freitag, am 18. November 2022, ist der Release von Karmesin/Purpur und damit der 9. Generation.

Die sozialen Aspekte eines MMOs machen das Genre so besonders und einzigartig. Genau dieser Punkt war schon immer einer der wichtigsten Bestandteile der Pokémon-DNA. Mit den ersten Editionen Rot/Blau war es bereits 1996 möglich, seinen Gameboy per Link-Kabel zu verbinden und hier gegen andere zu kämpfen oder seine Taschenmonster zu tauschen.

Mit trägen Schritten entwickelte sich die Franchise immer mehr in die Richtung eines MMOs. Dank Internet war es irgendwann möglich, mit Leuten auf der ganzen Welt zu kämpfen, zu tauschen. Es entwickelten sich Börsen, um Pokémon mit begehrten Werten zu erhalten oder seltene Eier und schillernde Pokémon zu erhaschen – das sind Pokémon, die eine besondere Färbung haben.

Irgendwie schaffte es GameFreak, das Studio hinter den Hauptablegern, aber nie zum richtigen MMO.

Selbst nicht mit dem Sprung von reinen Handheld-Konsolen, wie dem Nintendo 3DS, auf die Nintendo Switch. Hier erschien als erstes Pokémon Let’s GO. Ein cleverer Schachzug, um an die „Pokémon GO“-Fans zu kommen:

So clever macht Let’s GO aus Fans von Pokémon GO echte Pokémaniacs

Pokémon GO als erstes MMO der Franchise

Das erste und einzige MMO, das bisher in der gesamten Franchise existiert ist das wahnsinnig erfolgreiche Pokémon GO. Innerhalb von 5 Jahren konnte das Mobile-Game 5 Milliarden Dollar umsetzen (via Sensor-Tower).

Das Spiel bietet unter anderem:

Das alles passiert draußen in einer „Open World“, in der ihr jederzeit überall hingehen könnt, mit der realistischsten Grafik, die ihr je gesehen habt. Es sei denn, ihr seid unter 18 Jahre alt und müsst zu Hause sein, bevor es dunkel ist.

Die sozialen Aspekte sind in Pokémon GO enorm groß. Ich kenne selbst einige Leute, die mit festen Gruppen regelmäßig um den Block ziehen, um PokéStops zu drehen und zu raiden.

Der Geschäftsführer der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, sprach 2017 davon, welchen Einfluss Pokémon GO auf die Zukunft der Franchise ausüben wird. Man sei damals über den Erfolg von Niantics Mobile-Game überrascht gewesen.

Diesen Einfluss fangen wir jetzt mit den neuen Hauptablegern Karmesin/Purpur erst richtig an zu spüren.

Karmesin/Purpur fängt ganz langsam an, die Macht von Pokémon zu benutzen

Die Strahlkraft von Pokémon bestand schon immer aus einer starken Community, die sich an die Monster bindet. Die Vorstellung, hinaus in die Welt zu ziehen, Freundschaften zu knüpfen und Abenteuer mit Pokémon zu erleben, ist das, was den Kern von Pokémon ausmacht.

Bisher fand die Fan-Leidenschaft aber vor allem außerhalb der Spiele statt. Den ersten Schritt in die Richtung eines gemeinsamen Erlebnisses ging die letzte Generation mit Schwert und Schild. Hier wurden 2019 Koop-Raids bei den Hauptablegern eingeführt. Es war ist hier auch möglich, gemeinsam mit anderen zu campen und etwas zu chillen.

Die wichtigste Neuerung, die jetzt mit Karmesin/Purpur kommt: Eine offene Spielwelt mit Minimap, die man frei im Koop zu viert erkunden kann.

In einem Video zeigen wir euch, was der Multiplayer mit sich bringt:

Eine komplette Übersicht aller Features zu Pokémon Karmesin/Purpur findet ihr bei unserer Schwester GamePro.de.

Diesmal gibt es keinen festgelegten Verlauf, wie ihr die Karte durchmarschieren müsst. Es gibt lediglich drei freizuschaltende Haupt-Missionen, denen ihr folgen könnt. Ansonsten könnt ihr jederzeit in jede Region, in die ihr möchtet.

Ihr könnt zusammen Fotos aufnehmen mit einem neuen Foto-Modus. Genauso wird es Picknicks geben, um wieder zusammen mit eurer Gruppe abhängen zu können.

In der gesamten Spielwert findet ihr Tera-Raids, mit denen ihr in Instanzen gegen besonders starke Pokémon kämpft.

Es wird mit den Rampenlicht-Stunden außerdem zeitlich begrenzte Raids geben, um besondere Pokémon zu fangen. Das erste Tera-Raid-Event „Evoli im Rampenlicht“ ist von Freitag, den 25. November, bis Sonntag, den 27. November.

Das wars dann aber leider auch schon.

Die Entwicklung zum MMO ist da, aber es geht langsam

Seit Pokémon auf der Nintendo Switch ein Ding ist denke ich: Jetzt müssen wir doch mal ein MMO bekommen, zumindest in der Skalierung wie es das etwa bei einem Monster Hunter World gibt.

Die Entwicklung seit der Switch zeigt, dass mit jeder Generation jetzt ein Stück weiter die MMO-Richtung eingeschlagen wird. Gerade die instanzierten Raids und jetzt die gemeinsam zu erkundende Open-World sind für Pokémon-Verhältnisse ein großer Schritt.

Das Level von einem Temtem ist aber nicht erreicht. Alleine durch den riesigen Erfolg von Pokémon GO wird die Pokémon Company schon stärker in diese Richtung puschen. Beim Entwickler-Studio GameFreak mahlen die Mühlen aber langsam, was Modernisierung betrifft – aber sie mahlen.

Was noch fehlt, damit ich Pokémon ein MMO nenne sind Quests, für die man einen gemeinsamen Fortschritt bekommt oder PvP-Doppelkämpfe in der offenen Spielwelt. Ein größerer Hub-Bereich, in dem man mehrere Trainer und Trainerinnen auf einem Haufen sehen und mit ihnen interagieren kann.

Ich lege aber meine Hand dafür ins Feuer, dass GameFreak aktuell genau an solchen Features für den nächsten Hauptableger arbeitet. Jetzt ist es wirklich nur noch einen Schritt weiter, um ein Pokémon-MMO zu haben – wenn wir das beim nächsten Hauptableger nicht bekommen, fange ich vermutlich an mir die Haare zu raufen.

Das MMO-Potential von Pokémon liegt jetzt schon zu lange einfach nur herum.