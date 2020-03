In Pokémon GO startet in wenigen Tagen die erste Saison der Kampf-Liga. Belohnt werdet ihr dort mit legendären Pokémon. Wir zeigen euch, was ihr wissen müsst.

Was ist neu? In den letzten Wochen lief die Vorbereitung auf die Kampf-Liga in Pokémon GO. Jetzt ist klar, wann die PvP-Liga richtig durchstartet, welche Belohnungen euch erwarten und was Niantic alles verbessern möchte.

Wann startet die Liga? Der Startschuss für die 1. Saison der Kampf-Liga in Pokémon GO fällt am 13. März 2020 um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Legendäre und mysteriöse Pokémon als Belohnung

Was ist das? In der Kampf-Liga könnt ihr euch durch Kämpfe Begegnungen mit Pokémon verdienen. In Season 1 bestätigte Niantic jetzt bereits Darkrai, Giratina als Wandelform und Voltolos ab Rang 4 als Belohnungen.

Wann gibt es die Belohnungen?

Die Begegnung mit Darkrai gibt es vom 6. März um 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 9. März um 22:00 Uhr Ortszeit

Die Begegnung mit der Wandelform von Giratina gibt es vom 13. März 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 16. März um 22:00 Uhr Ortszeit

In allen anderen Zeiträumen begegnet ihr so lange Voltolos, bis Niantic ein anderes Pokémon als Belohnung ankündigt

Bei allen Begegnungen mit Darkrai oder Giratina habt ihr die Chance, diesen Pokémon als Shiny zu begegnen.

Noch kein Shiny-Darkrai? Jetzt könnt ihr Glück haben

Starke Pokémon Begegnungen: Niantic hat angepasst, welche Pokémon Begegnungen ihr in Season 1 erleben werdet. Dazu schreiben sie:

In der 1. Saison der GO Kampf-Liga ist Metagross eure erste garantierte Belohnungsbegegnung. Ab Rang 4 besteht die Chance, Tanhel zu begegnen. Ab Rang 7 könnt ihr Geronimatz begegnen, das damit noch vor der Safari-Zone in Philadelphia zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar ist. Zu guter Letzt werdet ihr auf Rang 10 mit einer garantierten Begegnung mit dem mächtigen Wrestler-Pikachu belohnt! Zukünftig ist Wrestler-Pikachu bereits auf niedrigeren Rängen verfügbar, doch in dieser Saison soll es eine Herausforderung sein, damit ihr den nötigen Ansporn habt, Rang 10 zu erreichen. Bei Begegnungen in der GO Kampf-Liga erscheinen jetzt keine Machollo, Relaxo und Meditie mehr, dafür erscheint Zurrokex häufiger. Diese Belohnungsbegegnungen können sich in der nächsten Saison wieder ändern, also gebt euer Bestes und steigt so weit wie möglich im Rang auf, Trainer! Quelle: PokémonGO-Blog

Neue TM als Belohnung für alle Trainer

Was ändert sich an der Kampf-Liga? In den letzten Wochen bekam Niantic viel Feedback von den Trainern, die an der Kampf-Liga teilnahmen.

Folgende Änderungen soll es jetzt in der 1. Season für euch geben:

Optimierte Belohnungen geben je nach Rang mehr Sternenstaub und andere Mengen von Sofort- und Lade-TMs

Die Siege zählen jetzt schon ab Rang 2, um auf den nächsten Rang aufzusteigen – vorher war es ab Rang 4

Avatar-Accessoires und -Posen von Troy inspiriert

Elite-TMs ab Rang 7 – das ist eine neue Art von Lade- und Sofort-TMs.

Elite TMs? Da freut sich auch Pikachu

Was sind Elite-TMs? Setzt ihr eine Elite-Lade-TM oder Elite-Sofort-TM ein, könnt ihr auswählen, welche Attacke das Pokémon lernen soll. Durch diese Elite-Gegenstände können Pokémon dann sogar Attacken erlernen, die es eigentlich nur bei Events wie Raid-Tagen oder Community Days gab.

Wann laufen die Ligen? Zeitplan für Season 1

Wann startet welche Liga? Ihr kennt das vielleicht schon, wenn ihr in der Vorsaison gespielt habt. Niantic rotiert mit den Ligen.

Die Superliga läuft vom 13. März 2020 um 22:00 Uhr bis zum 27. März 2020 um 22:00 Uhr. Die besten Teams zur Superliga

Die Hyperliga läuft vom 27. März um 22 Uhr bis zum 10. April 2020 um 22:00 Uhr. Die besten Teams zur Hyperliga

Die Meisterliga läuft vom 10. April 2020 um 22:00 Uhr bis zum 24. April 2020 um 22:00 Uhr. Die besten Teams zur Meisterliga

Alle Ligen sind vom 24. April 2020 um 22:00 Uhr bis zum 1. Mai 2020 um 22:00 Uhr gleichzeitig aktiv.

Wann startet Season 2? Der Start-Termin ist aktuell für den 1. Mai um 22:00 Uhr geplant.

10 Tipps, die ich zur PvP-Liga in Pokémon GO gerne vorher gewusst hätte

2 Special-Events für die Kampf-Liga

Was sind das für Events? Damit ihr für die PvP-Kämpfe auch die richtigen Angreifer in der Tasche habt, startet Niantic zwei besondere Events dazu.

Vorbereitungs-Event für die Kampfliga

Dieses Event startet am 10. März um 8:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 12. März um 22:00 Uhr Ortszeit aktiv.

In Raidkämpfen trefft ihr Panzaeron, Sumpex und Schilterus. In den Stufe-5-Raids trefft ihr Registeel und Cresselia.

Als weitere Boni winken doppelter Sternenstaub bei Raidkämpfen und Trainerkämpfen außerhalb der GO Kampf-Liga.

Optimale Vorbereitung mit der Tier-List: Die besten Pokémon in Super-,Hyper-, Meisterliga

Feier zum Start von Season 1

Dieses Event startet am 13. März um 8:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 16. März um 22 Uhr Ortszeit.

In Raidkämpfen erscheinen Pokémon, die in der GO Liga stark sind. In der Wildnis erscheinen Kampf-Pokémon häufiger und die Wandelform von Giratina findet ihr in Stufe-5-Raids. Dazu tauchen schillernde Praktibalk auf.

Dazu kommen diese Boni:

Ihr gewinnt einen Premium-Kampf-Pass, wenn ihr alle 5 Kämpfe eines Premium-Kampfsets der GO-Liga gewinnt

Ihr könnt pro Tag statt 5 sogar 7 Kampfsets abschließen

Ihr erhaltet zusätzlichen Sternenstaub in der Kampfliga

Mehr Kampf-Pokémon in der Wildnis? Wer da wohl spawnt?

Für den März 2020 stehen noch viele weitere Events an, schaut mal hier: