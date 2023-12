Im neuen DLC zu Pokémon Karmesin/Purpur könnt ihr selbst als Taschenmonster die Welt erkunden

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was euch im zweiten Teil sonst noch erwartet: Im neuen DLC verschlägt es die Trainer an die Blaubeer-Akademie nahe der Einall-Region. Dort warten neue Herausforderungen und Entdeckungen auf euch. Ähnlich wie beim Vorgänger könnt ihr wieder ein paar neue Charaktere und Pokémon kennenlernen.

Pokémon GO: Was ist das für ein neues Pokémon im Winter-Teaser?

Wann erhaltet ihr die Maschine? Das Gerät werdet ihr im Laufe der neuen Inhalte erhalten. Laut offiziellen Angaben bekommt ihr die Synchronmaschine von einer Wissenschaftlerin in der Tera-Kuppel, der ihr innerhalb des DLCs bei einer Forschung aushelfen werdet. Ihr solltet diese neue Maschine also definitiv nicht verpassen.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to