Fans erschaffen das legendäre Pokémon Regitube – „Das sieht fantastisch aus“

Wenn viele Fans schon mit den offiziellen Pokémon-Designs unzufrieden sind, dann versüßen von der Community erstellte Fake-Pokémon für viele den Alltag und regen die Fantasy der Fans an. An Regitube sieht man, wie die Community auch bei albernen Geschichten wie der Kreation eines Schwimmreifen-Pokémons zusammenarbeitet.

In der Community wurde das neue Pokémon herzlichst angenommen, und es entstanden Artworks im klassischen Pokémon-Stil . Das Pokémon wurde von Fans sogar schon für ein Pokémon-Spiel modelliert und in die Remakes von Diamant und Pearl verfrachtet, mit eigener Boss-Musik und einem Regi-typischen Schrei:

Was ist Regitube? In einem TikTok-Video postet die Firma The Tube Shack ein Video, wie eine Person sich ganz viele blaue Schwimmreifen anzieht und sich dann in der selbstgemachten Rüstung bewegt. Das Video ist mit 3,8 Million Views ein viraler Hit, und die Kommentare sind voll mit Vergleichen zu Pokémon, vor allem zu den Regis.

