Künstler designt 25 süße Baby-Versionen eurer Lieblings-Pokémon: Welche wünscht ihr euch?

In Pokémon GO lassen die niedlichen Baby-Pokémon die Herzen vieler Trainer höher schlagen. Nun hat ein Künstler weitere von ihnen designt. Wir von MeinMMO zeigen euch 25 von ihnen und wollen wissen, welche ihr euch im Spiel wünschen würdet.

Um welche Monster geht es? Auch wenn sie selbst nicht sonderlich stark sind, sorgen in Pokémon GO vor allem die Baby-Pokémon für einen echten Hingucker. Das liegt insbesondere an ihrem süßen Design, weshalb sie viele Spieler stolz als Kumpel auf dem Arm tragen.

So ließ bereits Togepi, was Ash und seine Freunde im Anime begleitete, die Herzen vieler Trainer höher schlagen. Aber auch die anderen Baby-Pokémon, wie Pichu, Fluffeluff oder Riolu, erfreuen sich der Beliebtheit in der Community.

Inzwischen gibt es insgesamt 18 verschiedene, mehr oder weniger niedliche, Baby-Varianten in der Pokémon-Welt. Noch nicht genug, wie der Künstler In-Progress Pokémon findet. Wie er sich weitere Baby-Pokémon vorstellt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem wollen wir im Anschluss wissen, welche ihr euch davon im Spiel wünschen würdet.

Das sind die 25 niedlichen Baby-Versionen

Wer hat die Bilder erstellt? Der Künstler In-Progess Pokémon setzt sich intensiv mit den kleinen Taschenmonstern auseinander und zeichnet Pokémon, die es im Anime und den Spielen noch nicht gibt, sie aber grundsätzlich bereichern könnten.

So zeigt er neben verschiedenen neuen Weiterentwicklungen zu Evoli oder möglichen Zwischenstufen der einzelnen Entwicklungen eines Pokémon, auch immer wieder, wie das eine oder andere Monster in einer Baby-Variante aussehen könnte. Seine Zeichnungen stellt er dann in den sozialen Netzwerken, wie seinem Instagram-Profil, und auf seiner Homepage vor.

Welche Monster hat er als Baby erstellt? Bereits seit einigen Jahren erstellt In-Progress Pokémon immer wieder Bilder von beliebten Pokémon in einer Baby-Variante. So haben Monster wie Onix, Hunduster und Skaraborn, aber auch legendäre Monster wie Arktos, Zapdos und Lavados schon niedliche Minis bekommen.

25 der süßen Baby-Varianten von Pokémon aus den ersten vier Spiele-Generationen zeigen wir euch in der nachfolgenden Bilder-Galerie:

Welches Baby-Pokémon wünscht ihr euch?

Immer wieder überlegen Trainer, welche neuen Pokémon wohl als nächstes Teil der Pokémon-Welt werden könnten. Die Entwickler fügen nämlich stetig neue Taschenmonster hinzu. Auch wenn es derzeit keine Hinweise darauf gibt, dass dies neue Baby-Pokémon sein werden, wollen wir eure Meinung zu den niedlichen Minis wissen.

Stimmt doch in der nachfolgenden Umfrage anonym ab, welches Baby-Pokémon ihr euch in Pokémon GO wünschen würdet und verratet uns in den Kommentaren auch gern, warum ihr euch so entschieden habt.

18 Baby-Pokémon, die ihr bereits in Pokémon GO bekommen könnt

Welche Baby-Pokémon gibt es bereits im Mobile Game? In Pokémon GO können sich Trainer aktuell über folgende 18 Baby-Pokémon freuen:

Pichu

Pii

Fluffeluff

Togepi

Rabauz

Kussilla

Elekid

Magby

Azurill

Isso

Knospi

Klingplim

Mobai

Pantimimi

Wonneira

Mampfaxo

Riolu

Mantirps

Mit Ausnahme von Klingplim, könnt ihr diese Baby-Pokémon auch bereits mit etwas Glück in ihren schillernden Formen in Pokémon GO finden.

In der 8. Spiele-Generation kam außerdem Toxel als neues Baby-Pokémon in der Pokémon-Welt hinzu. Den Weg ins Mobile Game hat das kleine lilafarbene Monster aber noch nicht geschafft. Wann es soweit sein wird, ist im Moment noch nicht bekannt und bleibt somit abzuwarten.

Wie bekommt man die Baby-Pokémon? In Pokémon GO lassen sich die Baby-Pokémon im Gegensatz zu anderen Pokémon-Spielen in der Regel ausschließlich in Eiern finden. Um sie euch zu sichern, müsst ihr euch also zunächst die passenden Eier besorgen und diese dann im Anschluss ausbrüten. Mit etwas Glück erwartet euch dann eines der Minis. In welchen Eiern sie sich genau verstecken, seht ihr im nachfolgenden Beitrag:

Wie gefallen euch die Baby-Varianten von In-Progress Pokémon? Welches Monster ist euer Favorit und warum? Oder war euer Liebling nicht dabei? Dann verratet ihn uns doch gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

