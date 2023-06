Pokémon fehlen noch 9 Evoli-Entwicklungen – Diesen Typen wünscht ihr euch am meisten

In Pokémon GO gehört Evoli mit seinen zahlreichen Entwicklungen zu den beliebtesten Monstern. Doch trotz der vielen Typen, die es damit abdeckt, könnte es aus Sicht vieler Spieler noch weitere Entwicklungen haben. Welche bei euch besonders hoch im Kurs liegt, wollten wir in einer Umfrage hier auf MeinMMO von euch wissen und haben die Ergebnisse für euch zusammengefasst.

Um welches Pokémon geht es? Das kleine, braune, fuchsartige Pokémon Evoli aus der ersten Spiele-Generation erfreut sich bei vielen Spielern einer besonderen Beliebtheit. Das liegt zum einen an seinem unfassbar süßem Aussehen, aber auch an den zahlreichen Entwicklungen, über die das Normal-Pokémon verfügt.

Insgesamt sind das inzwischen 8 an der Zahl, die gemeinsam mit Evoli selbst 9 der 18 verschiedenen Typen in der Pokémon-Welt abdecken. Immer wieder sehen Trainer hierbei aber noch ordentlich Kapazität nach oben und wünschen sich weitere Entwicklungen, die über die noch fehlenden 9 Typen verfügen. Welche bei euch besonders hoch im Kurs liegt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Hier zeigen wir euch, mit welchen Tricks ihr Evoli in die vorhandenen Typen entwickeln könnt.

Eure Umfrage-Ergebnisse zu Evoli im Ranking

Was wollten wir wissen? Dass aus Sicht vieler Spieler noch die eine oder andere Evoli-Entwicklung in der Welt von Pokémon fehlt, wird vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich. Dort tauchen nämlich immer wieder besondere Fan-Arts auf, die das mögliche Aussehen solcher neuen Pokémon zeigen. So ging auch der TikTok-User decekayy kürzlich in einem Video auf diese Thematik ein und zeigte mögliche Vorschläge (via tiktok.com).

Wir wollten deshalb von euch wissen, wie ihr zu neuen Evoli-Entwicklungen steht und welchen Typen ihr euch am meisten wünscht. So haben wir gefragt “Welchen Typ vermisst ihr bei den Evoli-Entwicklungen am meisten?” Dabei konntet ihr zwischen den Typen Gestein, Boden, Gift, Drache, Kampf, Geist, Flug, Käfer und Stahl wählen oder alternativ angeben, dass ihr keine Entwicklung vermisst.

So habt ihr gestimmt: An unserer Umfrage vom 05. Juni 2023 haben bis jetzt (Stand 10.06.2023 um 22:00 Uhr) 2.461 MeinMMO-Leser darüber abgestimmt. Welches Monster euer Favorit wäre und welche Entwicklung bei euch gar nicht punkten konnte, seht ihr im nachfolgenden Ranking:

Platz 10: 1 % (28 Teilnehmer) stimmten für “Boden”

1 % (28 Teilnehmer) stimmten für “Boden” Platz 9: 2 % (48 Teilnehmer) stimmten für “Käfer”

2 % (48 Teilnehmer) stimmten für “Käfer” Platz 8: 2 % (50 Teilnehmer) stimmten für “Gestein”

2 % (50 Teilnehmer) stimmten für “Gestein” Platz 7: 4 % (88 Teilnehmer) fehlt keine Weiterentwicklung

4 % (88 Teilnehmer) fehlt keine Weiterentwicklung Platz 6: 4 % (91 Teilnehmer) stimmten für “Flug”

4 % (91 Teilnehmer) stimmten für “Flug” Platz 5: 4 % (99 Teilnehmer) stimmten für “Gift”

4 % (99 Teilnehmer) stimmten für “Gift” Platz 4: 4 % (105 Teilnehmer) stimmten für “Kampf”

Platz 3: Eine Evoli-Entwicklung vom Typ Stahl

Auf dem dritten Platz, mit einem verhältnismäßig geringem Abstand zum 4. Platz, habt ihr euch für eine Evoli-Entwicklung des Typs Stahl entschieden. Zum aktuellen Zeitpunkt haben 182 für diesen Typen gestimmt, was insgesamt 7 % der Teilnehmer ausmacht.

Euer Voting könnte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass Stahl-Pokémon häufig in der Defensive ordentlich punkten können. Sie halten im Kampf meistens einiges aus, da gleich 10 der 18 Typen nicht sonderlich effektiv gegen Stahl-Pokémon sind. Das würde Evoli insbesondere für die GO-Kampfliga interessant machen.

Aber auch das mögliche Aussehen mit einer Stahlrüstung könnte Trainer dabei angesprochen haben. Wie sich der Reddit-User shunixe eine Evoli-Entwicklung vom Typ Stahl vorstellt, zeigt das nachfolgende Fan-Art:

Platz 2: Eine Evoli-Entwicklung vom Typ Geist

Ein Fünftel der Teilnehmer würden sich über eine Evoli-Entwicklung vom Typ Geist freuen. Mit 499 Stimmen, also 20 %, belegt diese Entwicklung deshalb in unserem Ranking den 2. Platz. Pokémon dieses Typs sind vor allem in der dunklen Jahreszeit, also rund um Halloween, in Pokémon GO unterwegs und sorgen neben Spuk auch für ordentlich Schabernack.

Dass man es sich mit diesen Monstern nicht verscherzen sollte, zeigen auch die schaurigen Texte im Pokédex. Möglicherweise hoffen Trainer bei einer Evoli-Entwicklung vom Typ Geist ebenfalls auf einen solchen kreativen Eintrag. Würde es wie das Unlicht- und Geist-Pokémon Kyppuk nur zu Halloween zu bekommen sein, macht es die Entwicklung zudem entsprechend selten und begehrter.

Grundsätzlich könnte ein solchen Monster aber auch für Kämpfe gegen Psycho-Pokémon interessant sein, denn gegen diese sind Geist-Pokémon besonders stark und brauchen selbst wiederum keinen verstärkten Schaden zu fürchten. Je nach Werten und Moveset könnte sich Geist-Evoli möglicherweise unter den besten Geist-Angreifern wie Giratina, Skelabara, Gengar oder auch Hoopa einreihen.

Mitunter kann es aber auch sein, dass vielen Teilnehmern auch schlicht die Vorstellung der optischen Darstellung eines Geist-Evoli gefällt. Wie sich das der Twitter-User amalryart vorstellt, zeigt er in seinem Beitrag:

Platz 1: Eine Evoli-Entwicklung vom Typ Drache

Mit deutlichen Abstand sichert sich der Typ Drache den ersten Platz in unserer Befragung. Mit 52 % haben sich mehr als die Hälfte der Teilnehmer (1.271 Stimmen) für diese Evoli-Entwicklung entschieden. Warum es bei euch so beliebt ist, habt ihr uns in den Kommentaren jedoch nicht verraten.

Grundsätzlich sind Drachen-Pokémon in Pokémon GO und den anderen Pokémon-Spielen sehr beliebt, da sie häufig zu den stärksten Angreifern gehören. Es wäre deshalb möglich, dass sich dies auch von einem Drachen-Evoli erhofft wird.

Andere Entwicklungen des Evolutions-Pokémon, wie Glaziola, Feelinara, Psiana oder auch Nachtara können sich in Raids oder der PvP-Liga beweisen. Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch eine Entwicklung vom Typ Drache hier einreiht. Hinzu kommt, dass es insgesamt nicht viele Drachen in der Pokémon-Welt gibt, weshalb Drachen-Evoli eine gute Ergänzung sein könnte.

Ideen, wie ein solches Monster aussehen könnte, gibt es viele. Seine besonders anmutige Vorstellung eines solchen Pokémon zeigt der Twitter-User yypuos mit seinem Fan-Art:

Welche noch fehlende Evoli-Entwicklung ist euer Favorit? Und warum sollte genau das in die Pokémon-Welt kommen? Was erhofft ihr euch davon am meisten? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

