Evoli aus Pokémon fehlen noch 9 Entwicklungen – Welche vermisst ihr am meisten?

Eines der beliebtesten Monster in Pokémon GO ist Evoli mit seinen Entwicklungen. Doch bei diesen sind die Möglichkeiten noch lange nicht am Ende. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Typen hierbei noch fehlen und wollen von euch wissen, welche ihr euch am meisten im Spiel wünschen würdet.

Um welche Monster geht es? Im Anime und den verschiedenen Spielen zu Pokémon erfreuen sich einige Monster einer besonderen Beliebtheit bei den Trainern. So auch Evoli, ein kleines braunes Monster aus der ersten Spiele-Generation. Das Besondere an diesem Pokémon sind seine vielen Entwicklungen.

Aktuell verfügt es über insgesamt 8 Stück, die alle einem anderen Typen angehören und teilweise sogar zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Doch hier gibt es eindeutig noch Potential nach oben, denn von den insgesamt 18 verschiedenen Typen, die es in der Pokémon-Welt gibt, werden durch Evoli und seine Entwicklungen derzeit gerade einmal 9 besetzt.

Welche Typen noch fehlen und wie diese aussehen könnten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem wollen wir von euch wissen, welche Entwicklung ihr euch am meisten wünschen würdet.

So könnten die fehlenden Entwicklungen von Evoli aussehen

Welche Typen besetzt Evoli? Evoli selbst gehört zu den Pokémon vom Typ Normal und ist dadurch, sowie aufgrund seiner Werte im Spiel, eher weniger für Kämpfe interessant. Vor allem Sammler freuen sich bei dem kleinen Pokémon aber über Begegnungen mit Shinys oder die verschiedenen Kostüme, die es zu den unterschiedlichsten Events in Pokémon GO über das Jahr hinweg trägt.

Punkten kann Evoli allerdings mit seinen zahlreichen Weiterentwicklungen, die auch als “Evolitionen” bezeichnet werden. Folgende Typen nehmen diese an:

Aquana (Wasser)

Blitza (Elektro)

Flamara (Feuer)

Psiana (Psycho)

Nachtara (Unlicht)

Folipurba (Pflanze)

Glaziola (Eis)

Feelinara (Fee)

Im nachfolgenden Bild seht ihr, wie Evoli und seine Entwicklungen aussehen:

Hier zeigen wir euch, mit welchen Tricks ihr Evoli entwickeln könnt.

Wie könnten weitere Typen aussehen? Neben den genannten Typen verfügt die Pokémon-Welt aber noch über folgende: Boden, Drache, Flug, Geist, Gestein, Gift, Käfer, Kampf und Stahl. Viele Trainer äußern deshalb in den sozialen Netzwerken immer wieder den Wunsch, dass Evoli weitere Entwicklungen bekommen sollte, die mit den noch fehlenden Typen versehen werden.

Der TikToker decekayy hat sich mit diesem Thema ebenfalls auseinandergesetzt und zeigt deshalb in einem seiner Videos anhand von Fan-Art, wie diese Evolitionen aussehen könnten:

Welchen Typ vermisst ihr bei den Evoli-Entwicklungen am meisten?

Die Reaktionen zum TikTok sind eindeutig, denn viele Spieler könnten sich laut den Kommentaren neue Evoli-Entwicklungen durchaus im Spiel vorstellen und hoffen, dass diese bald Realität werden (via tiktok.com).

Doch wie ist es mit euch? Welche der Entwicklungen vermisst ihr am meisten? Stimmt doch in unserer nachfolgenden Umfrage anonym darüber ab. Dazu steht jedem eine Stimme zur Verfügung. In den Kommentaren könnt ihr uns gern verraten, weshalb ihr euch so entschieden habt und welche Entwicklungen ihr außerdem cool fändet.

Sind neue Evoli-Entwicklungen überhaupt denkbar? Ja, auch wenn es aktuell keine offiziellen Infos von den Entwicklern zu derartigen Plänen gibt, ist es nicht undenkbar, dass Evoli in Zukunft weitere Entwicklungen bekommt.

Mit der Einführung neuer Generationen kommen nämlich auch immer wieder neue Pokémon ins Spiel. So feierte auch Feelinara erst mit der Einführung der 6. Spiele-Generation seinen Release.

Ob es irgendwann soweit sein wird, bleibt aber abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es aber selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die Ideen zu neuen Evoli-Entwicklungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

