Pokémon GO enthüllt neue Season „Hidden Gems“ – Alle Inhalte, Spawns und Boni der 11. Jahreszeit

In Pokémon GO wurden die Inhalte der neuen Season “Hidden Gems” enthüllt. Wir von MeinMMO zeigen, welche Inhalte, Spawns und Boni euch ab dem 01. Juni zur neuen Jahreszeit im Spiel erwarten.

Um welche Jahreszeit geht es? Die 10. Season unter dem Namen “Rising Heroes” nimmt am 01. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit sein Ende und wird von der neuen Jahreszeit unter dem Namen “Hidden Gems” abgelöst. Nachdem es bereits erste Spekulationen zu neuen Monstern gab, sind die Inhalte nun bekannt.

Bei dieser soll sich alles um “Verborgene Edelsteine” handeln, wie die 11. Season zu deutsch auch heißt. Es erwarten euch demnach wieder jede Menge Events, Spawns, Boni und Besonderheiten. Eines dieser Highlights wird das diesjährige GO Fest sein.

Welche Inhalte darüber hinaus geplant sind, haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst. Einen ersten Einblick in die Inhalte der neuen Jahreszeit gewährt euch außerdem der nachfolgende Trailer:

Wann startet die 11. Season? Die neue Jahreszeit “Verborgene Edelsteine” startet am 01. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist dann für genau 3 Monate aktiv. Somit endet sie am 01. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit wieder.

[toc]

Alle Events zur Season Hidden Gems

Wie in jeder Season könnt ihr euch auch in der Jahreszeit “Hidden Gems” über jede Menge Events freuen. Allen voran findet hierbei das diesjährige globale GO Fest statt. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn im Laufe der kommenden drei Monate, erwarten euch neben den Community Days im Juni, Juli und August auch wieder spezielle Themen-Events.

Welche das sein werden, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Inhalte bekannt sind, werden wir diesen Beitrag regelmäßig für euch aktualisieren und diese ergänzen.

Außerdem findet ihr hier eine detaillierte Übersicht aller Events im Juni 2023 bei Pokémon GO.

Datum Event 03. Juni Forschungstag “Goldsuche” ab 05. Juni Crypto-Raids 6. Juni Besondere Rampenlichtstunde “Wasserfestival” 06. Juni – 12. Juni Wasserfestival: Strandwoche 10. Juni Community Day im Juni 16. Juni – 25. Juni “Wie Tag und Nacht”-Event & Team GO Rocket-Übernahme 29. Juni – 02. Juli Event ist noch nicht bekannt 09. Juli Community Day Classic 22. Juli Event ist noch nicht bekannt 30. Juli Community Day im Juli 04. August – 06. August GO Fest Live-Event in London & Osaka (Japan) 13. August Community Day im August 18. August -20 August GO Fest Live-Event in New York 26 August – 27. August Pokémon GO Fest 2023: Global

Alle neuen Monster im Überblick

Zum Start der neuen Season könnt ihr in Pokémon GO auch auf das eine oder andere neue Monster treffen. Dabei hat Niantic bereits die ersten 3 Pokémon bekanntgegeben, weitere sollen aber folgen.

Sankabuh & Colossand: Den Auftakt der neuen Season macht das Wasserfestival: Strandwoche, bei dem das Geist- und Boden-Pokémon Sankabuh sein Debüt feiert. Es erinnert optisch an einen Sandhaufen, in dem eine rote Schaufel steckt.

Sankabuh und Colossand (via pokemon.com)

Sankabuh könnt ihr während des Events aus Raid-Kämpfen der Stufe 1 sowie aus Feldforschungen erhalten. Mit Hilfe von 50 Bonbons kann es zu Colossand weiterentwickelt werden, was optisch an eine Sandburg erinnert.

Das war auch der Grund, weshalb es bereits seit der Veröffentlichung eines ersten Teasers zur neuen Jahreszeit durch viele Spieler als neues Monster vermutet wurde.

Rocara: Ein weiteres neues Pokémon im Spiel ist Rocara. Das Gestein- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation wird im Laufe der neuen Jahreszeit in Pokémon GO zu finden sein. Erkennen könnt ihr es an seinem grauen, felsenartigen Körper, den langen, spitzen Ohren sowie den Kristallen an seinem Körper und auf seinem Kopf. Seine Augen sind hellblau und es trägt einen weißen Schal.

Damit passt es thematisch voll zur neuen Season “Verborgene Edelsteine”. Eine Weiterentwicklung besitzt Rocara darüber hinaus nicht. Wann es genau soweit sein wird, dass ihr das Edelstein-Pokémon finden könnt, ist im Moment aber noch nicht bekannt. Sobald es hierzu neue Infos gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Mega-Despotar: Am 25. Juli feiert schließlich noch eine neue Mega-Entwicklung ihr Debüt im Spiel, auf die die Trainer schon seit langem warten: Mega-Despotar. Das Gesteins-Pokémon kann dann in den Mega-Raids bekämpft werden, um entsprechende Energie zu sammeln.

Und das solltet ihr euch auch auf keinen Fall entgehen lassen, denn Mega-Despotar gehört dann zu den besten Angreifern seines Typs.

Alle Spawns und Shinys der Season 11

Mit dem Start der Season 11: Verborgene Edelsteine werden aber nicht nur neue Events bereitgestellt und neue Monster veröffentlicht, sondern auch die wilden Spawns und Inhalte von Eiern entsprechend angepasst.

So orientieren sich diese dann wieder thematisch an der Jahreszeit. Darüber hinaus erwarten euch interessante Raid-Bosse. Welche Pokémon ihr in den kommenden Wochen bekommen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wilde Pokémon: In der Wildnis könnt ihr in den kommenden 3 Monaten wieder auf die verschiedensten Pokémon aus den unterschiedlichsten Habitaten treffen. Mit etwas Glück könnt ihr das eine oder andere sogar als Shiny fangen. Welche das sind, haben wir euch mit einem (*) markiert:

Lebensraum Pokémon Stadt Alola-Mauzi*

Kadabra

Magneton

Smogon*

Griffel*

Galar-Zigzachs*

Nagelotz* Wald Paras*

Kokowei*

Sichlor*

Tuska*

Strawickl

Paragoni Gebirge Onix*

Dummisel*

Krakeelo

Sedimantur

Kastadur*

Flunschlik*

Eguana* Strand & Wasser Galar-Flegmon*

Muschas*

Sterndu*

Pelipper

Mamolida*

Bithora*

Knirfish Nordhalbkugel Paras*

Alola-Kokowei*

Dratini*

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* Südhalbkugel Mauzi*

Alola-Knogga*

Tanhel*

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Pokémon aus Eiern: Und auch die Inhalte der Eier passen sich in der neuen Jahreszeit entsprechend an. Haltet dort nach folgenden Monstern Ausschau:

Eier Pokémon 2-km Sterndu*

Pii*

Fluffeluff*

Magby*

Azurill* 5-km Amonitas*

Kabuto*

Pottrott*

Zobiris*

Kiesling*

Garstella 7-km Hisui-Fukano

Hisui-Voltobal

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel 10-km Flunkifer*

Kindwurm*

Emolga

Kapuno* 5-km

(Abenteuer-Sync) Koknodon*

Schillers*

Mantirps*

Flunschlik* 10-km

(Abenteuer-Sync) Riolu*

Galar-Makabaja*

Viscora

Wuffels*

Monster aus dem Forschungsdurchbruch: Schließt ihr täglich Feldforschungen ab, dann könnt ihr euch alle 7 Tage einen sogenannten Forschungsdurchbruch sichern. In der Season “Hidden Gems” kann dabei auf folgende Pokémon getroffen werden:

eF-eM*

Ohrdoch*

Tanhel*

Zobiris*

Coiffwaff (Zottelform)*

Viscora

Interessante Monster aus Raids

Während der kommenden Wochen könnt ihr auch in den Raids wieder auf die verschiedensten Bosse treffen. Besonders die neuen Crypto-Raids mit Crypto-Arktos werden für viele Spieler interessant sein, da man den legendären Vogel in dieser Form erstmals als Shiny fangen kann.

Außerdem erwartet euch die Rückkehr von Regieleki und Regidrago. Im Juli feiert darüber hinaus Mega-Despotar seinen Release im Spiel. Folgende legendären Monster und Mega-Entwicklungen erwarten euch:

Crypto-Arktos in den Crypto-Raids Stufe 5 (immer am Wochenende)

Selfe, Esprit und Tobutz (01. Juni bis 15. Juni)

Mega-Sumpex (01. Juni bis 15. Juni)

Anego (15. Juni bis 29. Juni)

Mega-Gewaldro (15. Juni bis 29. Juni)

Heatran (29. Juni bis 06. Juli)

ein noch nicht bekanntes Mega-Pokémon (29. Juni bis 06. Juli)

Arktis, Zapdos, Lavados (06. Juli bis 13. Juli)

Mega-Turtok (06. Juli bis 13. Juli)

Regieleki (13. Juli bis 25. Juli)

Mega-Lohgock (13. Juli bis 25. Juli)

Regidrago (25. Juli bis 04. August)

Mega-Despotar (25. Juli bis 04. August)

Cresselia (04. August bis 16. August)

Mega-Garados (04. August bis 16. August)

Mega-Brutalanda (16. August bis 23. August)

ein noch unbekanntes Pokémon (ab 16. August)

Alle Boni und Besonderheiten zur neuen Season

Während der neuen Season erwarten euch auch wieder eine Reihe von besonderen Jahreszeiten-Boni. Bei diesen handelt es sich um Boni, von denen ihr in den kommenden 3 Monaten unabhängig von bestimmten Events profitieren könnt. Folgende stehen euch zur Verfügung:

bis zu 2 Spezialtausche pro Tag

1 zusätzlicher Bonbon beim Tausch

garantiertes XL-Bonbon beim Tausch

Event-Sticker zur Jahreszeit

Darüber hinaus hält Pokémon GO zur Season “Hidden Gems” weitere Besonderheiten für euch bereit:

Besondere Crypto-Raids täglich Level-1- und Level-3-Crypto-Raids Level-5-Crypto-Raids am Wochenende

Spezielle Angebote zur Jahreszeit im Webstore von Pokémon GO

Schaden, den Monster in Fern-Raids verursachen, ist jetzt dauerhaft genauso hoch, wie der Schaden von Pokémon bei Raids vor Ort

Weitere Feature zur neuen Jahreszeit sollen noch folgen

Wie gefallen euch die Inhalte der neuen Season? Auf welches Monster habt ihr es besonders abgesehen? Und welches Event wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wir wollten von euch wissen, wie viele Kilometer ihr jede Woche zurücklegt. Das Ergebnis zeigt: Pokémon GO sorgt für Bewegung, ihr lauft richtig viel.