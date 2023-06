Am Freitag startet das nächste Event für euch in Pokémon GO. Bei „Wie Tag und Nacht“ gibt es eine kostenlose Spezialforschung und dieselbe nochmal für 6 €. Dazu andere Spawns und neue Shinys.

Was ist das für ein Event? Wie man am Namen des Events „Wie Tag und Nacht“ bereits erkennt, spielt die Tageszeit hier eine wichtige Rolle. Je nachdem, ob es im Spiel gerade hell oder dunkel ist, erscheinen andere Pokémon in der Wildnis. Dazu feiern zwei neue Shinys ihr Debüt und euch erwartet ein Sternenstaub-Bonus.

Alle Trainer erhalten eine kostenlose Spezialforschung und wer will, kann sich dieselbe Forschung nochmal besorgen. Das kostet dann allerdings etwa 6 €. Wir zeigen euch hier die Details.

Wie Tag und Nacht – Event-Übersicht

Wann ist Start und Ende? Das Event startet am Freitag, den 16. Juni 2023 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, den 25. Juni um 20:00 Uhr. Die Zeiten entsprechen jeweils der Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Während des Events erscheinen weltweit Lunastein und Sonnfel.

Die schillernde Form von Imantis könnt ihr zum ersten Mal in Pokémon GO finden. Außerdem wird die schillernde Form von Anego aktiviert.

Im Webstore erwartet euch jetzt eine exklusive Sonnenwende Box mit 3 Fern-Raid-Pässen, 9 Super-Brutmaschinen und 9 Goldenen Himmihbeeren für 11,99 €

mit 3 Fern-Raid-Pässen, 9 Super-Brutmaschinen und 9 Goldenen Himmihbeeren für 11,99 € Das Abschließen von Feldforschungen belohnt euch mit Imantis-Begegnungen

Die Sammler-Herausforderung des Events belohnt euch mit Sternenstaub und Imantis-Begegnungen

Ab dem 21. Juni startet zusätzlich das Rocket-Event mit Crypto-Regirock

Die Besonderheit der Spezialforschungen: Für alle Trainer ab Level 5 wird die Spezialforschung “Sternenhimmel” kostenlos freigeschaltet, wenn man sich während der Event-Zeit im Spiel einloggt. Die Forschung belohnt euch mit einer Cosmog-Begegnung.

Wer will, kann sich für etwa 6 € dieselbe Forschung kaufen und nochmal erledigen. Dadurch erhaltet ihr dann dieselben Aufgaben mit denselben Belohnungen nochmal. Ihr bekommt also eine weitere Begegnung mit Cosmog.

Welche Pokémon erscheinen am Tag?

Ledyba*

Kramurx*

Sonnfel*

Driftlon*

Felilou*

Strawickl

Waumboll*

Lilminip

Imantis*

Mit etwas Glück trefft ihr auf Hisui-Sniebel

(Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen)

Welche Pokémon erscheinen in der Nacht?

Myrapla*

Webarak*

Traunfugil*

Lunastein*

Skunkapuh

Toxiped*

Tarnpignon*

Paragoni

Imantis*

Mit etwas Glück trefft ihr auf Sniebel*

Diese Raids laufen:

Schwierigkeit Raidboss 1 Sniebel*

Hisui-Sniebel*

Wuffels*

Imantis* 3 Noctuh

Psiana

Nachtara

Staraptor 5 Anego* Mega Mega-Gewaldro*

Was ihr bedenken müsst: Mit dem Event werden euch interessante Möglichkeiten für Pokémon-Begegnungen freigeschaltet. Lunastein und Sonnfel mit weltweiten Spawns können für einige Trainer wichtig werden, die ihre Sammlung komplettieren wollen.

Bisher konntet ihr Cosmog nur einmalig im Spiel erhalten und bekommt durch dieses Event jetzt erneut die Chance auf mindestens eine Begegnung. Wie gefällt euch die Option, gegen Geld dieselbe Spezialforschung erneut zu erhalten?