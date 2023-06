Pokémon GO: Trainer besiegt Mega-Sumpex im Raid, erhält dann die völlig „falsche“ Belohnung

Im Juni 2023 startet die nächste Runde von Find Your Next Game. Hier stellen wir euch neue Spiele im Stream und auf unseren Webseiten vor.

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

„Sieht aus, als wäre das Spiel verbuggt gewesen und zeigte dir ein Sumpex an. Aus dem [Tagebuch]-Eintrag geht hervor, dass du keine Energie bekommen hast. Also scheint es, als hätte es einen Fehler gegeben und du hast tatsächlich einen Mamolida-Raid gemacht“, schreibt RevCorex.

Was ist das für ein Raid? Bis zum 15. Juni laufen in Pokémon GO Mega-Raids mit Mega-Sumpex . Ein begehrtes Pokémon, das viele Trainer wegen seiner Stärke gerne besitzen wollen. Entsprechend beliebt sind die aktuellen Mega-Raids. Ab dem 15. Juni findet man dann Mega-Gewaldro in dieser Art der Raid-Kämpfe.

Ein Trainer berichtet von seinem Mega-Sumpex-Raid in Pokémon GO , der schon auffällig komisch anfing. Doch die Pokémon-Begegnung im Anschluss zeigt klar, dass hier etwas ganz falsch lief.

Insert

You are going to send email to