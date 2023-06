Pokémon GO schenkt euch jetzt eine befristete Forschung mit seltenen Items, aber nicht für alle

In Pokémon GO könnt ihr euch gerade eine befristete Forschung sichern, die euch mit seltenen Items belohnt. Aber sie ist nicht für alle aktiv. Wir von MeinMMO zeigen euch, wer sie erhält, was ihr bekommen könnt und wie die Trainer darauf reagieren.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO ist bei vielen Spielern seit heute eine neue befristete Forschung aktiv. Diese findet ihr in der Heute -Übersicht eures Spiels und kann dort bis zum 30. Juni in Anspruch genommen werden.

Grund für die Forschung ist ein Fehler bei den Crypto-Raids mit Mewtu im Mai. Viele Spieler berichteten bei diesem, dass sie nach dem Raids keine XL-Sonderbonbons erhalten haben. Niantic hatte sich daraufhin am 05. Juni auf Twitter entschuldigt und eine Entschädigung angekündigt. Diese ist nun aktiv, wie die Entwickler ebenfalls auf Twitter in der Nacht zum 10. Juni mitgeteilt haben.

So schreiben sie (via twitter.com): Trainer, vielen Dank für eure Geduld. Wenn ihr am 27. und 28. Mai einen Mewtu-Crypto-Raid abgeschlossen habt, solltet ihr jetzt in eurer ‘Heute’-Ansicht eine befristete Forschung haben, die euch mit XL-Sonderbonbons belohnt, je nachdem, wie viele Mewtu-Crypto-Raids ihr abgeschlossen habt.

Was ihr machen müsst, um die Belohnung zu erhalten, wie viele Bonbons es geben wird und wer die Forschung überhaupt bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So sichert ihr euch die Belohnung aus der befristeten Forschung

Wer bekommt die Forschung? Im Gegensatz zu anderen befristeten Forschungen, die es normalerweise in Pokémon GO gibt, wird diese nur für Spieler zur Verfügung gestellt, die am 27. und 28. Mai an einem der Crypto-Raids mit Crypto-Mewtu teilgenommen haben.

Das liegt daran, dass die Inhalte als Entschädigung für die Spieler dienen soll, die an diesen Tagen gespielt haben und bei den Belohnungen nach dem Raid Probleme mit den XL-Sonderbonbons hatten. Wer das nicht gemacht hat, geht also bei der Forschung leider leer aus.

Welche Aufgabe muss man lösen? Die befristete Forschung ist unfassbar einfach, denn zum Lösen müsst ihr lediglich ein Pokémon fangen. Dabei ist es völlig egal, welches. Habt ihr das erledigt, dann schaltet ihr die Belohnung frei.

Welche Belohnung gibt es? Da es nach den Raids gegen Crypto-Mewtu Probleme mit den XL-Sonderbonbons gab, findet ihr diese nun auch in der Belohnung. Je nachdem, wie viele Raids ihr an den beiden Tagen gemacht habt, könnt ihr euch über unterschiedliche Mengen freuen. Laut den Berichten in den sozialen Netzwerken, werden von den Trainern folgende Belohnungsstufen vermutet: (via reddit.com):

1-10 Raids: 10 XL-Sonderbonbons

11-24 Raids: 20 XL-Sonderbonbons

24 und mehr Raids: 30 XL-Sonderbonbons

Trainer sind von Entschädigung begeistert

In der Community kommt diese Entschädigung richtig gut an, denn viele Spieler können sich auf diesem Weg viel mehr XL-Sonderbonbons sichern, als sie das durch die Raids getan hätten. Das liegt daran, dass dieses besondere Item im Spiel nicht ganz so häufig zu bekommen ist.

XL-Sonderbonbons sind aber wiederum hilfreich, da sie flexibel genutzt werden können, um starke, vor allem legendäre Pokémon, auf Level 50 zu bringen. Bei diesen fehlt es nämlich oftmals an genügend Bonbons des jeweiligen Pokémon, weshalb die Sonderbonbons bei den Trainern sehr begehrt sind. So findet man auf Reddit aktuell viele positive Kommentare (via reddit.com):

TonyValdivieso: Habe 20 [XL-Sonderbonbons] für 14 Raids bekommen. Fühlt sich gut an, Mann.

FadedTony: Toll! Ich habe 16 geschafft, habe noch nicht nachgesehen, aber ich sollte auch 20 bekommen. Los geht’s, frühes Geburtstagsgeschenk von Niantic an mich.

AquaGemini123: Ich habe mich gefragt, was das ist. Ich hatte nur Zeit für einen Mewtu-Raid, aber ich habe 10 XL-Sonderbonbons, yay.

Probleme mit Kids-Accounts: Es soll bei der Entschädigung aber auch Probleme bei den Kids-Accounts geben. Das sind spezielle Accounts, die Eltern für ihre minderjährigen Kinder anlegen können. Hier berichten Spieler auf Reddit, dass nur sie die Befristete Forschung im Spiel erhalten haben, ihre Kinder mit Kids-Account wiederum nicht.

So schreibt der Reddit-User Lurkeelurker: Mein Mann und ich haben beide jeweils 20 bekommen. Der Account unserer Tochter hat keine bekommen und sie hat alle Raids mit uns gemacht (sie ist Level 36). Sie hat auch noch nicht ihre Fern-Raid-Pässe von den Vesprit/Selfe-Raids erhalten. Ich frage mich, ob die Accounts von Niantic Kids nicht belohnt werden.

Und damit sind sie mit Blick in die Kommentare nicht allein. Es bleibt also nur zu hoffen, dass auch diese Accounts noch eine Entschädigung erhalten. Ob und wann es soweit sein wird, ist aber derzeit noch offen.

Wie gefällt euch die befristete Forschung? Erhaltet ihr dadurch jetzt auch mehr XL-Sonderbonbons als durch die Raids? Oder habt ihr nicht gespielt und seid deshalb leer ausgegangen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

