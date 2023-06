Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juni 2023 in der Übersicht

Im Juni trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Selfe, Vesprit, Tobutz, Anego und Heatran. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem Mega-Sumpex und Mega-Gewaldro. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im Juni 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In Pokémon GO laufen jeden Monat verschiedene Themen-Events, die oft auch Einfluss auf die Raidbosse haben, die in der Zeit aktiv sind.

In unserer Übersicht zeigen wir euch, zu welcher Zeit welche Bosse in den Stufe-5-Raids aktiv sind und welche Mega-Bosse ihr zu welchen Terminen trefft. Dazu eine Übersicht der Raid-Stunden, die jeden Mittwochabend laufen.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Juni 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im Juni 2023 bei Pokémon GO von jeweils 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr aktiv:

Termin Raidboss 7. Juni Selfe* (Asien-Pazifik)

Vesprit* (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)

Tobutz* (Amerika und Grönland) 14. Juni Selfe* (Asien-Pazifik)

Vesprit* (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)

Tobutz* (Amerika und Grönland) 21. Juni Anego* 28. Juni Anego* Die Sterne (*) hinter den Pokémon bedeuten, dass ihr die Shiny-Form finden und fangen könnt

Weiter unten im Artikel zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in diesem Monat bei Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Juni 2023

Datum Raidbosse 1. Juni bis 15. Juni Selfe* (Region Asien-Pazifik) in 5er-Raids 1. Juni bis 15. Juni Vesprit* (Region: Europa, Naher Osten, Afrika und Idien) in 5er-Raids 1. Juni bis 15. Juni Tobutz* (Region: Amerika und Grönland) in 5er-Raids 1. Juni bis 15. Juni Mega-Raids mit Mega-Sumpex* Ab 10. Juni Crypto-Arktos* bei Crypto-Raids an den Juni-Wochenenden 15. Juni bis 29. Juni Anego* 15. Juni bis 29. Juni Mega-Raids mit Mega-Gewaldro* 29. Juni bis 6. Juli Heatran* 29. Juni bis 6. Juli Mega-Raids mit bisher unbekanntem Pokémon* Die Sterne (*) hinter den Pokémon bedeuten, dass ihr die Shiny-Form finden und fangen könnt

Was ist besonders? Die Mega-Raids, die ab dem 29. Juni starten, will Niantic noch geheim halten. Euch erwartet also eine Überraschung, die wohl im Laufe des Monats für euch enthüllt wird.

Mega-Raids sind gerade sowieso das Thema in der Community. Durch einen Teaser im Video vermuten Trainer, das bald das coolste Pokémon zu Pokémon GO kommt.