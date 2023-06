Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im Juni bringt 6 Pokémon mit 4 neuen Optionen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Es ist davon auszugehen, dass diese Monster ebenso wie die vergangenen Forschungsdurchbrüche erstmal für 3 Monate die Belohnung für eure Forschungsstempel bleiben. Die Season startete am 01. Juni, nun erwarten euch zahlreiche unterschiedliche Monster in der Wildnis, Raid-Bosse, Events und mehr.

Pokémon GO will, dass Trainer ihre App für Absprachen nutzen – Bestraft sie dann dafür

Viscora: Ist ebenso wie Coiffwaff schon Teil des Forschungsdurchbruchs gewesen. Hier könnt ihr kein Shiny fangen, doch Viscora an sich ist aktuell recht selten und in der Regel sonst nur über 10-km-Eier zu bekommen.

Coiffwaff: Das Hunde-Pokémon war auch zuletzt schon im Forschungsdurchbruch zu bekommen und hat in erster Linie Sammlerwert. Das Besondere an Coiffwaff sind seine vielen unterschiedlichen Formen , die man abändern kann. Auch seine Shiny-Version ist fangbar.

Tanhel: Tanhel wird zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO überhaupt: Metagross. Damit ist es immer ein guter Fang, vor allem, wenn man eines mit guten Werten erwischt. Auch bei Tanhel habt ihr die Chance, auf ein Shiny zu treffen.

Zobiris: Zobiris ist vor allem für Spieler etwas, die gerne PvP in der Superliga spielen. Dort ist es ein beliebtes und nützliches Monster. In Raids spielt es derweil keine Rolle, seine Mega-Entwicklung ist auch noch nicht im Spiel. Mit Glück kann man aber auf das Shiny treffen. Der Fang bringt außerdem zusätzlichen Sternenstaub.

Was ist der Forschungsdurchbruch? Den Forschungsdurchbruch könnt ihr in Pokémon GO erreichen, indem ihr 7 Feldforschungsstempel sammelt.

In Pokémon GO ist jetzt der neue Forschungsdurchbruch verfügbar. Welche Monster ihr ab Juni 2023 vorfindet, zeigen wir euch hier.

